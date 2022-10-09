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En büyük 50 kripto paradan biri ve yazı hazırlandığı sırada 39’uncu sırada yer alıyor. Peki 11 yıl sonra kaç dolar olur? Uzun vadeli kripto para yatırımcılarının az bir kısmı elindeki varlıkları 6 yılın üzerinde tutuyor. Ve kripto para yatırımcıların az bir kısmı yıllar önce yaptığı yatırımlar sayesinde milyoner olabildi. Doğru projelere yapılan uzun vadeli yatırımlar bugüne kadar birçok insanı zengin yaptı. Peki HBAR Coin için uzun vadeli hedefler neler?

Hedera Coin Geleceği!

Yazı hazırlandığı sırada 0,060 dolardan alıcı bulan HBAR Coin yaklaşık 1,3 milyar dolar piyasa değerine sahiptir. Toplam 50 milyarlık arzının %46’sı dolaşımda ve 1 yıl önceki ATH seviyesinin %89,36 altında bulunuyor. 16 Eylül 2021 tarihinde 1 HBAR fiyatı 0,57 dolara kadar çıkmıştı. 2020 Haziran ayında ise popüler altcoinin fiyatı 0,01 dolardı. Blockchain’in ötesinde sloganıyla ortaya çıkan HBAR ciddi sayıda Türk yatırımcıya da sahip.

Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre Aralık 2022 için Hedera Coin’in fiyatı 0,042 dolar olacak. Kasım ve aralık ayında gelecek Fed faiz artışlarının kripto para piyasalarını biraz daha sallaması ve HBAR dahil diğer altcoinlerin de daha düşük seviyelere inmesi bekleniyor.

HBAR Coin 2022-2033 Fiyat Tahmini

Yarına dair tutarlı bir tahmin yapmak zor. Kaldı ki 11 yıl sonrasına bir hedef belirleyeceksiniz ve HBAR fiyatı o seviyeye ulaşacak. Pek mantıklı değil ancak bazı yapay zeka algoritmaları, altcoinlerin geçmiş performanslarına ve kripto para piyasalarının gelecekteki büyüme beklentilerine göre hedefler belirleyebiliyor. Bunların birebir gerçekleşme zorunluluğu yoktur. Üstelik bu tahminlerin özellikle çok uzun vadeli olanları gerçekleşmesi imkansıza yakın astronomik rakamlar olabiliyor.

HBAR Coin için 2023 yılı fiyat hedefi 0,39 dolar ile 0,58 dolar aralığındadır. Önümüzdeki yıl ortalama fiyat olarak HBAR’ın 0,49 dolarda kalması bekleniyor. 2024 yılında ise 0,5 dolar ile 0,75 hedefleniyor. Aşağıdaki tabloda toplu olarak 2024-2031 yılları arasında HBAR Coin’in ortalama, taban ve tavan fiyat (yıl bazında) hedeflerini görüyorsunuz.

AMB tarafından yapılan tahminlere göre 2032 yılında eğer kripto para piyasaları halen varlığını devam ettiriyor olursa (ve elbette HBAR’ın silinip gitmemesi gerekiyor) Hedera (HBAR) Coin’in tavan fiyatı 5,43 doları görebilir. Son olarak 2033 tavan fiyat hedefi ise 6,95 dolardır. Yani 11 yıl sonra HBAR için AMB yaklaşık 350 milyar dolar piyasa değeri (50 milyarlık mevcut max arza göre) bekliyor. Bunun gerçekleşmesi için mevcut duruma göre kripto paraların kümülatif değerinin de 300 trilyon dolar (yaklaşık) olması gerekiyor.