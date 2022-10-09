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Terra Classic (LUNC) arzı mayıs ayındaki ölüm sarmalı nedeniyle yakın zamana kadar 7 trilyon seviyesine yakındı. Ancak gün geçtikçe LUNC arzı 7 trilyon rakamından uzaklaşıyor. Peki son 1 haftada toplam ne kadar LUNC yakıldı. Binance, Terra Classic (LUNC) yakımı ne zaman yapılacak? Özellikle LUNA ve UST mağdurları ellerindeki LUNC tokenlerini bir umut bekletiyor. Çok sayıda yatırımcı LUNA fiyatı 0,01 dolarlı seviyelere düştüğünde maliyet düşürmek için alımlar yaptı ancak bu onların kayıplarını artırdı.

7 Günde Ne Kadar LUNC Yakıldı?

Geçen haftanın sonunu takip eden yedi gün içinde yakılan LUNC sayısı yaklaşık 7,2 milyar oldu. Bunun 5,59 milyarlık kısmı Binance tarafından yakıldı. LUNC fiyatı hafta boyunca düşüş gösterdi. Önemli direnç seviyesi olan 0,0003465 doların üzerinden gelemeyen LUNC 0,0003 dolarda tutunamıyor. Yazı hazırlandığı sırada LUNC fiyatı 0,0002941 dolarda bulunuyordu. Güne %1 artışla devam eden Terra Classic, CMC tarafından sağlanan verilere göre 6,15 trilyonluk bir arza sahip.

8 Eylül tarihinde 0,00058 doları aşan LUNC fiyatının tek katalizörü inançlı takipçileri oldu. LUNC için teklif edilen %1,2 vergi önerisi sadece ağ içindeki transferleri kapsıyordu. Ancak yanlış biçimde LUNC topluluğunu borsalardaki alım satım işlemlerinde de bu verginin uygulanacağını düşündü. Bu hikayenin gerçek olmadığı birçok kripto uzmanı tarafından dillendirilse de (Örneğin FatMan bunun bir aldatmaca olduğundan bahsetti) Terra Classic topluluğu onlara kulaklarını kapattı.

Sosyal medyada adeta bir meme token ordusu gibi güçlenen LUNC taraftarları yanlış anladıkları hikayeye o kadar inandı ki, Binance CEO’su CZ’yi bile ikna ettiler. CZ paritelerdeki alım satımlarda vergiyi uygulamadı ancak LUNC işlemlerinden elde ettikleri kazançları yakacaklarını söyledi.

Binance Yakımları Ne Zaman?

İşlem hacmi verilerine dayanarak, LUNC yakma hacimlerinde bir düşüş bekleyebiliriz. Nitekim CoinMarketCap verilerine göre, 3 Ekim Pazartesi günü LUNC işlem hacmi 913 milyon dolara eşitken kademeli olarak 250 milyon dolara düştü. Alım satım hacmindeki düşüş Binance için LUNC paritelerindeki geliri de düşüreceğinden toplam yakılacak miktarı azaltacaktır. Peki LUNC topluluğunun heyecanla cevabını beklediği şeye gelelim. Binance LUNC yakımıyla alakalı duyurusunu yarın (10 Ekim) yapacak.

İşlem hacmindeki erimeyi göz önünde bulundurursak önceki 5,6 milyar kadar büyük olmasa da Binance dişe dokunur bir yakım yapacak. Ancak kısa vadede bu yakımların fiyata etkisi sınırlı olacaktır. 1 dolarlık fiyat hedefinin gerçekleşmesi için Binance borsasının ilk yaptığı yakımı her hafta 20+ yıl devam ettirmesi gerekir.