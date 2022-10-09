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  •   Dikkat! Yatırımcı Yeni Listelenen 5 Altcoin’e Yöneldi! İşte İnanılmaz Rakamlar!

Dikkat! Yatırımcı Yeni Listelenen 5 Altcoin’e Yöneldi! İşte İnanılmaz Rakamlar!

Kurumsal yatırımcı Bitcoin’den (BTC) uzaklaşırken, sermaye son zamanlarda yeni listelenen bu 5 altcoin projesine akıyor
21:00
9 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kurumsal yatırımcı Bitcoin’den (BTC) uzaklaşırken, sermaye son zamanlarda yeni listelenen bu 5 altcoin projesine akıyor

5 Altcoin, Piyasa Değerleri ile Dikkat Çekiyor!

Sert kripto kışı, yeni projelerin piyasaya katılmasını engelleyemiyor. Küresel çapta devam eden kripto para karşıtlığına rağmen, girişimciler yeni coin’ler ile sektöre renk katmaya devam ediyor. Uzun zamandır piyasayı kasıp kavuran ayı piyasası da yatırımcıları ve  geliştiricileri caydıramadı. Bilindiği üzere, borsalarda yeni listelenen altcoin’ler sürpriz fiyat artışları kaydedebiliyor. Ancak, bu projelerin çok azı sürdürülebilir bir fiyat hareketi ve piyasa değeri yakalıyor. CoinMarketCa ilginç bir rapor yayımladı. Piyasaya sürülen 5 yeni altcoin listelendikten sonraki dört gün içinde 50,75 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. NFT tabanlı RIMAUNANGIS (RTX), 27.8 milyar dolarlık piyasa değeri ile zirveye oturdu. Altcoin, an itibariyle 13.89 dolardan işlem görüyor. 61 dolardan işlem gören GOLD COIN (GOLC), 17,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor. Altcoin esas olarak stake etmeye odaklanıyor. NFT tabanlı Joystick (JOY) ise, 3,29 milyar dolarlık piyasa değeri ile üçüncü sırada yer alırken,  Elan (ELAN), 1,05 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Altcoin, an itibariyle 1.04 dolardan işlem görüyor.  Shihtzu Exchange (TZU) isimli proje de 730 milyon dolarlık piyasa değeri ile dikkat çekiyor.

Bitcoin ve Ethereum, satış bakısı altında kalırken, 5 altcoin’in yatırımcıların odak noktası olması ilginç bir gelişme. Yeni varlıklara rekor girişinin arkasında belirli bir neden olmamasına rağmen, yatırımcıların bu projelerin kullanım alanlarına ve işlevlerine güvendikleri varsayılabilir. Özellikle, güçlü bir kullanım alanı ve somut projelere dayanan kripto para birimlerinin daha uzun süre hayatta kalacağı konusunda genel bir fikir birliği var. Bu nedenle, durgun piyasanın ortasında erken bir aşamada projelere dahil olmak, yatırımcıların gelecekte kar elde etme umuduyla yeni projelere yatırım yapmalarını sağlar. Tarihsel olarak, ayı piyasaları, yatırımcılara bir ralli başladığında kâr etme umuduyla belirli varlıkları dipten alma  şansı sunar.

Piyasada Kaç Tane Kripto Para Var?

Aynı zamanda, Bitcoin gibi kripto paraların başarısı, yatırımcılarının aynı rotayı izlemesi ve erken yatırım yapması muhtemel altcoin’eri potansiyel olarak araştırdığı anlamına geliyor. Özellikle, Bitcoin’deki eski ve uzun vadeli yatırımcılar, büyük kazançlar elde ettiler.  Yüksek piyasa değeri, bu 5 kripto para birimlerinin potansiyelini gösteriyor.

Bu durumda, piyasa değeri, kripto para birimi ve büyüme potansiyeli ile ilişkili risk düzeyi hakkında bilgi verir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, erken aşamalarda önemli sermaye girişleri sergileyen kripto para birimlerinde rug pull gibi dolandırıcılık faaliyetleri de maydana gelebilir. Bloomberg, ayı piyasasına rağmen, kripto para birimlerinin sayısı 21.000’i aştığını bildirdi.

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