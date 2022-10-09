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Kripto Paralarda Son Durum! Büyük Gün Yaklaşıyor!

Kripto paralar için büyük gün yaklaşıyor. Beklentiler neler? Piyasalar bugüne nasıl başladı, haftanın kazanan ve kaybedenleri kimler?
10:32
9 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ekim ayının ikinci pazar gününde Bitcoin (BTC) 20.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Son 24 saatte fiyat 19.237 dolara kadar düştü. Hafta sonu hacim düşüşleriyle meşhurdur ve ayı sezonunda genellikle fiyat hacimle birlikte düşmeye meyillidir. Bugün onlardan birini yaşıyoruz. Yaklaşan büyük gün ne zaman? Kripto para yatırımcılarının neye dikkat etmesi gerekiyor?

Kripto Paralar

Tüm kripto paraların kümülatif değeri 940 milyar dolara kadar gevşedi. Sadece birkaç günde 25 milyar doların üzerinde erime yaşandı. Bitcoin fiyatı 19.434 dolar ve işlem hacmi %42 erimeyle 16,2 milyar dolara düştü. Dogecoin (DOGE) Twitter satışının da heyecanıyla haftalıktaki kazançlarını %1,89 oranında koruyabildi ve ilk 10 kripto para arasında yer alıyor. Ripple (XRP) ise en büyük 10 kripto para arasında haftanın yıldızı oldu. Yaklaşık 0,5145 dolarlık fiyatıyla XRP haftayı %8 kazançla kapatmayı hedefliyor.

Daha önce düşüşlerdeki güçlü performansı sebebiyle paylaştığımız QNT yatırımcılarını üzmedi. Hedef fiyat olan 158 doları aştı ve haftalık kazançları %14’e ulaştı. EGLD, QNT ve XRP en büyük 50 kripto para arasında haftalık kazanç açısından ilk üçte yer alıyor. Elbette bu haftanın bir de kaybedenleri var. LUNC, CHZ ve ALGO %10’un üzerindeki haftalık kayıpla listenin başında yer alıyor.

ABD Enflasyon Verisi Ne Zaman?

Evet büyük gün 13 Ekim Perşembe günü, ABD’nin Eylül ayı enflasyon verileri açıklanacak ve kripto paralar bunu hissedecek. Hatta önümüzdeki hafta belirginleşen beklentiye göre Bitcoin fiyatının hızlı hareketler yaptığını görebiliriz. Peki kripto para yatırımcıları için verinin nasıl gelmesi gerekiyor? Bu hafta hepimizin izlediği işsizlik verileri geldi ve bu veriler Fed’in Kasım ayında 100bp artış yapabilecek kadar elini güçlendirdi. Kripto paraların düşüşü de bu sebepten oldu. Perşembe günü açıklanacak olan Eylül enflasyon verisinin beklentinin altında olması gerekiyor. Eğer enflasyon düşüşe geçerse Fed önümüzdeki toplantıda daha sert bir adım atma ihtiyacı hissetmeyecektir.

Ancak enflasyon verisinin yeni bir rekorla açıklanması gözünü karartan Fed’in yıl bitmeden 200bp faiz artışı yapmasına neden olabilir. Nitekim bazı Fed üyeleri 125-200bp arasında yıllık faiz artış hedefi (Kasım ve Aralık toplantısı için) açıkladı. Perşembe günü yıllık enflasyon beklentisi %8,1 önceki ay açıklanan ise %8,3’idi. Çekirdek TÜFE beklentisi %6,5 ve önceki ay açıklanan %6,3 ayrıca Çekirdek TÜFE Aylık (Eylül) beklentisi %0,5 önceki ay %0,6’ydı.

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