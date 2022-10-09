Kazançlar düşse de madenciliğe ilgi artıyor. Bu durum Bitcoin için bir dip sinyali olarak da kabul edilebilir.

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En büyük kripto para biriminin fiyatı 20.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Fakat hash rate artıyor. Hash oranı Bitcoin madencilerinin gücünü temsil eder. Çin yasağının ardından hızla düşen hash rate daha sonrasında dünyanın dört bir yanına yayılan madenciler nedeniyle yeni ATH seviyeleri belirledi. Peki Bitcoin fiyatı yani madenci karlılığı düşerken ilgi neden artıyor?

Bitcoin Hash Rate Neden Artıyor?

Bugünü temelde üç büyük nedeni var. Madenciler artan rekabet ortamında operasyonlarını büyütmeye devam ediyor. Üstelik çok sayıda kurumsal şirket hızla yeni madencilik yatırımları yapıyor. Ekim ayı boyunca, Bitcoin’in hash oranı günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyelerini kaydederek %10,8 oranında arttı. Hash oranındaki artış Bitcoin ağı için daha fazla güvenlik sağlar.

Düşen Teçhizat Fiyatları

Küresel piyasalar 2022’deki çip kıtlığından kurtuldukça, madencilik donanımlarının önemli bir bileşeni olan grafik işlem birimlerinin (GPU) fiyatları makul bir değere indi. Düşük GPU fiyatları başlangıçta madencilerin devam eden ayı piyasasında operasyonel maliyetlerini dengelemelerine yardımcı oldu.

Buna ek olarak, Bitmain gibi madencilik teçhizatı sağlayıcıları, kripto madencilerini tekrar kâra geçirmek amacıyla Antminer’ların fiyatlarını düşürdü. Büyük ölçekli madencilik operasyonlarında bu teçhizatların kendini amorti etme süresi 11 ay iken bireysel madencilerde yaklaşık 15 aydır.

Ayrıca, Grayscale gibi büyük kripto firmaları da Bitcoin madenciliği donanımına yatırım yapma planlarını açıkladı

Kripto Para Dostu Yasalar

Çin yasaklarının ardından birçok ülke kripto para madencilerini kendilerine çekmek için yarışa girdi. Madencilerin onların ülkelerini tercih etmesi daha fazla istihdam ve yatırım anlamına geliyor. Kazakistan, Kanada ve Almanya gibi ülkeler, madencilik faaliyetlerini başka bir yere taşıma konusunda Bitcoin madencilerinin ilk tercihleri arasında yer aldı. Sonuç olarak, Bitcoin madenciliği Çin’e daha az bağımlı hale geldikçe daha merkezi olmayan bir yapıya büründü.

Amerika Birleşik Devletleri şu anda Bitcoin hash oranına en büyük katkıyı sağlayan ülke olarak başı çekerken, Georgia %30,8 ile başı çekmekte, onu Teksas (%11,2), Kentucky (%10,9) ve New York (%9,8) takip etmektedir.

Ethereum Merge

Birçok ETH madencisi teçhizatlarını Merge öncesinde Bitcoin için dönüştürdü. Ethereum madenciliğinin biteceği uzun süredir belliydi ve Merge tarihinin netleşmesiyle madenciler Bitcoin’e yöneldi. ETC gibi alternatif PoW blockchainlerin de hash gücü bu süreçte arttı.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Bitcoin fiyatı düşüyor ve aylarda Bitcoin hash rate artıyor. Bu durum şaşırtıcı çünkü madencilik geliri aylardır eriyor. Kazançları azalmasına rağmen Bitcoin madenciliğine artan ilgi tek bir şeye işaret ediyor. Evet, madenciler Bitcoin fiyatında orta ve uzun vadede yükselişin başlayacağına inanıyor. Elbette Bitcoin fiyatındaki artış kripto paraların da yönünü yeniden yukarıya çevirmesini sağlayacak. Yani güncel durum BTC için bir dip sinyali olarak değerlendirilebilir.