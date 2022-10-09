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Kevin O’Leary’den Düzenleme Çağrısı: Bitcoin Yükselişi İçin Önemli!

Kripto para piyasalarının tanınan ismi Kevin O'Leary'i Bitcoin'in (BTC) yükselişi için engel durumları ele aldı! İşte ayrıntılar!
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9 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shark Tank yatırımcısı Kevin O’Leary, kripto para piyasasının mevcut konumundan çıkması için politika yapıcıların desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

“Stablecoin’lere Düzenleme Şart”

Circle CEO’su Jeremy Allaire ile yaptığı bir röportajda ünlü yatırımcı, stablecoin’ler için düzenlemeler olması durumunda Bitcoin’in (BTC) mevcut aralığının dışına çıkacağını ve daha yüksek seviyelerden işlem göreceğini belirtti. Ayrıca uzman isim stablecoin’lerin ABD politika yapıcılarının desteğini alması durumunda, kripto para birimlerine daha fazla kurumsal sermaye gelebileceğini ve Bitcoin’in fiyatında ciddi değişikliler olabileceğini öne sürdü. Kevin O’Leary açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut konumdan kurtuluşun bir yolu olarak stablecoin’lere düzenlemeler getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekli düzenlemeler uygulandığında kripto para piyasasına ciddi sayıda kurumsal sermayenin gireceğine tanık olabiliriz.

Kevin O’Leary ayrıca Bitcoin’in fiyatındaki düşüşü de ele alarak, gerçekleşen kayıpların bir sonucu olarak kripto para birimini benimsenme ivmesinin de azalacağını belirtti. Kevin O’Leary, 2017 yılı içerisinde kripto para biriminin aktif bir eleştirmeniydi. Ancak yatırımcıya göre, kullanıcıların ekosisteme olan ilgisi arttığından dolayı görüşlerini değiştirmek zorunda kaldı ve uluslararası ödemeler için stablecoin’lerin etkinliğinin farkına vardı.

Bitcoin’de Yükseliş Engeli!

Kevin O’Leary stablecoin’lerdeki düzenlemenin Bitcoin’in fiyatındaki gerekliliğini vurgulamak adına açıklamasında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Düzenleme eksikliğimiz olduğu için şu anda zor bir bölgedeyiz. Kurumsal destek olmadıkça Bitcoin’in fiyat 17 bin ile 22 bin dolar seviyesi aralığında seyredebilir. Ancak bu kurumsal destek, ancak stablecoin’ler düzenlenirse gelebilir.

Öte yandan Circle CEO’su Jeremy Allaire, sektörün diğer finansal hizmetlere kıyasla yüksek üretkenliği, şeffaflığı ve fırsatları nedeniyle kripto para piyasalarının önümüzdeki on yıl içinde çok iyi bir konuma gelebileceğini belirterek, bir sonraki benimseme dalgası için kullanıcı deneyimine ve güvenliğine odaklanmaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek Kevin O’Leary’ın görüşüne katıldığını belirtti.

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