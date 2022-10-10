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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance birkaç dakika önce yeni ortaklığını duyurdu. Binance yatırımcıları tam anlamıyla uçacak. Son yapılan ortaklıkla birlikte kripto para yatırımcıları ellerindeki varlıkları kullanarak Binance Marketplace üzerinden harika bir hizmete erişebilecek. Anlaşmanın detayları ve sağlayacağı avantajlar haberimizde.

Binance Duyurusu

Evet, artık mümkün. Binance kullanıcıları artık Binance Pay aracılığıyla kripto kullanarak uygun fiyatlı uçak biletleri satın alabilirler. Crypto Air Tickets ile yapılan ortaklık sayesinde Binance Pay için yeni bir kullanım alanı geldi. Sevdiğiniz şeyleri kripto ile satın almanın yanı sıra artık uçak biletinizi kripto ile ödeyebilirsiniz. Crypto Air Tickets ile olan yeni ortaklık sayesinde kullanıcılar cüzdanlarındaki kripto para bakiyesini kullanarak uçak bileti rezervasyonu yapabilir ve bilet ödemelerini tamamlayabilir.

Kripto paralarla ödeme yapabiliyor olmak büyük kolaylık. Çünkü kripto para borsasındaki bakiyenizi harcamak için önce yerel borsaya ardından bankaya transfer yapmanız gerekiyor. Bu süreç bazen yoğunluğa bağlı olarak 1 saati bulabiliyor. Ancak direkt olarak kripto para borsasındaki hesabınız üzerinden uçak bileti alabilmek veya alışveriş yapmak tüm bu kargaşayı, zaman kaybını ortadan kaldırıyor.

Kripto Para ile Uçak Bileti Almak

Birden fazla oturum açmaya veya uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan kripto ile uçak bileti alınabiliyor olacak. Binance kullanıcıları, Binance uygulamasına sadece birkaç dokunuşla uçak bileti rezervasyonu yapabilir ve ödemeyi tamamlayarak biletini alabilir. 1.000’den fazla havayolu ve 9.000 varış noktası içeren Crypto Air Tickets mini uygulaması, kripto kullanarak uçak bileti satın almaya olanak tanıyor. Buradan uçuşunuzu seçtikten sonra Binance Pay aracılığıyla kolayca ödemenizi yapabilirsiniz.

Binance Uygulamasında Uçak Bileti Rezervasyonu Nasıl Yapılır?

Binance uygulamanıza giriş yapın, profesyonel modda olduğundan emin olun. Binance Marketplace erişmek için ana sayfada aşağı kaydırın.

Binance Marketplace’teki (Mini Uygulamalar) bölümüne gidin ve Kripto Uçak Biletleri seçeneğine dokunun.

Ve uçuşunuzu seçerek ödemeyi tamamlayın.

Kripto paraların gerçek hayatta daha fazla kullanılması önemlidir. Böylece daha fazla insan kripto paralarla tanışır ve büyük kripto para topluluğu genişlemeye devam eder.

Detaylar geliyor.