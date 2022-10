Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’den gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri ile Bitcoin’in 20 bin doların altına düşmesi birçok altcoin’de derin kayıplara neden oldu. Peki Ravencoin, XRP ve AVAX‘da son durum ne, söz konusu altcoin’lerle ilgili piyasa uzmanlarının yorumları neler? Gelin daha yakından bakalım.

XRP Yorum

XRP (XRP), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,26 yükselişle 0,52 dolardan ve 26.1 milyar dolarlık piyasa değeri ile altcoin’in kripto para piyasalarının geri kalanından sıyrıldığı ve görece yüksek oranda yükseldiği görülüyor. Zincir üstü analiz şirketi Santiment, “XRPNetwork, bugün kripto para piyasalarının geri kalanından hafif bir ayrışmayla 0,52 doların üzerine çıktı. Dünkü ağ büyümesi, 2 bin 773’ün üzerinde yeni XRP adresinin oluşturulmasıyla son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

XRP’yi çevreleyen mevcut yatırımcı iyimserliği, piyasaların SEC’in Ripple’a 2020’nin Aralık ayında açtığı davada kararın çok yakında çıkacağı ve Ripple’ın lehine sonuçlanacağı yönünde. Şu anda Ripple’un davada üstünlüğü elinde tuttuğu ve XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı yönündeki pozisyonunu güçlü bir şekilde savunabildiği üzerinde duruyor. XRP’nin ihraççısının SEC‘in davadaki her hamlesine sert şekilde karşılık verdiği ve davayı yılın sonuna kadar sonuçlandırmada kararlı gibi görünüyor.

Ravencoin Yorum ve AVAX Yorum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre 418.7 milyon dolarlık piyasa değeri ile en büyük 82’nci kripto para olan Ravencoin (RVN), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,26 düşüşle 0,03559 dolardan işlem görüyor. RVN‘nin son 7 günde ve son 30 günde sırasıyla yüzde 3,04 ve yüzde 1,33 değer kaybettiğini de ekleyelim.

15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen ve Ethereum ağını Proof of Work’ten Proof of Stake’e taşıyan The Merge ile boşa çıkan Ethereum madencilerinin başta Ethereum Classic olmak üzere Ravencoin gibi kripto paralara yönelmesi RVN’yi son 3 ayın en yüksek seviyesini taşımış ve altcoin’in fiyatı 15 Eylül 2020 tarihinde 0,07389 dolara kadar çıktı. RVN’nin o zamandan beri değer kaybettiği görülüyor. Altcoin‘deki bu eğilimin değişip değişmeyeceği belirsizliğini korurken, RVN yatırımcılarının şu an için Bitcoin’in fiyat hareketlerine göre yaklaşım gösterdikleri görülüyor.

Öte yandan popüler altcoin’lerden biri olan Avalanche (AVAX), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,95 düşüşle 20 doların altında, 16,92 dolardan alınıp satılıyor. Piyasa analistleri ve uzmanlar AVAX’ın güç topladığını ve yükseleceğini göstermesi için ilk olarak 20 dolar seviyesini geçmesi gerektiğini belirtiyorlar.