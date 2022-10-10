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Helium Vakfı‘nın baş operasyon sorumlusu Scott Sigel, kripto para borsası Binance’in Helium Network Token (HNT) için birkaç işlem çiftini delist etmesinin (listeden çıkarmasının) hiçbir dayanağının olmadığını iddia etti.

“Hiçbir Dayanağı Yok”

Sigel’in yorumu, Binance’ın 6 Ekim’de HNT için Binance USD (BUSD), Tether (USDT) ve Bitcoin (BTC) çapraz, izole marj ve spot işlem çiftlerini kaldıracağını belirttiği duyurunun ardından geldi. Kripto para borsası, kullanıcıların söz konusu işlem çiftlerindeki pozisyonlarının zorla kapatılacağından ve bekleyen tüm emirlerin 12 Ekim’de iptal edileceğinden kullanıcılara işlem çiftlerdeki tüm pozisyonlarını kapatmalarını tavsiye etti. Borsada HNT için geriye yalnızca spotta HNT/BUSD işlem çifti kalmış durumda.

Binance sözcüsü Jessica Jung, Forbes’a yaptığı açıklamada borsanın listelenen kripto paraları “yüksek bir standart seviyesini karşılamaya” devam ettiklerinden emin olmak için periyodik olarak gözden geçirdiklerini söyledi. Jung, “Eğer bir kripto para standartları karşılamıyorsa ya da sektörde değişiklikler varsa kullanıcılarımızı korumak için herhangi bir varlığı listeden çıkarırız” eklemesini yaptı.

Jung’un bu açıklamasına yanıt veren Sigel, “Binance’in birkaç HNT işlem çiftini listeden çıkarmasının hiçbir dayanağı yok. Helium ekosisteminin bütünlüğünde herhangi bir değişiklik olmadı ve borsanın belirlediği tüm standartları karşılamaya devam ediyor. HNT’yi desteklemeye devam eden düzinelerce başka borsa var. Binance’in rotasını tersine çevirmesini ve diğer HNT işlem çiftlerini yakında yeniden listelemesini umuyoruz.” dedi.

Helium 2013 yılında Nesnelerin İnterneti (IoT) odaklı bir Blockchain olarak kuruldu ve merkeziyetsiz eşten eşe kablosuz bir ağ inşa ediyor. 22 Eylül’de Helium Blockchain’inin diğer nedenlerin yanı sıra daha fazla ekosistem desteği için Solana (SOL) Blockchain’ine taşınması kararı alındı.

Binance HNT’yi Neden Listeden Çıkardı?

Binance’in HNT’yi neden kısmen listeden çıkardığına ilişkin sorular trader’ları ve yatırımcıları spekülasyon yapmaya teşvik etti. Bazıları kararın Binance’in Eylül ayında Helium ekosistemi token’larını karıştırmasının bir sonucu olduğu ve bir muhasebe hatası sonucu borsanın yaklaşık 19 milyon dolar değerinde kripto para kaybettiğini iddia ettiği görülüyor. Bu bağlamda Binance’in HNT’yi Helium tarafından MOBILE adlı 5G hotspot ağının ev sahiplerine ödeme yapmak için kullanılan çok daha düşük fiyatlı bir token ile karıştırdığı ve yaklaşık 4.8 milyon HNT ödediği ve altcoin‘de büyük satışa neden olarak fiyatını geçici olarak düşürdüğü bildirildi.

Önemli finansman turlarına rağmen gelir rakamları nedeniyle Helium da eleştirilerin hedefinde. Temmuz ayında, şirketin Andreessen Horowitz (a16z), FTX Ventures ve Tiger Global gibi şirketlerden yüz milyonlarca dolar toplamasına rağmen, projenin veri kullanım gelirinden ayda yalnızca 6 bin 500 dolar kazandığını gösteren veriler ortaya çıktı. Ağustos ayında Helium, web sitesinde e-bisiklet işletmesi Lime ve yazılım şirketi SalesForce gibi ortakları listelerken görüldü ve her iki şirketten de Helium ile birlikte herhangi bir çalışma yapılmadığı ya da aktif bir ortaklığın bulunmadığı açıklaması geldi. Bundan kısa bir süre sonra Helium, resmi web sitesinde her iki şirketi de kaldırmak zorunda kaldı.