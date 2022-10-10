Kripto paralar erirken fiyatı yükseliyordu. Kripto paralar halen düşüyor ve yeniden yükseliş ihtimali belirdi. Peki kötü senaryoda ne olacak?

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Son 5 ayda kripto para trader ve yatırımcılarının kayıplarını azaltan birkaç kripto paradan biri oldu. Bitcoin ve altcoinlerin önemli kısmı düşerken bu kripto para sayesinde yatırımcılar kazanç elde etti. Ancak her yükselişin bir düşüşü vardır ve bunu en iyi kripto para yatırımcıları bilir. Peki kısa vadede bu altcoin için hedefler neler?

Quant (QNT)

Son 24 saatte %4 oranında düşen QNT yazı hazırlandığı sırada 149,76 dolardan alıcı buluyordu. Hacim %37 oranında azaldı ve piyasa değeri 1,8 milyar dolara düştü. QNT, son beş ay içinde kripto piyasasının en güçlü altcoinlerden biri oldu. Haziran ayında 40 dolar dibini gördükten sonra fiyat 11 hafta boyunca yükseliş mumu yaktı. Bu büyüleyici yükseliş piyasalar düşerken onu tercih eden yatırımcılara da can suyu oldu.

9 Ekim tarihinde 170 dolar sınırına dayanan QNT son 238 gün içindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı gün, QNT Coin için yapılan saatlik sosyal mention sayısı da 9 Ekim’de 1.170 ile 90 günün en yüksek seviyesine ulaşırken, haftalık mention sayısı 25.444 oldu. Kripto paralar kara kışı geçirirken QNT fiyatı %300’e yakın arttı.

Quant (QNT) Yorum

Haftalık grafik, fiyatın azalan bir direnç çizgisinden çıktığını gösteriyor. Kırılmadan önce, bu hat Eylül 2021’den beri yerinde duruyordu. Bu tür uzun vadeli yapılardan kopuşlar, QNT’de olduğu gibi genellikle önemli hareketlere yol açar. Teknik gösterge okumaları da kırılmanın geçerliliğini destekliyor, çünkü RSI yükseliş eğilimleriyle ilişkili olan 50 çizgisinin (yeşil daire) üzerine çıktı.

Şu anda QNT 150 dolarlık yatay direnç alanının içinde işlem görüyor. Bu alan, dirence (kırmızı) dönüştüğü Ocak 2022’ye kadar destek (yeşil) sağlamıştı.

Eğer fiyat 150 doların üzerinde kalabilirse yükseliş momentumunun daha da artması beklenebilir. Günlük grafik, Quant (QNT)’nin 13 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca arttığını gösteriyor. Hattın aynı zamanda 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesiyle çakıştığı 6 Eylül’de destek hattında sıçrama yaptı. Bu veri düşüş beklentisine işaret etse de yükselen destek hattıyla da çakışan 125 dolarlık alana doğru bir geri çekilmede kritik destek bölgesi savunulabilir. Tersine bunun altına bir kırılma artık önemli bir düşüş döneminin başladığına işaret eder.