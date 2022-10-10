Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen borsalar ve projeler bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyor.

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Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen borsalar ve projeler bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyor.

FTX: Büyük Gün 21 Kasım!

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried Pazartesi günü, FTX V2 kripto borsasının 21 Kasım’da Şükran Günü’nde hayata geçeceğini duyurdu. FTX ekibi, borsada yeni bir sipariş eşleştirici, daha düşük gecikmeli API yolları ve diğer önemli bazı özellikleri tanıtacak. SBF, bu kritik hamlenin borsadaki sipariş verimini ikiye katlamaya ve sipariş gecikmesini yarıya indirmeye yardımcı olacağına inanıyor. Yönetici, 10 Ekim’deki bir dizi tweet’te FTX kripto borsasında yapılacak iyileştirmeleri duyurdu. CEO, FTX V2’nin 21 Kasım’da bir dizi iyileştirme yaptıktan sonra yayında olacağına inanıyor. Önümüzdeki ay boyunca bazı özellikleri kullanıma sunmayı planladıklarını vurgulayan SBF, FTX:V2 için 21 Kasım’a dikkat çekti. FTX ekibi, FTX’in eşleştirme motorunda çeşitli iyileştirmeler sunmaya başladı. Gelişmeler arasında yeni bir sipariş eşleştirici, daha düşük gecikmeli API yolları ve diğer önemli özellikler yer alıyor. Geliştirici ekip neredeyse bir yıldır geliştirmeler üzerinde çalışıyordu.

SBF, iyileştirmelerin FTX’teki sipariş verimini iki katına ve sipariş gecikmesini yarı yarıya artıracağına inanıyor. FTX ekibi bazı iyileştirmeler üzerinde çalışırken API trader’larından iletişim halinde olmalarını istedi. Ayrıca kullanıcılar, 21 Kasım’daki sistemin son halini ve ay içindeki iyileştirmeleri kontrol edebilecekler. Yönetici, geliştirme ekibinin giderek daha da büyüdüğünü ve emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. CEO, ”uykusuz geceleri daha yüksek sipariş verimine ve daha düşük API gecikmesine dönüştürüyoruz.” ifadesini kullandı.

FTX Token (FTT): Duyurular ve Projeler Güç Katıyor!

FTX, Ağustos TÜFE verileri açıklandığında, kullanıcılar işlemlerini yapmakta zorlukla karşılaştıklarından sunucu kesintisi yaşadı. Ancak Sam Bankman-Fried (SBF) sunucu kesintisinin meydana geldiği iddialarını kabul etmedi. FTX Token (FTT) fiyatı şu anda son 24 saatte yaklaşık %1 düşüşle 23.82 dolardan işlem görüyor. Ancak FTT, bu hafta Ethereum balinaları tarafından satın alınan en iyi token’lardan biri olmaya devam ediyor.

Geçen hafta FTX, Visa ile ortaklaşa 40 ülkede kripto banka kartı başlattı. Ayrıca FTX, Voyager Digital varlıklarını yaklaşık 1,4 milyar dolara satın aldı. Ayrıca, FTX CEO’su SBF, bu ay Celsius varlıklarını satın almak istediğini belirtti. Uzmanlara göre, bu gelişmeler ve açıklamalar FTT’de sürpriz rallileri tetikleyebilir.