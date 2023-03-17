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Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!

LTC Coin yaklaşan halving'e rağmen beklenen performansı gösteremiyor. Peki kritik seviyeler ve halving hedefi ne?
20:12
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tam 138 gün 2 saat kaldı. Yazı hazırlandığı sırada Litecoin için halving’e kalan süre buydu. Fakat fiyat düşüyor. Sirkülasyona giren yeni arzı düşürecek bu hamle Bitcoin fiyatında ciddi artışlara neden olmuştu. Peki Litecoin özelinde tarihsel olarak bu gelişme nasıl sonuçlar doğurdu? Mevcut seviyeler alım için mantıklı mı?

Litecoin (LTC) Halving

Litecoin (LTC) bugüne kadar 2 halving gördü ve bu üçüncü olacak. Diğer ikisinde fiyatı halving tarihinden en az 2 ay önce 3 katına çıktığını görmüştük. Bu da bir süredir bazı analistlerin LTC için 200 dolarlık hedefler açıklamasına neden oluyor. Mayıs 2021 tarihinde 421 dolara ulaşan fiyatıyla bu LTC Coin için çok ciddi bir hedef değil. Ancak güncel görünüm daha yatırımcıları tedirgin ediyor. Özellikle artan BTCD ve dalgalanan Bitcoin fiyatı nedeniyle altcoinlerin geneli sınırlı yükselişler veya düşüş görüyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 26.500 doların üstünde bulunuyor. Direnç seviyelerini desteğe çeviren kral kripto para birimi için bu hafta sonu volatilitenin Fed toplantısı öncesinde daha da artması bekleniyor. Peki LTC Coin özelinde izlenmesi gereken seviyeler hangileri?

LTC Coin Yorum

Litecoin (LTC) fiyatı son beş günde artış gösterdi. Bu artışa rağmen, bir geri dönüşün başlayıp başlamadığı ya da LTC’nin bir rahatlama rallisinde olup olmadığı belirsiz. Mayıs 2021 zirvesini gördüğünden bu yana LTC azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Hat, Şubat ayında fiyatı reddederek devam eden aşağı yönlü hareketi başlattı. Geçen hafta, LTC fiyatı 68 dolar destek alanında sıçrayarak bunu doğruladı ve uzun bir alt fitil oluşturdu. Bu, alım baskısının bir işareti olarak kabul edilir. Ayrıca, haftalık RSI başka bir yükseliş işareti olan 50’de sıçradı.

Fiyat kırılırsa, ana direnç alanı 105 dolar olacaktır. Bu, 270 dolardan önceki son dirençtir. Bu nedenle, LTC fiyatı bunun üzerine çıkarsa, ralli büyük ölçüde hızlanabilir. Bununla birlikte, direnç çizgisi fiyatı reddederse, 68 dolarlık destek alanının başka bir testi kartlarda olacaktır. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz karışık bir görünüm sunuyor. Litecoin fiyatı yükselen bir takozdan aşağı kırıldı ve bunu direnç olarak doğrulama sürecinde olabilir. Ayrıca, günlük RSI düşüş eğiliminin bir işareti olan 50’nin altına düşmüştür. LTC fiyatı, önde gelen bir diyagonal şeklini alan beş dalgalı bir yukarı doğru hareketi tamamlamış gibi görünüyor.

LTC fiyatının önceki takozun destek hattını geri alıp almayacağı gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Bu gerçekleşirse, fiyat uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıkabilir. Eğer reddedilirse, 52 dolara doğru bir düşüş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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