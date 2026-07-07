Bitcoin iki haftanın zirvesinden gerilerken Nasdaq ile korelasyonu yeniden pozitife döndü

Bitcoin, ABD piyasalarının salı günü açılmasının ardından 63 bin dolar çevresinde dengelenmeye çalıştı. Fiyat gün içinde 64.660 dolara kadar çıkarak 22 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü, ancak ABD hisselerindeki geri çekilmeyle birlikte ivme zayıfladı.

ABD hisselerindeki satış baskısı Bitcoin’i de etkiledi

ABD borsalarında özellikle teknoloji tarafında görülen düşüş, kripto varlıklar üzerinde de baskı yarattı. S&P 500 yüzde 0,6, Nasdaq 100 ise yüzde 2,1 geriledi. Satışların başında çip şirketleri yer aldı. Micron Technologies hissesi yüzde 9’dan fazla değer kaybetti.

Aynı gün SpaceX’in Nasdaq 100 endeksine dahil edilmesi bekleniyordu. Piyasa yorum platformu The Kobeissi Letter, bunun endeks tarihindeki en hızlı dahil edilme süreci olduğunu belirtti.

The Kobeissi Letter, SpaceX’in Nasdaq 100’e katılımının endeks tarihindeki en hızlı dahil edilme olduğunu vurguluyor.

Bitcoin’deki geri çekilmeye karşın satışların sınırlı kalmasında, ABD spot Bitcoin ETF’lerine üst üste ikinci gün net giriş görülmesi etkili oldu. Bu tablo, hisse piyasalarındaki zayıflamaya rağmen Bitcoin’in daha sert bir düşüşten kaçınmasına yardımcı oldu.

Nasdaq ile ilişki yeniden güçlendi

Piyasada kısa vadeli yön konusunda farklı görüşler öne çıkıyor. Trader Daan Crypto Trades, Bitcoin ile Nasdaq arasındaki korelasyonun geçen hafta birkaç gün içinde eksi 0,87’den artı 0,72’ye döndüğünü söyledi. Bu değişim, iki piyasa arasındaki ilişkinin yeniden güçlendiğine işaret ediyor.

Daan Crypto Trades, Bitcoin ile Nasdaq arasındaki korelasyonun kısa sürede eksi 0,87’den artı 0,72’ye döndüğünü ve piyasa ilişkisinin belirgin biçimde değiştiğini aktarıyor.

Daha temkinli yorum yapan Exitpump ise düşük zaman dilimlerinde yuvarlak tepe yapısının oluşabileceğini ve bunun yeni bir geri çekilmeyi gündeme getirebileceğini savunuyor. Trader Killa da tarihsel örneklere bakıldığında, S&P 500’de görülecek bir sonraki düzeltmenin Bitcoin için asıl dip seviyesini işaret edebileceğini öngörüyor.

John Bollinger uzun vadede toparlanma ihtimaline dikkat çekti

Bollinger Bantları göstergesinin yaratıcısı John Bollinger ise daha olumlu bir senaryoya odaklandı. Bollinger, günlük grafikte doğrulanma aşamasında olan W formasyonunun uzun vadeli bir dönüş sinyali üretebileceğini değerlendiriyor.

John Bollinger, teknik analiz dünyasında Bollinger Bantları göstergesiyle tanınan bir piyasa analistidir. Bu gösterge, fiyat oynaklığını ve olası yön değişimlerini izlemek için hem geleneksel piyasalarda hem de kripto varlıklarda yaygın şekilde kullanılıyor.

Mini sözlük: W formasyonu, fiyatın iki dip oluşturduktan sonra yukarı yönlü dönüş sinyali verme ihtimalini anlatan teknik bir yapıdır. Doğrulanması için genellikle iki dip arasındaki tepe bölgesinin aşılması izlenir.

Bollinger, geçen hafta yaptığı değerlendirmede bu yapının son görünümünün Bitcoin’deki düşüş eğilimini tamamen geçersiz kılıp kılamayacağını sorgulamıştı. Kısa vadede hisse senedi piyasalarındaki baskı sürse de, teknik göstergeler Bitcoin için daha geniş zaman diliminde toparlanma olasılığını gündemde tutuyor.