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Yüzde 31 Arttı Halen Yükseliyor! Bu Altcoine Dikkat!

Müjdeyi verdik ancak yükseliş devam ediyor. Uzun vadede bu altcoinin fiyatı artabilir. Son açıklamalar dikkat çekiciydi.
19:18
10 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük 100 kripto para arasında yer alan bu altcoin son gelen duyuruyla birlikte yükselmeye başladı. Bugün erken saatlerde Huobi hakkındaki kritik gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Huobi Token haberin ardından 5,18 dolara kadar tırmandı. Tam düşüş başlıyor derken 17:00 sularında HT Token yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Detaylar haberimizde.

Huobi Token Neden Yükseliyor?

Huobi token (HT) fiyatı, Huobi Global’in About Capital Management‘a satışını tamamladığı haberinin ardından bugün %31 oranında arttı. Altcoinin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 5,36 dolar ve günlük zirve FTX borsasında 5,45 dolara kadar çıktı. Saat 19:08 itibariyle satışlar başlamış gibi görünüyor yatırımcılar artan volatiliteye karşı dikkatli olmalıdır.

Yukarıda gördüğünüz gibi son 15 dakikalık mumda HT Token satışları hız kazandı. Huobi’den yapılan açıklamada, dokuz yıllık kripto para borsası ile Hong Kong merkezli varlık yönetimi şirketi arasındaki işlemin yalnızca “hakim hissedar değişikliğini” içerdiği belirtildi. Huobi, satışın “Huobi’nin temel operasyonu ve iş yönetimi ekipleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını” da özellikle belirtti.

Zor Durumdaki Kripto Para Borsaları

Daha önce FTX CEO’su SBF bazı kripto para borsalarının zor durumda olduğunu ve bu orta ölçekli borsalardan bazılarını satın alabileceklerini açıklamıştı. Ardından Hotbit borsası ve birkaç şirkette daha işlemler durduruldu. Ancak Huobi bunlara göre daha büyük ölçekliydi ve hisse satışlarıyla gündeme geldi. HT Tokenin fiyatı da yeni yatırımcının borsaya verdiği destek sayesinde yükseliyor. Huobi borsası kripto para kışını atlatmak için önemli bir hamle yapmış oldu.

About Capital’e göre, işlemin ardından kripto borsası “bir dizi yeni uluslararası marka promosyonu” ve genişleme girişimlerine odaklanacak. Bu açıklama da Huobi borsasının büyümesiyle ilgili beklentileri artırıyor. HT Token bu süreçte ortaya çıkan büyüme potansiyelinin sonucu olarak yükseliyor.

Açıklamaya göre bu önlemler, Huobi‘nin “uluslararası yatırımcılara birinci sınıf trade ve yatırım hizmetleri sunmak için iyi bir konumda” olmasını sağlamayı amaçlıyor. Huobi’nin kurucusu Leon Li şunları söyledi;

“Bu işlem Huobi Global için yeni bir döneme işaret ediyor. Geçtiğimiz dokuz yıl boyunca Huobi’nin dünyanın en büyük sanal varlık borsalarından biri haline gelişine tanık olduk. Huobi’nin 2021 yılında Çin anakara pazarından çıkmasının ardından, zorlu bir piyasa ortamında küreselleşme hamlemizi hızlandırdık ve bu da Huobi’nin küresel bir vizyona ve uluslararası kaynaklara sahip yeni bir hissedarlık yapısı arayışına girmesine ivme kazandırdı. About Capital’in, Huobi’nin küresel genişlemesine her iki açıdan da katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

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