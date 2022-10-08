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Bitcoin Ne Zaman Yükselir? BTC Korku Endeksi

Bitcoin ne zaman yükselir? BTC fiyatının yükselmesi için ne gerekiyor, BTC Korku Endeksi ne söylüyor? Bitcoin fiyatıyla ilgili bu ve bunun gibi soruların yanıtları haberimizde.
11:30
8 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), ABD’den gelen ve beklentileri aşan tartım dışı istihdam verileri ve beklentinin altında kalan işsizlik oranı ile yeniden 20 bin doların altına düştü. Peki Bitcoin ne zaman yükselir, BTC korku endeksi ne durumda? Hadi gelin bu iki sorun yanıtına daha yakından bakalım.

Bitcoin Ne Zaman Yükselir?

Kısa vadeli zaman dilimlerinde görünürde bir katalizör bulunmadığından şu an için Bitcoin’i fiyatının yükselmesini destekleyen herhangi bir faktör bulunmuyor. Bu bağlamda zincir üstü analiz kaynağı Whalemap, kısa vadede BTC fiyatı için olası destek ve direnç seviyesini belirlemek için büyük ölçekli cüzdanlardan veya başka bir deyişle balina seviyesi Bitcoin cüzdanlarından gelen alım ve satım noktalarını paylaştı.

Şu anda aşağı yönde 19 bin 174 dolar balinaların alım yaptığı bir seviye olarak fiyat için destek görevi görüyor. Yukarı yönde fiyatın önündeki direnç seviyeleri ise sırasıyla 20 bin 380 dolar ve 21 bin 543 dolara olarak görünüyor. Bu noktada Bitcoin’in sözde yatırımcı maliyetinin temel seviyesi olan 19 bin doların oldukça önemli bir destek seviyesi olduğunun altını çizmek gerekiyor. En büyük kripto parada yükselişin başlaması için olası bir dönüm noktası olarak 21 bin dolar işaret ediyor. Bu da Whalemap’in verilerini doğruluyor. Whalemap ekibi, Bitcoin için kilit seviyeleri gösteren grafiğin yanında “Gürültü dikkatinizi dağıtmasın” yorumunda bulundu.

Öte yandan daha uzun vadeli zaman diliminde Bitcoin’in yükselmesi için aşması gereken daha kritik seviyeler söz konusu. Bu kritik seviyelerin kırılımını tetikleyebilecek olası bir teknik modelde kripto para analisti Daan Crypto Trades tarafından ortaya konulmuş durumda. Analist, günlük Bitcoin grafiğinde haftalardır süren yatay ticaretin ardından BTC/USD için yaklaşan bir üçgen kırılımını işaret etti.

Tüm bunlarla birlikte ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) piyasalar üzerindeki baskısı sürüyor. Bu da başta Bitcoin olmak üzere riskli varlıklara olan yönelimin önüne geçiyor. BTC’de gerçek bir uzun vadeli yükseliş için teknik anlamdaki seviyelerin geçilmesinin yanı sıra Fed‘in de frene basması bekleniyor ve bu olana kadar Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasalarında gerçek bir yükselişin gelmeyeceği, fiyatların konsolidasyon aralıklarında hareket etmesi dışında herhangi bir hareketin gelmeyeceği üzerinde duruluyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,07 düşüşle 19 bin 512 dolardan işlem görüyor.

BTC Korku Endeksi Ne Söylüyor?

Alternative’in birçok veriyi derleyerek oluşturduğu “Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi” bu yazının hazırlandığı sırada “24” seviyesinde “Aşırı Korku” sinyali veriyor.

BTC korku endeksinin hemen hemen son 3 aydır 15 ila 47 seviyesinin arasında gezindiğini ekleyelim. Endeksin özellikle 18 Ağustos’tan beri 20 ila 30 gibi oldukça dar bir aralıkla gezindiğini de belirtelim.

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