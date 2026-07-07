K33, Bitcoin arzının yarısından fazlasının zararda olmasının döngü dibine yaklaşıldığını gösterdiğini açıkladı

Dijital varlık aracılık şirketi K33, Bitcoin piyasasında dolaşımdaki arzın yarısından fazlasının zarar bölgesinde bulunmasının, mevcut döngüde dip seviyelere yaklaşıldığına işaret edebileceğini açıkladı. Şirketin salı günü yayımladığı rapora göre dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 50’sinden fazlası şu anda maliyetinin altında tutuluyor.

Geçmiş döngülerle benzer sinyal

K33, önceki piyasa döngülerinde bu eşiğin görülmesinden sonra Bitcoin’in çoğu zaman haftalar içinde dip yaptığını belirtiyor. Analistlerin yakından izlediği bu gösterge, piyasadaki satış baskısının zayıflamaya başlayıp başlamadığını anlamak için kullanılan ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor.

K33, dolaşımdaki Bitcoin arzının yarısından fazlasının zararda olduğu dönemlerin tarihsel olarak ayı piyasasının son evreleriyle çakıştığını ve bu nedenle mevcut görünümün döngü dibi açısından dikkate değer bir sinyal sunduğunu vurguluyor.

Şirketin verilerine göre 2017 ayı piyasasında bu sinyalin oluşmasının ardından Bitcoin 31 gün içinde dip seviyesini gördü. Kasım 2018’de aynı eşik sonrası dip 23 gün içinde, Kasım 2022’de ise yaklaşık 13 gün sonra geldi. 2014 döngüsü ise ayrıştı; o dönemde dip seviye 101 gün sonra oluştu ve bu sinyalden bir yıl sonra Bitcoin fiyatı yüzde 25 daha aşağıdaydı.

K33, son bir yıldaki yükseliş döneminin önceki boğa piyasalarına kıyasla daha sınırlı kaldığını, bu nedenle mevcut gerilemenin de geçmişteki kadar sert olmayabileceğini değerlendiriyor.

ETF akımları bu döngüyü değiştirebilir

Raporda, bu döngünün geçmiş örneklerden farklı seyretmesine yol açabilecek unsurlar arasında büyük ölçekli satışların bulunduğu kaydedildi. Özellikle spot Bitcoin ETF yatırımcılarının fiyat üzerindeki etkisi, tarihsel karşılaştırmaları daha karmaşık hale getirebilir. K33, dijital varlık piyasasına aracılık ve araştırma hizmeti sunan bir şirket olarak zincir üstü ve türev piyasa verilerini düzenli biçimde izliyor.

Farside Investors verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri iki gün üst üste net giriş kaydetti. Pazartesi günü bu ürünlere 265 milyon dolarlık giriş oldu. Buna karşın haziran ayı genelinde toplam net çıkış 4,51 milyar dolara ulaştı ve bu dönem, kayıtlardaki en zayıf ay olarak öne çıktı.

Risk iştahı göstergesi de benzer tablo çiziyor

Piyasadaki olası dip seviyeye işaret eden tek veri arzın zarar durumu değil. Block Scholes tarafından takip edilen Risk İştahı Endeksi de benzer bir görünüm sunuyor. Bu endeks, dijital varlıklarda yükseliş ve düşüş eğiliminin gücünü ölçüyor.

Mini sözlük: Risk İştahı Endeksi, yatırımcıların daha oynak ve yüksek riskli varlıklara yönelme eğilimini ölçen bir göstergedir. Endeksin sert biçimde negatife dönmesi, piyasada çekingenliğin arttığını; buradan gelen toparlanma ise risk alma eğiliminin yeniden güçlenebileceğini gösterir.

Block Scholes verilerine göre Bitcoin risk iştahı 3 Temmuz’da eksi 1,27 seviyesine kadar geriledi, ardından yukarı yönlü tepki verdi. Şirketin incelediği sekiz önceki örnekte bu tür bir dönüşü izleyen 100 günlük dönemde spot getirinin medyanı yüzde 12 oldu.

Block Scholes sözcüsü, bu tür hareketlerin tarihsel olarak spot fiyatlarda daha güçlü bir toparlanmanın önüne geçtiğini ve kripto varlıklar gibi riskli alanlara yeniden daha fazla pay ayrılmasına zemin hazırlayabildiğini belirtiyor.