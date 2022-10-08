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Play to Earn mantığında inşa edilen Metaverse oyunu Decentraland’da MetaGamiMall oynayarak nasıl NFT kazabiliriz onu gösteriyorum. Ben bu oyuna Decentraland dünyasını dolaşırken denk geldim. Yeni inşa edilen bir oyun olduğu için kendini oyunculara duyurmak adına NFT ödüllü bir etkinlik düzenlemişti. NFT’i kazanmak için belirlenen sayıda oyunun kendisine ait coin’leri toplayıp NPC dediğimiz yere teslim ediyordunuz ve karşılığında NFT’i kazanmış oluyordunuz. Play to Earn oyunlarında düzenlenen etkinliklerin önemi aslında tam da burada ortaya çıkıyor. Düşünün gezinirken NFT etkinliğine denk geldiğiniz için 500 coin topluyorsunuz ve bunu teslim edip üstünüze giyebileceğiniz, karakterinizi geliştirebileceğiniz ve zamanla bunun Decentraland’ın kendi pazarında ve Opensea gibi NFT pazarında satabilir hale geliyorsunuz. Peki süreç nasıl geçti diyorsanız (?) hemen aşağıdaki videodan detaylara bakabilirsiniz.

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması ve üzerine yapılan geliştirmeler ile birlikte bu teknolojinin çok fazla yer aldığı alan ortaya çıktı. Bunu hiç birimiz inkar edemeyiz ve etmemeliyiz de! Bunların çoğu ileriye dönük olarak hayatımızı hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzerine yapılan geliştirmeler. Çünkü hak verirsiniz ki, hiçbir şey yerinde sabit kalamaz, gelişim ve değişim vazgeçilmezdir. Tabi doğru kullanıldığı sürece… Blockchain teknolojisinin gelişim gösterdiği ve başkalaşım geçirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi de oyun sektörü.

O yüzden kaleme aldığım bu yazı ve video içeriği ile metaverse oyunlarına devam edip, oynayarak veya ufak yatırımlar yaparak para kazandıran metaverse ve Play to Earn oyunlarına bakacağız. Bu kapsamda inceleyeceğimiz oyunlardan bir diğeri MetaGamiMall olacak. Bu içerik ile birlikte bilardo oynayarak NFT nasıl kazanabiliriz onu öğrenmeye çalışacağız.

Sonuç olarak, MetaGamiMall oyununda söylediğim gibi biz zamanımızdan vererek bu NFT’leri toplar NFT pazarında veya Decentraland MarketPlace’inde satışa koyarız. Zamanı olmayıp biraz olsun parası olup, hızlı ilerlemek, karakter geliştirmek isteyen oyuncular bu NFT’leri kripto para karşılığında satın alırlar.