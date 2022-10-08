Yatırımcılar LUNC coin ne olur sorusunun yanıtını ararken uzmanların ve analistlerin Terra Classic Coin yorumları ile fiyatın yönüne dair fikir edinmeye çalışıyor.

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Terra Classic (LUNC), Mayıs’daki çöküşü ile milyarlar doları piyasalardan silerken ve son haftalarda yaptığı çıkışla yakından takip edilen bir altın. Yatırımcılar LUNC coin ne olur sorusunun yanıtını ararken uzmanların ve analistlerin Terra Classic Coin yorumları ile fiyatın yönüne dair fikir edinmeye çalışıyor.

LUNC Coin Ne Olur?

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,98 düşüşle 0,0002918 dolardan işlem gören Terra Classic, 1.78 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Yüzde 12 oranında vergi yakımı ile yatırımcıları heyecanlandıran ve bir anda yatırımcı akımı ile baş başa kalan LUNC, 8 Eylül 2020 tarihinde 0,0005856 dolara varan büyük çıkış yaptı. O zamandan beri kademeli olarak değer kaybettiği gören altcoin’deki son 30 gündeki kayıp yüzde 50’yi bulmuş durumda.

Analistlere göre Terra Classic coin’in 0,000291 dolardaki günlük destek seviyesinin üzerinde kalması oldukça önemli. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde çıkışlar yapma şansına sahip. Eğer LUNC coin boğaları altcoin’i yükseltme girişiminde bulunacak olursa fiyatın bir önceki tepe seviye olan yaklaşık 0,00315 dolara kadar çıktığı görülebilir. Ekim ayının kripto para piyasaları için şimdiye kadar bir yükseliş ayı olması sebebiyle LUNC coin‘in de yükseldiği ve potansiyel olarak 0,000373 dolara varan bir toparlanam kaydettiği görülebilir.

Terra Classic Coin Yorumları: 1 Dolar Olur mu?

Zincir üstü işlemlerden (para transferleri gibi) yüzde 1,2 oranında kesinti yapılarak LUNC arzının yakımının yapılmasıyla başlayan yükseliş anlatısı kripto para borsalarının sadece zincir üstü değil zincir dışı işlemler için uygulama desteği vermesiyle farklı bir boyuta ulaştı. Özellikle dev kripto para borsası Binance’ın Terra Classic için hem zincir üstü hem de zincir dışı işlemlerde yüzde 1,2 oranında yakımı destekleyeceğini duyurmasıyla LUNC arzının hızla azalmaya başladığı görüldü.

Altcoin için daha fazla hacim daha fazla yakım ve dolayısıyla arzın düşmesi anlamına geliyor. Piyasa uzmanları ve analistler bunun fiyatın yükselmek için aradığı ortamı sağlayacağı üzerinde duruyor. Şu an için Terra Classic topluluğunun ilk hedefi fiyatı 1 dolara yükseltmek. Güncel fiyatlarla bu hedefe ulaşılması için fiyatın yüzde 340 binin üzerinde yükselmesi gerekiyor. Büyük çöküşü ile LUNC’nin yatırımcı güvenini kaydetmiş olması, Bitcoin‘i ve beraberinde altcoin piyasalarını sarsan makroekonomik koşullardan dolayı kısa vadede böylesi bir fiyat artışının beklenmesi pek mantıklı görülmüyor.