Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers'tan ABD Merkez Bankası'na (Fed) destek geldi. Görünüşe göre Summers, Bitcoin ve altcoin'lerin fiyatının daha da düşmesini isteyen tarafta.

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En büyük kripto para 19 bin dolar ila 20 bin dolar aralığında sıkışıp kalırken Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin büyük çoğunluğunun tamamen makroekonomik piyasa koşullarına göre hareket ettikleri görülüyor. Olumsuz piyasa duyarlılığının Bitcoin ve altcoin‘lerin fiyatlarını sarstığının artık herkes farkında ve bu durumun ne kadar daha süreci belirsiz.

“Fed, Para Politikasından Ödün Vermemeli”

Federal Reserv (Fed), ülkedeki enflasyonu düşürmek için şahin duruşunu sürdürüyor. Bununla birlikte, küresel finansal istikrara yönelik riskler Fed‘in kararlılığına meydan okurken eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed’in şahin para politikasından ödün vermemesi gerektiğini öne sürdü. Bu da Summars’ın Bitcoin gibi riskli varlıkların fiyatının daha da düşmesini istediği şeklinde okumaların yapılmasına neden oldu. Bitcoin, şu anda hisse senedi piyasalarıyla yüksek korelasyon gösteriyor. Fed’in parasal sıkılaştırmaya hız vermesi S&P 500 ve NASDAQ 100‘deki volatilitenin artmasına neden oluyor. Sonuç olarak hisse senedi piyasalarıyla yüksek korelasyon gösteren Bitcoin’in sert şekilde sarsıldığı görülüyor.

Piyasalardaki tüm dengeleri alt üst etmesinin ardından piyasa katılımcılarının Fed’in politikasına karşı çıkmaya başladı. Birçok Wall Street Bankası, ülkede enflasyon seviyelerinin zaten zirve yaptığını belirtirken, merkez bankasının agresif sıkılaşmasının gereksiz olduğunu savunuyorlar. Uzmanlar, ayrıca potansiyel bir resesyon için de Fed’i suçluyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarından agresif parasal sıkılaşma kararlarında geri adım atmalarını talep etti. Benzer şekilde Dünya Bankası da küresel ekonominin 2023 yılında büyük bir resesyonla karşı karşıya kalacağı tahmininde bulunarak merkez bankalarını uyardı.

Tüm bunlara rağmen önemli Fed yetkililerinin şahin duruşlarında kararlı oldukları görülüyor. Minnesota Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun zirve yaptığına dair hiçbir kanıt görmediğini belirtti. 7 Ekim’de ABD Çalışma Bakanlığı’ndan gelen işsizlik verileri de Fed’in şahin duruşunu güçlendirerek destekliyor. Verilerin açıklanmasıyla hisse senedi piyasaları büyük kayıplar verirken Bitcoin’in fiyatının da hızla düştüğü görüldü. ABD Merkez Bankası’nın eski Hazine Bakanı’ndan ihtiyaç duyduğu desteği almış olmasının bir sonraki faiz kararının alınacağı 2 Kasım’daki FOMC toplantısına etki edip etmeyeceği şu an için belirsiz.

Enflasyon, Stagflasyon ve Resesyon

Fed’e benzer şekilde Summers, Fed’in finansal istikrar yerine enflasyona öncelik vermesi gerektiğine inanıyor. Ona göre Fed, enflasyonu başarılı bir şekilde düşürdükten sonra olası bir resesyonun üstesinden rahatlıkla gelinebilir. Bununla birlikte, Fed’in potansiyel bir stagflasyonla nasıl başa çıkmayı planladığı belirsizliğini koruyor.