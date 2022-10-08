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Popüler bir kripto para analisti olan Nicholas Merten, Federal Rezerv’in (FED) politikasının aynı kaldığı sürece Bitcoin’in (BTC) fiyatının düşebileceğini ileri sürdü.

FED Politikası

Uzman analist Nicholas Merten Youtube üzerinden 513.000 abonesine, Federal Rezerv’in sıkı para politikaları izlemeye devam ettiği sürece lider kripto para birimi olan Bitcoin’in mevcut ayı sezonunda yeni düşük seviyelere gerileyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz yıllarda FED faiz oranlarını düşürüyordu. Şimdi ise sıkılaştırma yoluyla tam tersini yapıyor. 1980’li yıllarda yaşanan beri faiz oranlarının düşürmesinden bu yana son birkaç yıl içerisinde en hızlı tempoda artırıyor… Bir de üstüne bilançolarını küçültmeye başlıyor. ABD bir azalma modeline girmeye başlıyor. Stratejinin sonunda muhtemelen ipoteğe dayalı menkul kıymetler satmaya başlayacak… FED bu varlıkları nakit karşılığında satıyor ve bu durum nakidin azalmasına yol açıyor.

Nicholas Merten ayrıca Federal Rezerv enflasyonu kontrol altında tutma hedefine ulaşana kadar kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’in muhtemelen daha fazla satış baskısı görebileceğini öne sürerek şunları söyledi:

FED’in izlediği bu ilkeler daha yüksek faiz oranları ve bilanço küçültme yoluyla niceliksel sıkılaştırma olduğu için Bitcoin’in düşmesinin bir sebebi olarak da mevcut politika gösterilebilir. FED’in aradığı belirli koşullara ulaşana kadar Bitcoin’de daha düşük seviyeler görülebilir.

Bitcoin’de Satın Alma Bölgesi

Uzman isim Nicholas Merten, FED’in mevcut yörüngesinin Bitcoin’i 10.000 ila 12.000 dolar fiyat aralığına kadar düşürebileceğini ileri sürdü. Ancak bu durumun Bitcoin boğaları için büyük bir fırsat olabileceğini de sözlerine ekledi. Analist açıklamalarında son olarak şu ifadelere yer verdi: