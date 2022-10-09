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Bu Altcoinde Kalıcı Düşüş Tehlikesi! Risk Artıyor!

Son veriler kayıpların uzun bir süre telafi edilmeme riskine işaret ediyor. Bu altcoin için risk artıyor.
18:00
9 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarının zorlu şartları birçok altcoinin silinmesine neden oluyor. Binlercesi şimdiden silindi. Son verilere göre 19.000 token ayı piyasalarında zombiye dönüştü ve hiçbir yaşam belirtisi göstermiyor. 2022 yılında ayı piyasalarında bazı altcoinlerin hayatta kalamayacağından bahsetmiştik. Ardından Terra iflasıyla birçok altcoinin ve kripto para şirketinin iflas ettiğini gördük. Bu altcoin ise “kalıcı düşüş tehlikesiyle” karşı karşıya olabilir.

Loopring (LRC)

Kripto para birimi sosyal analiz platformu LunarCrush’a göre LRC için sosyal hacim son 90 günde arttı. Tarihsel olarak, bir kripto varlığın sosyal aktivitesindeki artış, fiyatında da benzer bir artışa neden olur. Ancak LRC söz konusu olduğunda bu durum farklıydı. Son 3 ayda LRC fiyatı istikrarlı bir düşüş yaşadı. Aşağıdaki grafikte bunu daha net görebilirsiniz.

Temmuz ayında yaşanan genel yükseliş dalgasından payını almış olsa da LRC için ralli uzun sürmedi. LRC fiyatı üçüncü çeyreği 0,30 dolardan kapattı ve 14 Ağustos’taki en yüksek seviyeden bu yana %41 oranında geriledi.

LRC Coin Yorum

Birçok yatırımcı LRC’yi Coin olarak bilse de bu aslında bir tokendır. LRC’nin fiyatı Ekim ayının başından bu yana %7 oranında azaldı. Yazı hazırlandığı sırada ise 0,288 dolardan alıcı buluyordu. Kripto para piyasasındaki genel düşüşün yanı sıra, kripto para on-chain analiz platformu Santiment’in verilerine bakıldığında, son birkaç ay içinde LRC’nin fiyatındaki sürekli düşüşe ilişkin bilgiler elde edildi.

İlk olarak, LRC ağında devam eden bir durgunluk vardı. Varlığın Ortalama Dolar Yatırım Yaşı (MDIA) ve Ortalama Coin Yaşına bakıldığında, hareketsiz LRC tokenlarının sayısında bir artış var. Santiment’ten alınan verilere göre, geçtiğimiz 90 gün içinde LRC’nin MDIA’sı %41 oranında artış gösterdi. Ortalama Coin Yaşı da aynı dönemde %25 oranında artmıştır. Normal şartlarda bu verilerin de büyümeyi tetiklemesi gerekir. Ancak LRC yatırımlarında kâr elde etme konusuna gelince, 90 günlük ortalama üzerinden varlığın Piyasa Değeri yatırımcıların son üç ay içinde bu varlığı zararına ellerinde tuttuğu görülüyor. 90 günlük MVRV -%18,88’lik negatif bir değere sahip. Geliştirme faaliyetleri istikrarlı biçimde düşüyor ve ağ aktivitesi eriyor. LRC’de işlem yapan günlük aktif adresler %87 oranında düştü. Aynı şekilde, ağ üzerinde günlük olarak oluşturulan yeni adresler de aynı dönemde %58 oranında azaldı. Tüm bu olumsuzluklar “kalıcı düşüş” veya uzun vadede fiyatın toparlanamama riskine işaret ediyor.

LRC geleceği için ağ aktivitesi ve geliştirici faaliyetlerde toparlanmaya ihtiyaç var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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