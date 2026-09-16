Bitcoin ETF’lerinde hazirandan bu yana en büyük günlük çıkış gerçekleşti

ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) para girişleri yalnızca bir gün sürdü. Trader T’nin paylaştığı verilere göre fonlar, dün toplam 450,4 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu tutar, hazirandan bu yana görülen en büyük günlük çıkış oldu.

Beş işlem gününün ardından 14 Eylül’de yeniden net giriş kaydeden fonların ertesi gün çıkışa dönmesi, Bitcoin piyasasında Fed’in faiz kararı öncesinde yaşandı. Aynı dönemde madencilik şirketi MARA Holdings’in Bitcoin alımı ve vadeli piyasalarda korunan sınırlı yükseliş eğilimi de öne çıktı.

ETF çıkışlarında Fidelity ve BlackRock başı çekti

En büyük net çıkış, 214,8 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonunda gerçekleşti. BlackRock’ın IBIT fonundan da 161,7 milyon dolar çıktı. Böylece toplam net çıkışın 376,5 milyon dolarlık bölümü bu iki fonda toplandı.

Grayscale’in GBTC fonu 44,1 milyon dolar, Ark Invest’in ARKB fonu 17,4 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB fonu 12,4 milyon dolar net çıkış kaydetti. Diğer ürünlerde ise net giriş veya çıkış gerçekleşmedi.

MARA yaklaşık 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı

ETF tarafındaki çıkışlara karşılık ABD merkezli Bitcoin madencisi MARA Holdings, yeni bir Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Zincir üstü analiz platformu Lookonchain, 15 Eylül’deki paylaşımında şirketin yaklaşık dokuz saat önce dijital varlık aracılık şirketi FalconX üzerinden 1.292 Bitcoin satın aldığını bildirdi.

İşlemin toplam değeri yaklaşık 98,64 milyon dolar olarak hesaplandı. Lookonchain’in tahminine göre alımda Bitcoin başına ortalama fiyat yaklaşık 76.347 dolar oldu.

Fed kararı öncesinde vadeli piyasalarda sınırlı yükseliş beklentisi var

Binance’teki Bitcoin sürekli vadeli işlemlerinde fonlama oranı, son hesaplama döneminde yaklaşık yüzde 0,006 ile hafif pozitif seviyedeydi. Pozitif fonlama oranı, yükseliş yönünde pozisyon alanların düşüş yönünde pozisyon taşıyanlara ödeme yaptığını gösteriyor. Bu görünüm, piyasanın sınırlı ölçüde yükselişe eğilimli olduğuna işaret etse de uzun pozisyonlarda aşırı bir yığılma göstermiyor.

Binance’te Bitcoin açık pozisyon büyüklüğü de yüksek seviyesini koruyor. Analist Theophiluspep, hafif pozitif fonlama oranıyla yüksek açık pozisyon büyüklüğünün birlikte değerlendirilmesinin, aşırı kaldıraç belirtileri olmadan yükseliş yönlü pozisyonların korunduğunu düşündürdüğünü belirtti.

Bununla birlikte Fed kararının fiyat oynaklığını keskin biçimde artırabileceği uyarısı yapıldı. Güvercin bir sonuç mevcut uzun pozisyonları ve Bitcoin’de yükselişi destekleyebilirken beklentilerden daha şahin bir sonuç, kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesini tetikleyerek aşağı yönlü hareketleri sertleştirebilir.

Analizde karar sonrasında fonlama oranlarıyla açık pozisyon büyüklüğünün birlikte izlenmesi gerektiği vurgulandı. Her iki göstergenin yükselmesi, yükseliş beklentisinin güçlendiğine işaret edebilir. İkisinin birlikte gerilemesi ise uzun pozisyonların tasfiye edildiğini ve kaldıraç talebinin zayıfladığını gösterebilir.