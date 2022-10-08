Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Altcoin’lerde Son Durum: Ravencoin Yorum, XRP Yorum ve AVAX Yorum

Altcoin’lerde Son Durum: Ravencoin Yorum, XRP Yorum ve AVAX Yorum

Popüler altcoin'lerden XRP (XRP), Ravencoin (RVN) ve Avalanche'da (AVAX) son durum ne? Ravencoin yorum, XRP yorum ve AVAX yorumlar.
12:28
8 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’den gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri ile Bitcoin’in 20 bin doların altına düşmesi birçok altcoin’de derin kayıplara neden oldu. Peki Ravencoin, XRP ve AVAX‘da son durum ne, söz konusu altcoin’lerle ilgili piyasa uzmanlarının yorumları neler? Gelin daha yakından bakalım.

XRP Yorum

XRP (XRP), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,26 yükselişle 0,52 dolardan ve 26.1 milyar dolarlık piyasa değeri ile altcoin’in kripto para piyasalarının geri kalanından sıyrıldığı ve görece yüksek oranda yükseldiği görülüyor. Zincir üstü analiz şirketi Santiment, “XRPNetwork, bugün kripto para piyasalarının geri kalanından hafif bir ayrışmayla 0,52 doların üzerine çıktı. Dünkü ağ büyümesi, 2 bin 773’ün üzerinde yeni XRP adresinin oluşturulmasıyla son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

XRP’yi çevreleyen mevcut yatırımcı iyimserliği, piyasaların SEC’in Ripple’a 2020’nin Aralık ayında açtığı davada kararın çok yakında çıkacağı ve Ripple’ın lehine sonuçlanacağı yönünde. Şu anda Ripple’un davada üstünlüğü elinde tuttuğu ve XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı yönündeki pozisyonunu güçlü bir şekilde savunabildiği üzerinde duruyor. XRP’nin ihraççısının SEC‘in davadaki her hamlesine sert şekilde karşılık verdiği ve davayı yılın sonuna kadar sonuçlandırmada kararlı gibi görünüyor.

Ravencoin Yorum ve AVAX Yorum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre 418.7 milyon dolarlık piyasa değeri ile en büyük 82’nci kripto para olan Ravencoin (RVN), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,26 düşüşle 0,03559 dolardan işlem görüyor. RVN‘nin son 7 günde ve son 30 günde sırasıyla yüzde 3,04 ve yüzde 1,33 değer kaybettiğini de ekleyelim.

15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen ve Ethereum ağını Proof of Work’ten Proof of Stake’e taşıyan The Merge ile boşa çıkan Ethereum madencilerinin başta Ethereum Classic olmak üzere Ravencoin gibi kripto paralara yönelmesi RVN’yi son 3 ayın en yüksek seviyesini taşımış ve altcoin’in fiyatı 15 Eylül 2020 tarihinde 0,07389 dolara kadar çıktı. RVN’nin o zamandan beri değer kaybettiği görülüyor. Altcoin‘deki bu eğilimin değişip değişmeyeceği belirsizliğini korurken, RVN yatırımcılarının şu an için Bitcoin’in fiyat hareketlerine göre yaklaşım gösterdikleri görülüyor.

Öte yandan popüler altcoin’lerden biri olan Avalanche (AVAX), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,95 düşüşle 20 doların altında, 16,92 dolardan alınıp satılıyor. Piyasa analistleri ve uzmanlar AVAX’ın güç topladığını ve yükseleceğini göstermesi için ilk olarak 20 dolar seviyesini geçmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Cardano Kurucusu Hoskinson’dan SEC ile Ripple Arasındaki Dava için Dikkat Çeken Açıklama
Cardano Kurucusu Hoskinson’dan SEC ile Ripple Arasındaki Dava için Dikkat Çeken Açıklama
Terra Classic (LUNC) İçin Büyük Adım! Bu Yükseltme Her Şeyi Değiştirecek!
Terra Classic (LUNC) İçin Büyük Adım! Bu Yükseltme Her Şeyi Değiştirecek!
Tartışmalı Altcoin’de Beklenen Yükseliş Dudak Uçuklatıyor: Yüzde 570!
Tartışmalı Altcoin’de Beklenen Yükseliş Dudak Uçuklatıyor: Yüzde 570!
Popüler Altcoin İçin Analistler Hedefi Açıkladı: 1 Dolar!
Popüler Altcoin İçin Analistler Hedefi Açıkladı: 1 Dolar!
Analist: Bu Coin Tırmanacak, Bu Altcoin ise Tehlikeli Sularda Yüzüyor
Analist: Bu Coin Tırmanacak, Bu Altcoin ise Tehlikeli Sularda Yüzüyor
Anlaşma Sağlandı, Bu Altcoin Zıpladı!
Anlaşma Sağlandı, Bu Altcoin Zıpladı!
BTC, UNI, ETH, ADA ve DOGE Fiyat Analizi! Kripto Uzman Yorumları!
BTC, UNI, ETH, ADA ve DOGE Fiyat Analizi! Kripto Uzman Yorumları!
Terra Classic’te (LUNC) Kırmızı Alarm: Uyarılar Peş Peşe Geldi!
Terra Classic’te (LUNC) Kırmızı Alarm: Uyarılar Peş Peşe Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022