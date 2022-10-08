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Popüler Girişimci İddialı: Bitcoin’in (BTC) Tek Çıkış Yolu Bu!

Shark Tank programından girişimci Kevin O'Leary, Bitcoin'in mevcut işlem aralığından çıkmasını engelleyen bir şey olduğuna inandığını dile getirdi.
13:20
8 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shark Tank programından girişimci Kevin O’Leary, Bitcoin‘in (BTC) mevcut işlem aralığından çıkmasını engelleyen bir şey olduğuna inandığını dile getirdi. Circle CEO’su Jeremy Allaire ile yaptığı bir röportajda O’Leary, kripto para birimlerinin ABD’li politika yapıcıların desteğini almasının çok önemli olduğunu ve bu şekilde kurumsal sermayenin piyasaya akacağını düşündüğünü ifade etti. Popüler isme göre bu durum Bitcoin’de bir “patlamaya” yol açabilir.

Bitcoin’i Yükselişe Geçirecek Hamle

O’Leary konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, stablecoin piyasasında yapılacak bir düzenlemenin en alt düzeyde yapılacak düzenleme olduğunu ancak bu durumun kripto para piyasasının geri kalanı ile ilgili kurumsal oyuncuların ilgisini çekeceğini ifade ediyor. Popüler isim açıklamasında, “Bu bir spekülasyon, eğer düzenlemeyi sadece stablecoin’lerle yaparsanız ve onu düzenlerseniz bu, Bitcoin dahil sahip olduğum birçok farklı pozisyonun değerini artıracaktır.” sözlerini kullanıyor.

O’Leary bunlara ek olarak Bitcoin’de 17.000 dolar ile 22.000 dolar aralığında sıkışıklık yaşadığımızı ve bundan kurtulmanın tek yolunun düzenleyicilerden gelecek destek olduğunu dile getiriyor. Hatta O’Leary iddialı bir şekilde düzenleyici destek gelmezse BTC’nin “sonsuza kadar” bu aralıkta kalacağını ifade ediyor. Lider kripto para birimi yazının kaleme alındığı sırada 19.500 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Benimsenmesi Düşüyor Mu?

O’Leary tüm açıklamalarına ek olarak, Bitcoin‘in benimsenme açısından ivmesini kaybettiğine dair işaretler görmeye başladığını söylüyor. Piyasada bir yorgunluk olduğunu ifade eden popüler isim benimsenme eksikliğinin de bu durumdan kaynaklandığını dile getiriyor.

Ayrıca O’Leary, bir cüzdan eksikliği olduğunu ve bu durumların şu anda ön plana çıktığını da ifade ediyor. Yatırımcıların da bu durumun aşılmasını gerektiğini düşündüğünü ifade eden popüler isme göre tüm bunların çözümü yukarıda da belirttiğimiz gibi düzenleyici desteği olabilir.

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