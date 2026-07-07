ABD’deki spot XRP ETF’lerinin net varlığı, fiyat toparlanmasının etkisiyle yeniden 1 milyar doların üzerine çıktı

ABD’de spot XRP’ye dayalı borsa yatırım fonlarının toplam net varlığı yeniden 1 milyar dolar eşiğinin üzerine yükseldi. SoSoValue verilerine göre beş fonun toplam yönetilen varlığı 7 Temmuz itibarıyla 1,05 milyar dolar oldu.

Yükselişin kaynağı yeni para girişi olmadı

Sektördeki toparlanma ilk bakışta güçlü bir geri dönüşe işaret etse de artışın ana nedeni yeni yatırımcı girişleri olmadı. Fonların elindeki XRP miktarının piyasa fiyatı üzerinden yeniden değerlenmesi, toplam net varlığı psikolojik açıdan önemli görülen 1 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

XRP, son bir haftada %10,5 yükselerek 1,15 dolara çıktı. Haziran ayındaki uzun süreli gerilemede 1,00 dolar sınırına kadar yaklaşan varlıkta görülen bu toparlanma, ETF’lerin bilançolarına doğrudan yansıdı. Fonların varlık değeri, dayanak varlığın fiyatına sıkı biçimde bağlı olduğu için bu artış ihraççılar açısından da görünümü güçlendirdi.

XRP fiyatındaki son yükseliş, ABD’deki spot XRP ETF’lerinin toplam net varlığını yeniden 1 milyar doların üzerine taşıdı; buna karşın büyümenin ana kaynağı yeni para girişi değil, mevcut varlıkların yeniden değerlenmesi oldu.

Fonlar arasında liderlik Bitwise’ta kaldı

Fon dağılımında ilk sırayı Bitwise korudu. Bitwise’ın XRP fonunun net varlığı 330,84 milyon dolara çıktı. Bu artışta hem fiyat toparlanması hem de sınırlı bir yerel sermaye girişi etkili oldu. İkinci sırada 265,30 milyon dolarla Canary yer alırken, Franklin Templeton 261,68 milyon dolarla ilk üçü tamamladı. Franklin Templeton, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir varlık yönetim şirketi olarak geleneksel finans ürünleriyle tanınıyor.

Fon Kod Net varlık Bitwise XRP 330,84 milyon dolar Canary XRPC 265,30 milyon dolar Franklin Templeton XRPZ 261,68 milyon dolar

Toplam fon büyüklüğündeki artışa rağmen gerçek sermaye girişi sınırlı kaldı. İncelenen dönemde fonlar 17,19 milyon dolar net giriş çekti. Buna rağmen giriş serisi dokuzuncu haftaya uzadı. Lansmandan bu yana biriken toplam giriş tutarı ise 1,49 milyar dolara ulaştı.

Düzenleyici belirsizlik kurumsal iştahı sınırlıyor

Kurumsal yatırımcıların bu aşamada daha temkinli davrandığı görülüyor. Washington’daki düzenleyici süreçlerin yavaş ilerlemesi, büyük yatırımcıları bekle gör tutumuna yöneltiyor. Özellikle CLARITY Act kapsamındaki nihai oylamanın temmuz sonu veya ağustos 2026 dönemine kayması, piyasada kararların ertelendiği algısını güçlendirdi.

Mini sözlük: CLARITY Act, dijital varlıkların hangi düzenleyici çerçevede değerlendirileceğini netleştirmeyi amaçlayan bir yasa girişimi olarak biliniyor. Tasarı, bazı tokenlerin menkul kıymet mi yoksa emtia mı sayılacağına ilişkin belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

Piyasadaki düzenleyici durgunluk sürerken fonlar mevcut konumunu koruyor ve 1 milyar dolar eşiğinin yeniden aşılması büyük ölçüde XRP’nin spot fiyatındaki toparlanmadan kaynaklanıyor.

Bu görünüm, XRP ETF’lerindeki son yükselişin talep patlamasından çok piyasa fiyatındaki iyileşmeye dayandığını ortaya koyuyor. Fonlar için kritik kabul edilen eşik korunmuş olsa da kurumsal tarafta daha güçlü bir hareket için düzenleyici netliğin belirleyici olacağı değerlendiriliyor.