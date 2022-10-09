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En büyük kripto para birimi 69.000 doları aştıktan sonra bugün 20.000 doların altında bir fiyattan alıcı buluyor. Herkesin Bitcoin hakkında 100.000 hatta 200.000 dolar hedef verdiği günleri hatırlıyor musunuz? Evet, o güzel günler ne yazık ki geride kaldı. Bitcoin sahipleri bugün mutlu değil, özellikle birkaç “analist” tarafından verilen süslü vaatlere aldandığını düşünen çok fazla kripto para yatırımcısı var. Dahası, BTC’nin fiyat hareketinin altcoinler üzerinde de yıkıcı etkisi oldu.

Bitcoin Yorum

Şimdi, BTC kendini diriltebilir ve tekrar değer kazanabilir mi? Tabii, olabilir. Gerçi bu ne zaman olacak? Eh, buna net bir cevap bulmak güç. Kripto para piyasası hızla gelişiyor ve bazı uzmanlar Bitcoin’e yatırım yapmanın hala faydalı olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Örneğin 15 Haziran 2022’de Bitcoin, Aralık 2020’den bu yana ilk kez 20.000 doların altına düştü. Bu hafta hacimde de gözle görülür bir artış oldu. Son beş yıldaki işlemlerde en yüksek artış Binance tarafından bildirildi. Döviz enflasyonu açısından, yükseliş makroekonomik bağlamda büyüleyici bir zamanda meydana geliyor. İngiliz sterlini ve Japon yeni Eylül ayında keskin devalüasyonlar gördü. Kayıplarını telafi etmek ve yeni getiriler elde etmek amacıyla, söz konusu para birimlerinin sahipleri hacim artışına katkıda bulunabilirler.

Bu makalede çeşitli projeksiyonlara değineceğiz. BTC’nin son zamanlarda güçlü bir değer deposu olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, yatırımcıların popüler analistlerin kripto para biriminin önümüzdeki on yılda nereye doğru ilerlediğinin farkında olması çok önemli. Bu tahminler, hiçbir şekilde mutlak bir kesinlik olmasa da kripto para yatırımcılarına bazı fikirler verebilir.

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini 2025-2040

Uzun vadeli fiyat tahminlerinde arz ve talep dengesi önemli bir yer tutar. Efsanevi analist Bill Miller bir süre önce şunu söylemişti;

“Bitcoin’in arzı yılda yüzde 2,5 civarında büyüyor ve talep bundan daha hızlı büyüyor.”

Miller’a göre, talepteki bu büyümeye, bazıları tarafından 100.000 dolarlık bir hedefle birlikte fiyatta da karşılık gelen bir artış eşlik edecek. Aslında, Bloomberg Intelligence tarafından talep ve benimseme eğrilerinin 2025 yılına kadar 100.000 dolarlık bir projeksiyona işaret ettiğini söylememiz gerek.

9 Eylül’de SEC’e sunulan bir izahnamede MicroStrategy 500 milyon dolara kadar hisse senedi satmayı hedefliyor. Şirket dosyalamada “Bu tekliften elde edilen net geliri ek Bitcoin satın almak için kullanabiliriz” dedi. Halen en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan şirketin elinde 130.000 BTC var. Yani fiyat düşüşü Saylor gibi çok uzun vadeli hedefleri olan yatırımcıları daha da heyecanlandırıyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2025

Changelly’ye göre, Bitcoin‘in ortalama işlem fiyatı 2025’te 124.508 dolara kadar çıkacak ve o yılın ATH seviyesi olarak 137.000 doları göreceğiz. Peki bu denli büyük bir artışın temelinde ne olacak? Eh, çünkü kripto henüz küresel düzenleyici ve yasama rejimleri tarafından eşit olarak desteklenmedi. CBDC’lerin birçok ülkede yavaş yavaş tanıtılmasıyla, kriptolara karşı tutum da tam olarak netleşmiş değil. Çoğu uzman getirdiği teknoloji benimsendikçe insanların Bitcoin’e daha fazla ilgi duyacağını düşünüyor.

Örneğin, Google’ın basit durumunu düşünün. Son zamanlardaki kargaşaya rağmen, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde katlanarak büyümesi bekleniyor. Bununla birlikte, bu büyümenin, uzantı olarak Bitcoin ve kripto pazarının büyümesiyle el ele gideceği iddia edilebilir. Bu, ikisi arasındaki korelasyon nedeniyle. Google’da Bitcoin aramalarının sırasıyla USD ve Euro için yapılan aramalardan 7 kat ve 42 kat daha yüksek olması da bunun bir kanıtıdır. Aslında, araştırmalara göre, BTC fiyatları ile Google arama hacimleri arasında tarihsel olarak %91’lik bir korelasyon vardır.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2030

Tam 8 yıl var, yani bugün konuşulan hedeflerin nokta atışı gerçekleşme ihtimali o kadar da yüksek değil. Çünkü biz bu gece Bitcoin grafiğinde haftalık kapanışın tam olarak kaç dolarda olacağını bile bilmiyoruz. Aralık ayında Bitcoin kaç dolarla açılış yapacak? Bunu kesin olarak söyleyebilenimiz var mı? Kesinlikle yok, Buna rağmen, çoğu kişinin Bitcoin’in 2030 fiyatına ilişkin tahminlerinin yükseliş yönünde olduğu görülmektedir.

Changelly’ye göre, BTC 2030 yılında yaklaşık 937 bin dolarla zirveye ulaşabilir ve kripto para birimi ortalama 798 bin dolardan işlem görebilir. Bu tahminleri yönlendiren nedir? Bunun birkaç nedeni var. Yeni başlayanlar için, çoğu kişi kripto paranın kıtlığının değeri konusunda iyimser. İkinci olarak, maksimalistler Bitcoin’e olan talebin sonsuza kadar devam edeceğini düşünüyor. Bitcoin’in benimsenmesinin yıllık %113 oranında artmasıyla birlikte, birçok kişi aynı durumun bir gün BTC’nin fiyatı tarafından da vurgulanacağına inanıyor.

Parallax Digital’den Robert Breedlove’a göre, BTC 2031 yılına kadar 12,5 milyon dolara ulaşacak. Breedlove, kripto paranın Ekim 2021’e kadar 307 bin dolara ulaşacağını söylemişti. Dolayısıyla, bazılarının onu ciddiye almaması için iyi bir nedeni var.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2040

2040’a 18 yıl var ve Bitcoin henüz 18 yaşına bile girmedi. Söylemeye gerek yok, 2040 için bir fiyat seviyesi öngörmek, etrafta bir dizi belirsizlik varken daha da zordur. Ancak yine de bazı tahminleri ele alalım. Telegaon’a göre BTC, 2040 yılına kadar ‘piyasa eğilimine bağlı olarak’ ortalama 553 bin dolarlık bir taban fiyatına sahip olacak.

Finder anketine göre, birçok kişinin HyperBitcoinization’ın 2040 yılına kadar gerçekleşeceğine inandığını belirtmekte fayda var. Hatta belki de 2035. Bu olaylar BTC’nin 2040 yılında nerede olacağını kesinlikle belirleyecektir.

Bu tahminler kesin değil. Hem de hiç. Belirtildiği gibi, 2040, 2030 ve hatta 2025’e gelindiğinde pek çok şey değişebilir. Ancak, eğer bir yatırımcıysanız, bunların neler olduğuna dikkat etmenizde fayda var.