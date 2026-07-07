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Kripto Para

Almanya, kripto varlıklarda bir yıllık vergi muafiyetini kaldırarak 2027 bütçesine 1 milyar euro ek gelir hedefliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Almanya, kripto varlıklarda 12 aylık vergi muafiyetini kaldırarak 2027 bütçesine 1 milyar euro ek gelir hedefliyor.
  • 📌 Plan kabul edilirse, yatırımcılar $BTC ve benzeri varlıklarda bekleme süresine bakılmadan vergi ödeyecek.
  • 🏛️ Tasarı eylülde parlamentoya gelecek ve koalisyon ortakları arasında siyasi tartışma yaratmayı sürdürüyor.
  • 🇪🇺 Adım, Avrupa Birliği’nde MiCA geçiş sürecinin sona erdiği döneme denk geliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Almanya federal hükümeti, kripto varlıklardan elde edilen kazançların daha yüksek oranda vergilendirilmesiyle bütçeye milyarlarca euroluk ek gelir sağlamayı planlıyor. Berlin yönetimi, Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkların bir yıldan uzun süre elde tutulması halinde uygulanan vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendiriyor.

İçindekiler
1 2027 bütçesinde kripto vergisi hedefi
2 Bütçe açığını azaltma planının parçası
3 Siyasi tartışma ve MiCA etkisi

2027 bütçesinde kripto vergisi hedefi

2027 federal bütçe taslağı ile 2030’a kadar uzanan mali planda, “mali ve vergi suçlarıyla mücadele” ile birlikte “kripto vergilendirmesi” kaleminin gelecek yıl kamu gelirlerine 1 milyar euro katkı sunması öngörülüyor. Almanya Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakan Friedrich Merz hükümetinin kabinesi tarafından onaylanan taslak, bu alanda ilk kez somut bir gelir beklentisi ortaya koyuyor.

BTC Echo, bütçede yer alan bu rakamın son dönemde kripto sektöründe konuşulan tahminlerle genel olarak örtüştüğünü aktarıyor.

Mevcut uygulamada Almanya’da yatırımcılar, özel olarak tuttukları kripto varlıkları satın aldıktan 12 ay sonra satarsa elde ettikleri kar üzerinden vergi ödemiyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse, elde tutma süresine bakılmaksızın bu satışlardan doğan kazançların sermaye geliri olarak vergilendirilmesi planlanıyor.

Bütçe açığını azaltma planının parçası

Kripto varlıklardaki bir yıllık elde tutma kuralının kaldırılması, Almanya’nın bütçe açığını azaltmaya dönük daha geniş bir mali sıkılaştırma paketinin içinde yer alıyor. Maliye Bakanlığı, kamu desteklerinin ve vergi istisnalarının azaltılmasını, mali ve vergi suçlarıyla mücadelenin güçlendirilmesini merkezi unsurlar arasında gösteriyor.

Planlanan önlemlerin 2027 bütçesine toplam 6,2 milyar euro katkı sağlaması bekleniyor. Bunun yaklaşık 3 milyar eurosunun çeşitli muafiyetlerin kaldırılmasından gelmesi hesaplanıyor. Tek kullanımlık plastiklere getirilecek yeni verginin 1 milyar euro, tütün ürünlerindeki daha yüksek vergilerin 0,8 milyar euro, alkol ürünlerindeki artışın ise 0,4 milyar euro ek gelir yaratacağı öngörülüyor.

Kalem2027 için beklenen gelir
Kripto vergilendirmesi ve ilgili önlemler1 milyar euro
Muafiyetlerin kaldırılması3 milyar euro
Tek kullanımlık plastik vergisi1 milyar euro
Tütün vergileri0,8 milyar euro
Alkol vergileri0,4 milyar euro

Siyasi tartışma ve MiCA etkisi

Düzenleme henüz kesinleşmedi. Tasarının eylül başında ilk kez, aralık ortasında ise ikinci kez Alman parlamentosunun gündemine gelmesi bekleniyor. Ancak vergi istisnasının kaldırılması, Alman siyasetinde tartışmalı başlıklar arasında yer alıyor. Daha önce Yeşiller tarafından sunulan benzer bir girişim Bundestag’da ilerleyememişti.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in partisi SPD, kripto varlıklardaki vergi yükünün artırılmasını destekliyor. Buna karşılık Şansölye Friedrich Merz’in liderliğindeki CDU/CSU ittifakı, genel olarak bu değişikliklere mesafeli duruyor.

Bu adım, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi olan MiCA’nın geçiş süresinin sona erdiği döneme denk geldi. MiCA, Avrupa Birliği genelinde dijital varlıklara düzenlenmiş erişimi genişletmeyi amaçlayan ortak bir çerçeve niteliği taşıyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ihraççıları için hazırladığı ortak düzenleme çerçevesidir. Amaç, lisanslama ve gözetim kurallarını birlik genelinde uyumlu hale getirmektir.

Almanya, MiCA kapsamında şimdiye kadar en fazla yetkilendirme veren ülke konumunda bulunuyor; buna karşın birçok kripto platformu halen lisans sürecini tamamlamış değil.

Almanya hükümeti mayıs ayında da kripto hizmet sağlayıcılarına, kullanıcı verilerini toplayıp vergi idaresine iletme yükümlülüğü getirmişti. Yeni vergi planı kabul edilirse, ülkedeki kripto yatırımcıları için elde tutma süresine dayalı vergi avantajı sona erecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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