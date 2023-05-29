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Çapraz zincir protokolü Multichain‘in yerel varlığı MULTI’nin fiyatı, protokolden herhangi bir yeni açıklama gelmemesine ve ağ kısmen kullanılamıyor olmasına rağmen son 24 saatte yüzde 36 oranında yükseldi.

MULTI Fiyatı Sürpriz Şekilde Yükselişe Geçti

Multichain ağıyla ilgili sorunların ortaya çıkması ve proje ekibinin Çin’de tutuklanmış olabileceği söylentileri MULTI‘nin 8 dolardan 3,30 dolara kadar çekilmesine neden olmuştu. Altcoin’in fiyatı son 24 saatte 5,20 dolara kadar çıkarken, bir miktar geri çekilme ile bu yazının hazırlandığı 4,72 dolardan işlem görüyor.

Multichain’den ekibin nerede olduğuna dair herhangi bir gelişme olmamasına rağmen altcoin‘in fiyatında neyin yükselişi tetiklediği konusu ise belirsizliğini koruyor. Proje içinden tek yeni açıklama Multichain’in Mog adını kullanan Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı’ndan geldi. Mog, kısa süre önce resmi Multichain Telegram grubuna yeni bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağını belirtti.

Projenin Telegram ve Discord kanallarında kullanıcılar hala resmi bir açıklama bekliyorlar ve ağın neden kısmen çevrimdışı kaldığının açıklanması için ilk olarak sunulan yüzeysel açıklamanın gerçekte ne anlama geldiğini sorguluyorlar.

Projenin Çince Telegram kanalında Meng adını kullanan bir yöneticinin ağın tam olarak çalışır hale gelmesi için projenin kurucu ortağı Zhaojun‘un dönmesinin gerekli olduğunu söylediği görüldü. Bu açıklama, ağın yükseltme bölümleriyle ilgili işlemlerin tamamında imzalama yetkisinin Zhaojun’da olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kripto Para Borsaları ve Kripto Şirketleri Multichain’den Kaçıyor

Geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli kripto para borsalarının ve kripto şirketlerinin Multichain ağı, ağın yerel varlığı MULTI ve ağ aracılığıyla çıkarılan token’larla olan bağlarını azaltmak ve hatta koparmak için harekete geçtikleri görüldü. Bunlar arasında Fantom Vakfı, Binance, Hashkey Group, Tron’un kurucusu Justin Sun ve Conflux ağı yer alıyor.