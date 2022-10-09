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En büyük on-chain analitik firmalarından birinin son raporu dikkat çekiciydi. 3 altcoin için önemli veriler var. Kripto para piyasaları 2022 yılı boyunca istikrarlı düşüşler yaşadı. Özellikle Fed’in mart ayında başlattığı faiz artışlarıyla kripto para piyasası 1 trilyon doların altına gevşedi. Fed geçmişte bu denli büyük faiz artışlarını birkaç yıla yayardı. Ancak bu sene çok farklı bir strateji izledi ve agresif faiz artışları risk piyasalarını vurdu.

Yükselebilecek Altcoinler

Santiment tarafından yayınlanan son rapor birçok yatırımcının SOL, TRX ve BNB için düşüş eğiliminde olduğunu ve bunun bir dip seviyeye işaret ettiğini vurguladı. Düşüş hissiyatının bu denli artmış olması çoğu zaman fiyatın artık yükselmeye başlayacağına işarettir. Raporda şunlar yazıyordu;

“Şu anda birkaç kripto para biriminde iyimserliğin arttığı, diğerlerinin ise ölü olarak görüldüğü bir noktadayız. Yıllar boyunca yaptığımız geriye dönük testlere göre, ana akım kalabalık bir varlık hakkında ne kadar olumluysa, yükselme olasılığının o kadar AZ olduğunu unutmayın. Ve aynı kalabalıklar bir kripto paranın daha fazla düşeceği kanaatine sahipse bu yükselme ihtimalinin arttığına işaret eder”.

Elbette bu durum normal piyasa koşullarında kabul edilebilir. Ancak Fed’in önümüzdeki yıl boyunca faiz artışlarına devam etme ihtimali, bu formülün mevcut koşullarda çalışmayabileceğini gösteriyor. Nitekim olağanüstü şartlar olağanüstü sonuçlar doğuracaktır.

Altcoinler Neden Düşüyor?

Santiment’e göre, merkezi olmayan uygulamalara ev sahipliği yapan blockchain platformu Solana (SOL), çok fazla korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) ile karşı karşıya. Santiment raporunda bu konuya özellikle değinildi.

“Solana fiyatı geçtiğimiz yılki 258,93 dolarlık ATH seviyesinden düştükten sonra bugünlerde hiç saygı görmüyor. Solana için olumsuz hissiyat Temmuz sonundan bu yana en dip seviyelere geriledi. Henüz fiyatta bir reaksiyon olmadı.”

Santiment’e göre, Binance ayı duyarlılığı bakımından geçtiğimiz hafta zirveyi gördü. Son yaşanan Binance köprü hack olayından sonra bir miktar toparlanma var. Bu daha büyük bir yükselişin habercisi olabilir.

Peki Justin Sun’ın Tron’u hakkında neler söylendi? Santiment TRX için bir fiyat artışının olabileceğini söylüyor.