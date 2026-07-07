Solana kurucusu Yakovenko, ağ tokenlarının değer tutamayacağı görüşüne karşı çıktı

X platformunda kripto yatırımcılarının neden taban katman ağ tokenlarını elde tutması gerektiğine ilişkin tartışma yeniden hız kazandı. Kripto topluluğunun bir bölümünde yalnızca Bitcoin’in kalıcı değer üreten bir varlık olarak öne çıktığı, diğer tokenların ise teknoloji platformu kurma girişimi olduğu ve bu nedenle değer koruyamadığı görüşü öne çıkıyor.

Yakovenko’nun itirazı

Solana’nın kurucularından Anatoly Yakovenko, bu yaklaşımın eksik olduğunu savundu. Yakovenko, piyasada “gerçek tokenlar” bulunduğunu ve bunların sahiplik yapısının geleneksel finansal araçlardan temelde farklılaştığını dile getirdi. Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyetli transferleriyle öne çıkan bir blockchain ağı olarak biliniyor.

Yakovenko, geleneksel hisselerin çoğu zaman hukuki hak sunduğunu, buna karşılık altyapı tokenlarının kağıt üzerindeki kar vaadi yerine doğrudan matematiksel ve ağ temelli bir yetki sağladığını vurguluyor.

Yakovenko’ya göre blockchain ağlarındaki haklar, klasik anlamda mahkemeler yoluyla güvence altına alınmıyor. Ancak aynı haklar, isteyen herkes ilgili yazılımı çalıştırabildiği için tek taraflı biçimde geri de alınamıyor. Bu çerçevede token sahibi, ekonomik güvencesini merkezi bir otoriteye başvurmadan kendi başına uygulayabiliyor.

Yakovenko, blockchain’i aynı kurallar altında çok sayıda kişinin sermaye koordine ettiği tarafsız bir dijital alan olarak tanımladı. Bu yapının, oyunun kurallarının herkes için aynı olması ve kolayca değiştirilememesi sayesinde çalıştığını düşünüyor.

Mini sözlük: Schelling noktası, insanların birbirleriyle önceden anlaşmadan ortak bir seçenekte buluşmasını anlatan bir kavramdır. Blockchain bağlamında bu ifade, kullanıcıların aynı kuralları kabul ettiği ve bu nedenle aynı ağı referans aldığı ortak dijital zemini tarif eder.

Piyasa verileri tartışmayı canlı tutuyor

Mevcut piyasa verileri de bu görüş ayrılığını görünür kılıyor. CoinMarketCap verilerine göre Solana ekosistemi tabanlı varlıkların toplam piyasa değeri 195.71 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu tablo, büyük sermayenin ağın koordinasyon kapasitesine belirli ölçüde güvendiğine işaret ediyor.

Buna karşılık Solana’nın yerel tokenı SOL yaklaşık 81.67 dolardan işlem görüyor. Fiyatın, ağdaki güçlü operasyonel hareketliliğe rağmen daha sınırlı kalması, kuşkuyla yaklaşan kesimlerin elini güçlendiriyor.

Altyapının kullanımı ile tokenın piyasa değeri arasındaki bu fark, ağ tokenlarının teknik faydayı ne ölçüde finansal değere çevirebildiği sorusunu yeniden öne çıkarıyor.

Token ekonomisinde yeni adımlar

Bu ayrışma, geliştiricileri teorik tartışmanın ötesine taşımış görünüyor. Solana, teknoloji platformlarının sermaye biriktirme kapasitesini gösterebilmek için token ekonomisinde değişikliklere yöneliyor.

Ağın gündemindeki teknik öneriler arasında, temel ücretlerin yakılmasını içeren SIMD 547 de yer alıyor. Bu tür mekanizmalarla tokenın değer tutma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yakovenko’nun savunduğu matematiksel özgürlük anlayışının, yatırımcıların daha kolay takip edebileceği ekonomik bir çerçeveyle desteklenmesi amaçlanıyor.