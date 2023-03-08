Dünyaca ünlü NFT şirketinin bir uzantısı olarak kabul edilen altcoin'de gerçekleşen etkinliklere rağmen beklenilen etki yaratılamadı.

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Yuga Labs, ilk Bitcoin tabanlı Non-Fungible Token (NFT) koleksiyonu TwelveFold’un çok duyurulan açık artırmasını tamamladıktan sonra haberlere konu oldu. Yuga Labs tarafından yapılan güncellemeye göre, en çok teklif veren 288 kişi birer NFT kazandı ve bir hafta içinde ürünlerini alacaklar.

Aslında TwelveFold, 24 saatlik açık artırmanın 735 BTC veya yazım zamanı piyasa fiyatına göre yaklaşık 16,45 milyon dolar topladığını da ekledi. Ayrıca, en yüksek başarılı teklif 7.1159 BTC yani 159,282 dolar değerindeydi.

Açık Artırma Heyecanı APE’yi Yükseltemedi

Yuga Labs, ilk 288 listesinde yer alamayan başarısız tekliflerin, teklif tutarlarının 24 saat içinde kullanıcının alıcı adreslerine iade edileceğini de sözlerine ekledi.

Açık artırmayla ilgili heyecan, Apecoin (APE) yatırımcılarının moralini yükseltmeyi başaramadı. CoinMarketCap’e göre, altcoin bu yazının yazıldığı sırada 24 saatlik bir süre içinde %1,7 oranında düştü.

Ek olarak, ağ büyümesinin Şubat ayının başlarında yükseldikten sonra yokuş aşağı gittiğini belirtmek gerekir. Bu durum, yeni adreslerin APE biriktirme konusunda çok istekli olmadığını gösterdi.

Bunun bir nedeni de kârdaki günlük işlem hacmindeki keskin düşüş olabilir. Şubat ortasında 8,95 milyon dolar olan rakamlar 6 Mart itibariyle 3,2 milyon doların biraz üzerine gerilemişti.

Negatif MVRV Oranı yukarıda bahsedilen kesintiyi desteklemişti. Ellerindeki varlıklardan zarar etme olasılığı, yeni katılımcıları ağa katılmaktan caydırdı. Aynı zamanda, borsalardaki arz geçtiğimiz hafta arttı ve bu da kısa vadede satış baskısını artırabilir.

APE Ayıların Pençesinde Mi?

APE Şubat ayının büyük bölümünde belirtilen aralıkta hareket etti. Ancak yazının yazıldığı sırada boğalar aralığın en düşük seviyelerini savunmakta zorlanıyordu. Bunun altına bir hareket piyasayı ayıların lehine çevirebilir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) negatif bölgenin içinden geçerek düşüş alarmı verdi. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine doğru ilerleyerek satış baskısının da yüksek kaldığını ima etti.

Son olarak, Coinglass’a göre, kripto için kısa pozisyonların sayısı son iki günde arttıkça yatırımcılar karamsarlığa kapıldı. Aslında, uzun/kısa pranı yazı yazıldığı sırada 0,92 idi.

Büyük ölçüde başarılı olsa da, Yuga Labs açık artırma sürecini yürütme şekli nedeniyle kullanıcılardan bazı eleştiriler aldı. Bitcoin Ordinals’ın yaratıcısı Casey Rodarmor, açık artırmada değerlendirilmek üzere teklif tutarının tamamının gönderilmesini içeren süreci eleştirdi.