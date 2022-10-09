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Terra Classic (LUNC) rüzgarı piyasaları kasıp kavurmaya devam ederken, ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto’dan kritik uyarılar geldi.

LUNC: Tarih Tekerrür Edebilir!

Eylül ayında Terra Classic en iyi performans gösteren altcoinler’den biri olmayı başardı. Hedefine odaklanan topluluk, sosyal medyada Coinbase ve Robinhood‘a LUNC’u listelemesi için baskı yapıyor. Dilekçe kampanyaları, büyük ilgi görüyor. Eylül ayında %400 artan LUNC, ayı piyasasından sıkılan yatırımcının büyük ilgisini çekti. Peki Terra Classic portföyünüz için uygun mu? Dominic Basulto’ya göre, eski Terra’nın (LUNA), birkaç gün içinde 100 dolardan neredeyse sıfıra indiğini tüm Terra ekosistemini alt üst ettiğini ve kripto para endüstrisinin felaket senaryosu yaşamasına neden olduğunu unutmamak gerek. Böyle devasa bir felaketten beş aydan kısa bir süre sonra LUNC’un yeniden efsane yazması mümkün mü?

Analiste göre, Terra Classsic ismi, Ethereum’un Ethereum ve Ethereum Classic’e bölünmesini çağrıştırıyor. ‘Classic’ terimi ile yeni bir başlangıç ve güven hissi verilmeye çalışılıyor. Bu açıdan bakıldığında, Terra Classic gerçekten eski Terra Luna’nın akıllıcaca ve kurnazca bir yeniden markalaşması olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak yeni bir şey yaratılmadı. Burada amaç, fiyatı sıfıra yakın (tam olarak 0,0003 dolar) bir kripto parayı alıp, küllerinden yeniden doğurmak. Analiste göre, LUNC’un 1 dolara ulaşması imkansız.

Wall Street: Ayıya Fistan Giydiremezsiniz

Analiste göre, Wall Street’te “Ayıya fistan giydiremezsiniz” diye eski bir söz vardır. Terra Classic’in destekçilerinin yapmaya çalıştığı tam olarak bu. Topluluk, değeri neredeyse sıfıra yakın olan bir enkaz yığınını alıp insanları bunun değerli olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Coinbase’in Terra Luna Classic’i listelemesini sağlamak için koordineli sosyal medya kampanyası gibi girişimler tamamen gerçek dışı. Coinbase, Terra Luna Classic’i listelese bile, çok fazla bir şey değişmeeycek. Şu anda LUNC alıp satabileceğiniz çok sayıda büyük kripto para borsası yok ve bunun iyi bir nedeni var.

Terra Luna’nın orijinal kurucu ekibinin şu anda Terra‘nın anavatanı Güney Kore de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında yasal soruşturnalarla karşı karşıya olduğu gerçeğini eklediğinizde, Terra Classic’e yapılan yatırım büyük risk teşkil ediyor. Interpol bile Terra’nın kurucusu Do Kwon’un peşinde. LUNC, bu gelişmeelrden etkileniyor. Topluluk fiyatı şişirmek için elinden geleni yapsa bile, Terra Luna’nın yaptığı gibi, LUNC’un da birkaç gün içinde tamamen sıfıra gidebileceği konusunda belirgin bir olasılık var. ABD’li yazar F. Scott Fitzgerald bir keresinde, “Amerikalıların hayatında ikinci perde yoktur” demişti. Kripto endüstrisinde de ikinci bir şans olmayabilir.