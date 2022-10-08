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Shiba Inu Analist Yorumları: SHIB’de Felaket Mi Geliyor?

Kripto para piyasasının popüler meme token’larından olan Shiba Inu (SHIB) yerel direnç seviyesinin üzerine yükselemedi. 
18:11
8 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri son zamanlarda bir döngü içine girmiş durumda. Yaşanan her yükselişi bir düşüş takip ediyor ve bu da piyasanın yorulmasına sebep oluyor. Bitcoin yaşanan son yükseliş sırasında 21.000 dolarlık direnci kıramazken piyasanın popüler meme token’larından olan Shiba Inu (SHIB) da yerel direnç seviyesinin üzerine yükselemedi.

SHIB Yorumları

Analistlere göre volatilitenin olmaması, fiyat performansının eksik kalması ve balinaları desteğini çekmesi ile birlikte Shiba Inu’nun bir “hayalete” dönüştüğü ifade ediliyor. Analistler durumun bu şekilde devam etmesi halinde meme token için çok daha kötü senaryoların yaşanabileceğini dile getiriyor.

Analistler, hacim profillerine göre Shiba Inu’nın, desteğinin çoğunu kısa vadeli yatırımcılar tarafından kaybettiğini ifade ediyor. Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre Shiba için en olası senaryo, bu yıl görülen düşüş eğiliminin devam etmesi.

Öte yandan Shiba balinaları, düşüş başladıktan sonra bir süre alımlara devam etti ancak balina desteği bir süredir geri çekilmiş gibi görünüyor. Ayrıca bireysel yatırımcıların balinalardan çok daha fazla olduğunu ifade eden analistler bu noktada bir satış baskısının oluştuğunu da dile getiriyor. Çünkü bireysel yatırımcılar daha fazla kayıp yaşamamak için panik satışlar yapıyor gibi görünüyor.

Öte yandan piyasa verilerine göre, her kayda değer fiyat artışından sonra, varlıklar üzerindeki satış baskısı, normal tutarı neredeyse %20 oranında aştı. Bu da yatırımcıların yükselişlerde satış yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Ayrıca analistler Shiba’da düşüşün devam etmesi halinde 0,000010 doların test edilebileceğini ve bu desteğin kırılımı ile bir felaket senaryosunun gerçekleşebileceğini de ifade ediyor.

Shiba Fiyatı

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token konumunda bulunana Shiba yazının kaleme alındığı sırada 0,000011 dolardan işlem görüyor.

ATH seviyesini 28 Ekim 2021’de 0,000088 dolar ile gören Shiba, şu anda bu seviyenin %87,5 altında işlem görüyor. Bunun yanında şu anda SHIB fiyatı 0,000010 dolar ile 0,000012 dolar bandında sıkışmış durumda ve bu durum üzerinde Bitcoin fiyatının da etkili olduğu ifade edilebilir.

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