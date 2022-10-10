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Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, önde gelen borsalar yeni altcoin listelemelerine ara vermiyor.
16:59
10 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, önde gelen borsalar yeni altcoin listelemelerine ara vermiyor.

Holo (HOT) BtcTurk’te Listeleniyor!

Önde gelen borsalardan BTCTurk Holo‘yu (HOT) listeleyeceğini duyurdu. Borsa tarafından yapılan açıklamada Holo yatırma ve çekme işlemlerinin 11 Ekim Salı günü 15.00’da başlayacağı duyuruldu.  Uzmanlara göre, Holo ekosistemindeki teknoloji, piyasadaki geleneksel işlem metodolojilerinden kurtulmada başarılı oldu. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen ve çeşitli borsalarda işlem gören   HOT,  uzun vadede umut vaat ediyor.  Analist David Cox’a göre, Holo’yu yatırım portföyüne dahil etmek mantıklı bir adım. Holochain teknolojisi, sosyal ağlarda ve internet kullanıcılarında mükemmel bir şekilde çalışır. Tedarik zincirlerinde işlem yapmak için de kullanılabilir.  2021’in başından beri, Holo coin yatırımcı sayısını artırmayı başardı.

Geçen Nisan ayında, HOT 0.03157 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti ve piyasa değeri ilk kez 300 milyon dolara yaklaştı. HOT, 2021’in sonunda 0,007 dolardı. Ancak bundan sonra, Holo büyük bir düzeltme yaşadı ve geçen Temmuz ayında 0,004 dolara düştü.  Şu anda, Holo 0.002014 dolar civarında işlem görüyor. Analiste göre, HOT uzun vadede ivme kazanabilir ve sene sonunda 0.00856 dolara ulaşabilir.

Neden Holo?

Ortak verilerin merkezi kontrol olmadan paylaşılması HOT Coin’in en önemli özelliği şeklinde yorumlanabilir. Örneğin gelecekte tamamen merkezsiz bir Wikipedia hayal edilebilir. Bildiğiniz gibi Facebook kullanıcı verilerini kullanıyor ya da satıyor, Holochain ile arada Facebook gibi bir aracı olmadan sosyal ağ yaratılabilir. Şu anda Holochain tabanlı Clutter adında Holochain Twitter benzeri bir uygulama bulunuyor. Holochain tedarik zincirleri ve şirket içi bilgi paylaşımında kullanılabilir, kullanıcı ulaşımlarının eşit olduğu eşten eşe (P2P) uygulamalar çalıştırabilir.

Holochain CEO Mary Camacho bu konuyu sıklıkla vurgulayarak merkezsiz veri ve bilgi paylaşımı konusunda çalışmaların devam ettiğini vurguluyor. Türk borsalarında oldukça fazla ilgi görüyor, hatta Binance TRY paritesinde de hacim gayet yüksek. Yani Türk yatırımcıların en fazla alaka gösterdiği altcoin’lerden biri. Belki de sosyal medyadaki birçok popüler hesabın uzun süredir onunla alakalı yaptığı paylaşımların bunda önemli bir etkisi vardır. 

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