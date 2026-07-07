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Kripto Para

Alpaca, yatırım hizmetlerini MiFID II pasaportlamasıyla Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 29 ülkeye taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Alpaca, MiFID II pasaportlamasını tamamlayarak Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki 29 ülkeye açıldı.
  • 📌 Şirket, İspanya’daki CNMV lisansı üzerinden yaklaşık 500 milyon kişilik pazara erişim sağladı.
  • 📈 Bu yapı, kripto ve geleneksel yatırım ürünleri geliştiren ortakların yeni pazarlara daha hızlı ulaşmasını kolaylaştırıyor.
  • 🌍 Alpaca, Avrupa adımının ardından küresel yatırımcıların Kore hisselerine erişimi için Eugene Investment & Securities ile anlaşma yaptı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Alpaca, düzenlemeye tabi yatırım hizmetlerinin Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 29 ülkenin tamamına pasaportlandığını açıkladı. Bu adım, finans teknolojisi şirketleri ile finansal kuruluşlara Avrupa genelinde düzenlemeye tabi yatırım ürünleri sunmak için tek bir erişim noktası sağlıyor.

İçindekiler
1 İspanya lisansı üzerinden Avrupa geneline erişim
2 Dijital varlık tarafındaki konumunu da güçlendiriyor
3 Benzer modeli kullanan şirketler ve yeni ortaklık

İspanya lisansı üzerinden Avrupa geneline erişim

Genişleme, Alpaca’nın İspanya merkezli birimi üzerinden gerçekleşti. Söz konusu birim, İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu olan CNMV tarafından MiFID II çerçevesinde yetkilendirildi. Şirket, Birleşik Krallık’taki düzenlemeye tabi faaliyetleriyle birlikte artık yaklaşık 500 milyon kişilik bir pazara yerelleştirilmiş yatırım altyapısı sunabilecek.

Mini sözlük: MiFID II, Avrupa Birliği’nde yatırım hizmetleri ve menkul kıymet piyasalarını düzenleyen çerçevedir. Pasaportlama ise bir üye ülkede yetki alan kurumun, gerekli bildirim sürecinin ardından diğer Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde de belirli hizmetleri sunabilmesini sağlar.

Alpaca, API tabanlı aracı kurum platformu üzerinden hesap yönetimi, saklama ve alım satım hizmetleri sunuyor. Yeni yapı sayesinde iş ortakları, her Avrupa ülkesinde ayrı ayrı lisans arayışına girmeden bu altyapıya erişebilecek. Şirket, bu aşamanın WealthKernel satın alımı ve geçen yıl tamamlanan Avrupa açılımının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Alpaca’nın İspanya’daki düzenlemeye tabi birimi üzerinden 29 Avrupa Ekonomik Alanı pazarına erişim sağlaması, ortaklarının ürün lansmanına odaklanmasına imkan tanırken ülke bazlı lisans süreçlerinin tekrarını da azaltıyor.

Dijital varlık tarafındaki konumunu da güçlendiriyor

Alpaca; hisse senetleri, ETF’ler, opsiyonlar, tahviller ve kripto varlıklar için altyapı sunuyor. Bu nedenle son genişleme, şirketin dijital varlık alanındaki konumunu da destekliyor. Son dönemde birçok kripto şirketi, geleneksel menkul kıymetlerle dijital varlıkları aynı lisanslı çatı altında birleştiren düzenlemeye tabi yatırım platformları kurmaya yöneliyor.

Kripto yatırım ürünleri geliştiren şirketler açısından düzenlemeye tabi bir altyapı sağlayıcısıyla çalışmak, uyum süreçlerindeki yükü hafifletebilir. Aynı zamanda birden fazla yargı alanındaki müşterilere ulaşmayı da kolaylaştırabilir. Avrupa’daki pasaportlama sistemi, bu nedenle fintech ve kripto şirketleri için öne çıkan modellerden biri haline geldi.

Benzer modeli kullanan şirketler ve yeni ortaklık

Avrupa’da bu modeli kullanan şirketler arasında eToro, Interactive Brokers ve Trading 212 yer alıyor. Alpaca da benzer bir çerçeveyle, ayrı ayrı ülke lisansları almak yerine düzenlemeye tabi İspanyol birimi üzerinden 29 Avrupa Ekonomik Alanı pazarına yatırım altyapısı sunabilecek.

BaşlıkÖnceSonra
Pazar erişimiÜlke bazlı süreç ihtiyacı öne çıkıyordu29 AEA ülkesine tek düzenleyici çatıdan erişim sağlandı
Operasyon modeliAyrı onay süreçleri zaman alabiliyorduAPI tabanlı altyapıyla daha hızlı ürün sunumu hedefleniyor
Düzenleyici dayanakTek tek ülke değerlendirmeleri öne çıkabiliyorduMiFID II pasaportlama sistemi kullanılıyor

Şirketin son adımı, yeni müşterilere ulaşmak için gereken zaman ve düzenleyici iş yükünü azaltmayı amaçlıyor. Böylece iş ortakları, her pazarda lisans sürecini yeniden yürütmek yerine ürün geliştirme ve dağıtıma daha fazla odaklanabilecek.

Bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesinde yetkilendirilen şirketler, gerekli bildirim süreci tamamlandıktan sonra düzenlemeye tabi hizmetlerinin önemli bölümünü bölge geneline taşıyabiliyor.

Alpaca ayrıca Güney Koreli Eugene Investment & Securities ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, şirketin aracı kurum altyapı platformu üzerinden küresel yatırımcıların Kore hisselerine erişimini genişletmeyi hedefliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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