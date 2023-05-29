Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Tartışmaların Odağındaki Altcoin’in Sürpriz Yükselişi! Yüzde 35’i Aştı!

Tartışmaların Odağındaki Altcoin’in Sürpriz Yükselişi! Yüzde 35’i Aştı!

Özet

  • Ekibinin Çin'de tutuklandığı ve ağın kısmen kullanılamaz hale gelmesiyle gündem olan Multichain sürpriz yükselişiyle gündem oldu.
  • Çapraz zincir protokolünün yerel varlığı MULTI, herhangi bir gelişme olmamasına rağmen yüzde 35'in üzerinde yükseldi.
  • Son 24 saatte 5,20 dolara kadar çıkan MULTI, şu anda 4,72 dolardan işlem görüyor.
12:06
29 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çapraz zincir protokolü Multichain‘in yerel varlığı MULTI’nin fiyatı, protokolden herhangi bir yeni açıklama gelmemesine ve ağ kısmen kullanılamıyor olmasına rağmen son 24 saatte yüzde 36 oranında yükseldi.

MULTI Fiyatı Sürpriz Şekilde Yükselişe Geçti

Multichain ağıyla ilgili sorunların ortaya çıkması ve proje ekibinin Çin’de tutuklanmış olabileceği söylentileri MULTI‘nin 8 dolardan 3,30 dolara kadar çekilmesine neden olmuştu. Altcoin’in fiyatı son 24 saatte 5,20 dolara kadar çıkarken, bir miktar geri çekilme ile bu yazının hazırlandığı 4,72 dolardan işlem görüyor.

Multichain’den ekibin nerede olduğuna dair herhangi bir gelişme olmamasına rağmen altcoin‘in fiyatında neyin yükselişi tetiklediği konusu ise belirsizliğini koruyor. Proje içinden tek yeni açıklama Multichain’in Mog adını kullanan Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı’ndan geldi. Mog, kısa süre önce resmi Multichain Telegram grubuna yeni bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağını belirtti.

Projenin Telegram ve Discord kanallarında kullanıcılar hala resmi bir açıklama bekliyorlar ve ağın neden kısmen çevrimdışı kaldığının açıklanması için ilk olarak sunulan yüzeysel açıklamanın gerçekte ne anlama geldiğini sorguluyorlar.

Projenin Çince Telegram kanalında Meng adını kullanan bir yöneticinin ağın tam olarak çalışır hale gelmesi için projenin kurucu ortağı Zhaojun‘un dönmesinin gerekli olduğunu söylediği görüldü. Bu açıklama, ağın yükseltme bölümleriyle ilgili işlemlerin tamamında imzalama yetkisinin Zhaojun’da olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kripto Para Borsaları ve Kripto Şirketleri Multichain’den Kaçıyor

Geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli kripto para borsalarının ve kripto şirketlerinin Multichain ağı, ağın yerel varlığı MULTI ve ağ aracılığıyla çıkarılan token’larla olan bağlarını azaltmak ve hatta koparmak için harekete geçtikleri görüldü. Bunlar arasında Fantom Vakfı, Binance, Hashkey Group, Tron’un kurucusu Justin Sun ve Conflux ağı yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (29 Mayıs 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (29 Mayıs 2023)
Bu 10 Altcoin, Sessiz Ancak Derinden Gidiyor: 10 Altcoin İçin Patlama Yakın mı?
Bu 10 Altcoin, Sessiz Ancak Derinden Gidiyor: 10 Altcoin İçin Patlama Yakın mı?
En Son Görüldüğünde Fiyat Fırlamıştı! Kritik Önemdeki Bitcoin Sinyali Yeniden Yandı!
En Son Görüldüğünde Fiyat Fırlamıştı! Kritik Önemdeki Bitcoin Sinyali Yeniden Yandı!
Dogecoin (DOGE) İşlemlerinde Parabolik Yükseliş! Bitcoin’in Rekorunu Kırdı!
Dogecoin (DOGE) İşlemlerinde Parabolik Yükseliş! Bitcoin’in Rekorunu Kırdı!
Yatırımcılar Shiba Inu Temalı Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Hacim Patladı!
Yatırımcılar Shiba Inu Temalı Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Hacim Patladı!
Korkulan Olacak Mı? Kritik Hafta Başlıyor! Bu Kadar Kripto Para Piyasaya Girerse Ne Olacak?
Korkulan Olacak Mı? Kritik Hafta Başlıyor! Bu Kadar Kripto Para Piyasaya Girerse Ne Olacak?
Bu Model Asla Yanılmıyor! Nam Salan Analist Bitcoin’de “Olmak Ya da Olmamak” Seviyesini Bekliyor!
Bu Model Asla Yanılmıyor! Nam Salan Analist Bitcoin’de “Olmak Ya da Olmamak” Seviyesini Bekliyor!
1 Haziran Öncesi Tüm Gözler Çin Altcoin’lerine Çevrildi! İşte O Altcoin’ler!
1 Haziran Öncesi Tüm Gözler Çin Altcoin’lerine Çevrildi! İşte O Altcoin’ler!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023