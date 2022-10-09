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Polkadot (DOT) Fiyat Tahmini 2025-2030! Uzmanlar, Şirketler Ne Diyor?

En büyük kripto paralar arasında ve hızla yukarı tırmanıyor. DOT artık piyasa değerine göre 1 sıra daha yükseldi. Peki 2025 ve 2030 yılında kaç dolar olacak?
21:40
9 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2020 yılında piyasaya sürülen Polkadot (DOT), dünyanın en büyük 11’inci kripto para birimdir. Blockchainler arasında bağlantı ve birlikte çalışabilirlik sağlayan açık kaynaklı bir blockchaindir. Teknolojisi sayesinde farklı ağlar arasındaki varlık transferlerine olanak tanır. Ekip yakın zamanda Asynchronous Backing hakkındaki duyurusunu yaptı. Bu gelişme ağa birçok iyileştirme getirecek.

Polkadot (DOT) Geleceği

Polkadot ekibi Yol Haritası Özeti ile ilgili güncellemelerini yayınladı. Parachain blok süresini 6 saniyeye düşürecek olan ekip her blok için mevcut blok alanı miktarını 5-10 kat artıracak. Ayrıca parachain bloklarına bazı yenilikler gelecek. Güncelleme sayesinde ağın saniye başına işlem (TPS) kapasitesinin de toplamda 100.000-1.000.000’a yükselmesi bekleniyor. Polkadot projesi, lansmanından önce Ekim 2017’de Web3 Vakfı aracılığıyla bir ICO’da 144,3 milyon doların üzerinde para toplamıştı. DOT, Ağustos 2020’de 6,30 dolardan işlem görüyordu ve 2020’nin geri kalanında 4 ila 5 dolar arasında dalgalanmaya devam etti.

2021 yılı DOT için son derece güzel geçti ve Polkadot için geçtiğimiz yıl harikuladeydi. Kasım ayında 55 dolarlık ATH seviyesine ulaştı. 2022’nin ikinci çeyreğinde tanık olunan kripto çöküşü de tam tersi bir sonuç doğurdu ve popüler altcoin 6 dolara kadar düştü. PoS konsensüs mekanizmasını kullanan Polkadot, kısa süre önce v9270 sürümüne yükseltildi ve bu da fiyatındaki bazı yukarı yönlü hareketlere yansıdı. Ancak Merge ile Ethereum, alternatif bir PoS blockchaini olarak Polkadot’un ciddi bir rakibi olarak ortaya çıktı ve DOT’un fiyatı o zamandan beri düşüyor.

Bununla birlikte Polkadot Kurucu Ortağı Robert Habermeier, Ethereum’un PoW’dan PoS mekanizmasına geçişini görmekten çok mutlu olduğunu iddia etti. Aslında, Polkadot’u bir “ETH destekçisi” olarak görüyor. Aralık 2021’de, Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, büyük miktarda DOT token satın aldı. Bağlı kuruluşu T-Systems Multimedia Solutions da Polkadot ağında staking yapan gruplara yardımcı olmak için büyük miktarda DOT token satın aldı.

Web 3.0 perspektifinden bakıldığında, Polkadot gibi bir ağın zincirler arası blockchain protokolünün farklı teknolojik konuları tek bir ekonomi ve harekete bağlayacağına inanılıyor. Bu yönü onun gelecekte de büyümesini sürdürmesi anlamına gelebilir.

Polkadot (DOT) Fiyat Tahmini 2025-2030

Traders of Crypto tarafından yayınlanan rapora göre Polkadot, Cardano ve Algorand ile birlikte en çevre dostu kripto para birimleri arasında yer alıyor. Yıllık 50 ton CO2 emisyonu ile Polkadot, dördüncü en çevre dostu kripto para birimidir.

Bir Forbes raporunda National Digital Asset Exchange’in CEO’su ve kurucusu Bilal Hammoud’un şu sözlerine yer veriliyor;

“Polkadot’un misyonu Bitcoin ve Ethereum’un ölçeklenebilir bir şekilde birbirleriyle etkileşime girmesine güvenli bir şekilde izin vermektir… Servetinizi Bitcoin’de sakladığınızı ve bu Bitcoin’i bir Ethereum dApp (merkezi olmayan uygulama) üzerinde kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde bir ev için kredi aldığınızı hayal edin”.

LongForecast, DOT’un 2025’i 10,76 dolarlık bir fiyatla açacağını ve mart ayı sonunda 9,38 dolara düşeceğini öngörüyor. Ayrıca tavan fiyat olarak 13,5 doların görüleceği söyleniyor. Bununla birlikte, Changelly’nin iyimser tahmini ise aynı dönemde 39,85 dolardır. Benzer şekilde, Güney Afrika Capex, DOT daha fazla dikkat çektikçe ve piyasada iyimserlik yarattıkça, fiyatının uzun vadede artacağını gözlemledi. Uzmanlar, DOT’un fiyatının 2022’nin sonuna kadar 10 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu yılın başlarında yayınlanan bir Bloomberg haberi, Crypto Carbon Ratings Institute araştırmasına göre, Polkadot’un altı proof-of-stake blockchain arasında en düşük toplam elektrik tüketimine ve yıllık toplam karbon emisyonuna sahip olduğunu ortaya koydu. Ortalama bir Amerikan hanesinin yıllık elektrik tüketiminin yalnızca 6,6 katını tüketiyor.

Changelly Polkadot’un 2030 yılında en az 210,45 dolar taban fiyatla işlem göreceğini düşünüyor. Ayrıca, 2030’daki tavan fiyatın 247 dolara ulaşması tahmin ediliyor. Telegaon’a göre ise DOT’un 2030’daki fiyatı 140,15 dolara kadar yükselebilir. Capex  fintech uzmanlarına göre, DOT’un fiyatı aynı dönemde 35 dolar olacak.

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