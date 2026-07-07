Alpaca, yatırım hizmetlerini MiFID II pasaportlamasıyla Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 29 ülkeye taşıdı

Alpaca, düzenlemeye tabi yatırım hizmetlerinin Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 29 ülkenin tamamına pasaportlandığını açıkladı. Bu adım, finans teknolojisi şirketleri ile finansal kuruluşlara Avrupa genelinde düzenlemeye tabi yatırım ürünleri sunmak için tek bir erişim noktası sağlıyor.

İspanya lisansı üzerinden Avrupa geneline erişim

Genişleme, Alpaca’nın İspanya merkezli birimi üzerinden gerçekleşti. Söz konusu birim, İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu olan CNMV tarafından MiFID II çerçevesinde yetkilendirildi. Şirket, Birleşik Krallık’taki düzenlemeye tabi faaliyetleriyle birlikte artık yaklaşık 500 milyon kişilik bir pazara yerelleştirilmiş yatırım altyapısı sunabilecek.

Mini sözlük: MiFID II, Avrupa Birliği’nde yatırım hizmetleri ve menkul kıymet piyasalarını düzenleyen çerçevedir. Pasaportlama ise bir üye ülkede yetki alan kurumun, gerekli bildirim sürecinin ardından diğer Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde de belirli hizmetleri sunabilmesini sağlar.

Alpaca, API tabanlı aracı kurum platformu üzerinden hesap yönetimi, saklama ve alım satım hizmetleri sunuyor. Yeni yapı sayesinde iş ortakları, her Avrupa ülkesinde ayrı ayrı lisans arayışına girmeden bu altyapıya erişebilecek. Şirket, bu aşamanın WealthKernel satın alımı ve geçen yıl tamamlanan Avrupa açılımının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Alpaca’nın İspanya’daki düzenlemeye tabi birimi üzerinden 29 Avrupa Ekonomik Alanı pazarına erişim sağlaması, ortaklarının ürün lansmanına odaklanmasına imkan tanırken ülke bazlı lisans süreçlerinin tekrarını da azaltıyor.

Dijital varlık tarafındaki konumunu da güçlendiriyor

Alpaca; hisse senetleri, ETF’ler, opsiyonlar, tahviller ve kripto varlıklar için altyapı sunuyor. Bu nedenle son genişleme, şirketin dijital varlık alanındaki konumunu da destekliyor. Son dönemde birçok kripto şirketi, geleneksel menkul kıymetlerle dijital varlıkları aynı lisanslı çatı altında birleştiren düzenlemeye tabi yatırım platformları kurmaya yöneliyor.

Kripto yatırım ürünleri geliştiren şirketler açısından düzenlemeye tabi bir altyapı sağlayıcısıyla çalışmak, uyum süreçlerindeki yükü hafifletebilir. Aynı zamanda birden fazla yargı alanındaki müşterilere ulaşmayı da kolaylaştırabilir. Avrupa’daki pasaportlama sistemi, bu nedenle fintech ve kripto şirketleri için öne çıkan modellerden biri haline geldi.

Benzer modeli kullanan şirketler ve yeni ortaklık

Avrupa’da bu modeli kullanan şirketler arasında eToro, Interactive Brokers ve Trading 212 yer alıyor. Alpaca da benzer bir çerçeveyle, ayrı ayrı ülke lisansları almak yerine düzenlemeye tabi İspanyol birimi üzerinden 29 Avrupa Ekonomik Alanı pazarına yatırım altyapısı sunabilecek.

Başlık Önce Sonra Pazar erişimi Ülke bazlı süreç ihtiyacı öne çıkıyordu 29 AEA ülkesine tek düzenleyici çatıdan erişim sağlandı Operasyon modeli Ayrı onay süreçleri zaman alabiliyordu API tabanlı altyapıyla daha hızlı ürün sunumu hedefleniyor Düzenleyici dayanak Tek tek ülke değerlendirmeleri öne çıkabiliyordu MiFID II pasaportlama sistemi kullanılıyor

Şirketin son adımı, yeni müşterilere ulaşmak için gereken zaman ve düzenleyici iş yükünü azaltmayı amaçlıyor. Böylece iş ortakları, her pazarda lisans sürecini yeniden yürütmek yerine ürün geliştirme ve dağıtıma daha fazla odaklanabilecek.

Bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesinde yetkilendirilen şirketler, gerekli bildirim süreci tamamlandıktan sonra düzenlemeye tabi hizmetlerinin önemli bölümünü bölge geneline taşıyabiliyor.

Alpaca ayrıca Güney Koreli Eugene Investment & Securities ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, şirketin aracı kurum altyapı platformu üzerinden küresel yatırımcıların Kore hisselerine erişimini genişletmeyi hedefliyor.