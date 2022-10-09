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Az Bilinen Altcoin! Piyasa Değeri Düşük ve Potansiyeli Yüksek!

Piyasa değeri henüz 500 milyon dolar eşiğini geçmedi ve ayı piyasasının zorlu şartlarına rağmen hizmetleri ilgi görmeye devam ediyor.
13:00
9 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Üçüncü çeyrek verileri netleşiyor ve ayı piyasaların büyümesinin devam ettiren bazı kripto paralar dikkat çekiyor. Az bilinen bu kripto para geçtiğimiz 3 ayda önemli bir büyüme yaşadı. Messari tarafından yayınlanan rapor düşük piyasa değerine sahip bu altcoinin potansiyeline işaret ediyor. Peki son veriler bize neler söylüyor?

GEM Coin Projeleri

Piyasa değeri düşük ve az sayıda yatırımcı tarafından bilinen potansiyeli yüksek kripto paralar GEM Coin olarak isimlendiriliyor. Son Messari raporu Livepeer (LPT)’ın bunlardan biri olabileceğini gösteriyor. Kripto para analiz firması Ethereum (ETH) tabanlı merkezi olmayan video yayın ağının, ayı piyasasına rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurguluyor.

Livepeer yılın ikinci çeyreğine kıyasla %12’lik bir artışla ağında yaklaşık 37 milyon dakikalık video kod dönüştürme ile rekor kırdı. Analiz firması bu büyümenin “son kullanıcılardan gelen talebin arttığına” işaret ettiğini söylüyor.

“Bu artan kullanım hem talep hem de arz tarafındaki ölçümlere yansıyor. Kod dönüştürme ücreti geliri 2022 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz, Ağustos ve Eylül) ETH bazında %52 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. LPT cinsinden Staking ödül geliri aynı dönemde %17 arttı. Ancak dolar bazlı kazançlar %46 azaldı”.

Livepeer (LPT) Yorum

Analiz firması ayrıca 2022 yılında 100’den fazla projenin Livepeer destekli uygulamalar geliştirdiğini belirtiyor. Video yayın ve akışı için uygun maliyetli hizmet veren projenin yerel tokeni LPT yazı hazırlandığı sırada 9,25 dolardan alıcı buluyordu. Piyasa değerine göre en büyük 121’inci kripto para olan LPT yaklaşık 229 milyon dolar piyasa değerine sahiptir. Son 24 saatteki işlem hacmi ise 3,7 milyon dolar. 2021 yılının Kasım ayında 100 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan LPT, 2022 yılında yaşanan kripto para kışından fazlasıyla etkilendi. Bugün fiyatı ATH seviyesinin %90,75 oranında altında bulunuyor.

Mart 2020 tarihinde 0,42 dolar ile tarihi dibini göre altcoin bu seviyenin %2100 üzerinde bulunuyor. Messari raporuna göre ATH seviyesinden önemli ölçüde kayıp yaşayan LPT Token mevcut büyüme hızını sürdürebilirse uzun vadede yatırımcılarının yüzünü güldürebilir.

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