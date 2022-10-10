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Bitcoin’de 2.5 Milyar Dolar Tutan İsimden CBDC Yorumu: Başarısız Olacaklar

MicroStrategy'nin kurucusu ve Bitcoin maksimalisti Michael Saylor, merkez bankası dijital paralarının (CBDC) başarısız olacağını iddia etti.
13:50
10 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

MicroStrategy’nin kurucusu ve Bitcoin maksimalisti Michael Saylor, bugün yaptığı açıklamada merkez bankası dijital paralarının (CBDC) istikrarsız ve başarısız olmaya mahkum olduğunu söyledi. Saylor, Bitcoin’in kıtlık, zaman ve enerji ile olan ilişkisi nedeniyle daha iyi olduğuna inanıyor. Bitcoin’in enflasyondan korunma ve değer saklama avantajları Saylor’un onu MicroStrategy’nin bilançosuna eklemesine neden olduğu bilinen bir gerçek.

“Bitcoin, Tüm CBDC’lerden Üstün”

MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in merkez bankaları gibi otoriteler tarafından ihraç edilen dijital paralardan daha üstün olduğunu iddia ederek Bitcoin’in kıtlık, zaman ve enerji ile olan bağlantısı, onu herhangi bir merkez bankası dijital parasından (CBDC) daha iyi hale getirdiğini ekledi. Saylor, ayrıca Bitcoin’in altın ve gayrimenkulden daha iyi olduğuna, çünkü kıtlığın emtia veya menkul kıymetlere tercih edildiğine inanıyor. MicroStrategy’nin kurucusu bu noktada dijital kıtlığın Bitcoin‘i CBDC’den nasıl daha iyi hale getirdiğini açıklayan bir makaleye atıfta bulundu.

Bitcoin’in iş ispatı (Proof of Work), bilgiyi dijital ve fiziksel iş için kullanılabilir hale getirir çünkü bilgi yalnızca gerçek dünyada gerçekleşen belirli şeyler nedeniyle vardır. Gerçek insanlar tarafından bilginin gerçeğe dönüştürülmesi için zaman ve enerji harcadıktan sonra bir blok oluşur.

Saylor, attığı tweet’de “Bitcoin’in zorluk derecesine göre ayarlanmış iş ispatı, Bitcoin’i gerçek bir fenomen, mücadele edilmesi gereken bir şey haline getiren şeydir. Onu sanal olmayan, hayali olmayan bir şey yapan da budur.” eklemesini yaptı.

Öte yandan, oyun içi paralar ve fiat paralar gibi sanal paraların arzı sınırlı değil. Ayrıca, yaratılma süreçleri için enerji ve zaman gerekmez. Bu da Bitcoin’in oyun için sanal paralar ve fiat paralardan daha üstün olduğu anlamına geliyor. Saylor’ın işaret ettiği gibi, CBDC‘lerin merkezileşme, talep üzerine baskı yapma gücü ve yetkisi, iflas, müdahale veya çöküşe karşı kırılganlık gösterme gibi nedenlerle gelecekte başarısız olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca, başkaları bunu yaratmanın ucuz yollarını bulabilir. Şimdiye kadar, merkez bankalarının dijital ABD doları, dijital Euro, dijital Avustralya doları ve dijital Çin yuanı dahil olmak üzere CBDC’ler üzerinde araştırma ve testler yürüttükleri biliniyor.

MicroStrategy BTC Alımlarına Devam Ediyor

Michael Saylor’dan boşalan MicroStrategy’nin CEO’luk koltuğuna oturan Phong Lee, BTC fiyatlarındaki düşüşe rağmen Bitcoin satın almaya devam edeceklerini taahhüt etti. Geçtiğimiz ay MicroStrategy, 2 Ağustos-19 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 301 BTC satın aldığını duyurdu. Böylece MicroStrategy ve iştirakleri şu anda güncel fiyatlarla 2.5 milyar doların biraz üzerinde 130 bin BTC’ye sahip.

En büyük kripto para Bitcoin, 20 bin doların altında mücadelesini sürdürürken yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,85 düşüşle 19 bin 236 dolardan alınıp satılıyor.

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