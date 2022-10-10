Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance’ın Altcoin için Delist Kararına Üst Düzey İsimden Tepki Geldi: Hiçbir Dayanağı Yok

Binance’ın Altcoin için Delist Kararına Üst Düzey İsimden Tepki Geldi: Hiçbir Dayanağı Yok

Dev kripto para borsası Binance'ın yatırımcıları şok eden bir kararla altcoin'i delist etmesine projenin üst düzey isminden tepki geldi.
11:00
10 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Helium Vakfı‘nın baş operasyon sorumlusu Scott Sigel, kripto para borsası Binance’in Helium Network Token (HNT) için birkaç işlem çiftini delist etmesinin (listeden çıkarmasının) hiçbir dayanağının olmadığını iddia etti.

“Hiçbir Dayanağı Yok”

Sigel’in yorumu, Binance’ın 6 Ekim’de HNT için Binance USD (BUSD), Tether (USDT) ve Bitcoin (BTC) çapraz, izole marj ve spot işlem çiftlerini kaldıracağını belirttiği duyurunun ardından geldi. Kripto para borsası, kullanıcıların söz konusu işlem çiftlerindeki pozisyonlarının zorla kapatılacağından ve bekleyen tüm emirlerin 12 Ekim’de iptal edileceğinden kullanıcılara işlem çiftlerdeki tüm pozisyonlarını kapatmalarını tavsiye etti. Borsada HNT için geriye yalnızca spotta HNT/BUSD işlem çifti kalmış durumda.

Binance sözcüsü Jessica Jung, Forbes’a yaptığı açıklamada borsanın listelenen kripto paraları “yüksek bir standart seviyesini karşılamaya” devam ettiklerinden emin olmak için periyodik olarak gözden geçirdiklerini söyledi. Jung, “Eğer bir kripto para standartları karşılamıyorsa ya da sektörde değişiklikler varsa kullanıcılarımızı korumak için herhangi bir varlığı listeden çıkarırız” eklemesini yaptı.

Jung’un bu açıklamasına yanıt veren Sigel, “Binance’in birkaç HNT işlem çiftini listeden çıkarmasının hiçbir dayanağı yok. Helium ekosisteminin bütünlüğünde herhangi bir değişiklik olmadı ve borsanın belirlediği tüm standartları karşılamaya devam ediyor. HNT’yi desteklemeye devam eden düzinelerce başka borsa var. Binance’in rotasını tersine çevirmesini ve diğer HNT işlem çiftlerini yakında yeniden listelemesini umuyoruz.” dedi.

Helium 2013 yılında Nesnelerin İnterneti (IoT) odaklı bir Blockchain olarak kuruldu ve merkeziyetsiz eşten eşe kablosuz bir ağ inşa ediyor. 22 Eylül’de Helium Blockchain’inin diğer nedenlerin yanı sıra daha fazla ekosistem desteği için Solana (SOL) Blockchain’ine taşınması kararı alındı.

Binance HNT’yi Neden Listeden Çıkardı?

Binance’in HNT’yi neden kısmen listeden çıkardığına ilişkin sorular trader’ları ve yatırımcıları spekülasyon yapmaya teşvik etti. Bazıları kararın Binance’in Eylül ayında Helium ekosistemi token’larını karıştırmasının bir sonucu olduğu ve bir muhasebe hatası sonucu borsanın yaklaşık 19 milyon dolar değerinde kripto para kaybettiğini iddia ettiği görülüyor. Bu bağlamda Binance’in HNT’yi Helium tarafından MOBILE adlı 5G hotspot ağının ev sahiplerine ödeme yapmak için kullanılan çok daha düşük fiyatlı bir token ile karıştırdığı ve yaklaşık 4.8 milyon HNT ödediği ve altcoin‘de büyük satışa neden olarak fiyatını geçici olarak düşürdüğü bildirildi.

Önemli finansman turlarına rağmen gelir rakamları nedeniyle Helium da eleştirilerin hedefinde. Temmuz ayında, şirketin Andreessen Horowitz (a16z), FTX Ventures ve Tiger Global gibi şirketlerden yüz milyonlarca dolar toplamasına rağmen, projenin veri kullanım gelirinden ayda yalnızca 6 bin 500 dolar kazandığını gösteren veriler ortaya çıktı. Ağustos ayında Helium, web sitesinde e-bisiklet işletmesi Lime ve yazılım şirketi SalesForce gibi ortakları listelerken görüldü ve her iki şirketten de Helium ile birlikte herhangi bir çalışma yapılmadığı ya da aktif bir ortaklığın bulunmadığı açıklaması geldi. Bundan kısa bir süre sonra Helium, resmi web sitesinde her iki şirketi de kaldırmak zorunda kaldı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!
2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Müjde! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin’de Rüzgar Tersine Dönecek!
Müjde! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin’de Rüzgar Tersine Dönecek!
Son 7 Günün En Çok Kazandıranı Bu Altcoin Oldu! Yatırımcısına Yüzde 18 Getirdi!
Son 7 Günün En Çok Kazandıranı Bu Altcoin Oldu! Yatırımcısına Yüzde 18 Getirdi!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri! Bomba Teklif Geldi! Fiyat Yükseliyor!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri! Bomba Teklif Geldi! Fiyat Yükseliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022