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Tether (USDT)

Tether, Latin Amerika’da tokenizasyon ve stabilcoin ödemelerini büyütmek için Mercado Bitcoin’e 20 milyon dolar yatırım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tether, Latin Amerika'daki büyüme hedefi kapsamında Mercado Bitcoin'e 20 milyon dolar yatırım yaptı.
  • 💸 Yatırım, tokenizasyon, stabilcoin ödemeleri ve kredi hizmetlerinin genişletilmesini kapsıyor ve bu süreçte $USDT öne çıkıyor.
  • 📊 Mercado Bitcoin, 4,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve 2 milyar Brezilya realinin üzerinde tokenlaştırılmış varlık ihraç etti.
  • 🌍 Tether son aylarda Brezilya, Afrika, Asya ve Gürcistan odaklı dijital finans altyapısı yatırımlarını hızlandırdı.
Onur Atam
Onur Atam

Tether, Latin Amerika’da blokzincir tabanlı finansal hizmetlerin büyümesini desteklemek amacıyla Brezilya merkezli kripto platformu Mercado Bitcoin‘e 20 milyon dolar yatırım yaptı. Kaynak, şirketin tokenlaştırılmış varlıklar, stabilcoin ödemeleri, kredi ürünleri ve diğer dijital finans hizmetlerinde genişlemeyi hedeflediğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Mercado Bitcoin’in büyüme planı
2 Tether’in yatırım stratejisi
3 Halka arz planı bulunmuyor

Mercado Bitcoin’in büyüme planı

2013’te faaliyete başlayan Mercado Bitcoin, zaman içinde yalnızca kripto alım satımı sunan bir platform olmaktan çıkarak düzenlemeye tabi finansal hizmetlere yöneldi. Şirket bugün tokenlaştırılmış varlıklar, kredi çözümleri, stabilcoin ödemeleri ve sınır ötesi hizmetler gibi alanlarda faaliyet yürütüyor.

Mercado Bitcoin, 4,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Şirket ayrıca 2 milyar Brezilya realinin üzerinde, yaklaşık 370 milyon dolar değerinde tokenlaştırılmış varlık ihracı gerçekleştirdiğini bildirdi. Kurumun Brezilya ve Avrupa genelinde, Brezilya Merkez Bankası’ndan alınmış ödeme kuruluşu lisansı dahil yaklaşık 12 lisansla faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Paolo Ardoino, Mercado Bitcoin’in lisans yapısı, tokenizasyon altyapısı ve entegre finansal hizmetleriyle Latin Amerika’nın en kapsamlı düzenlemeye tabi zincir üstü finans platformlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Mercado Bitcoin, şubat ayında tokenizasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak 20 milyon doların üzerinde özel kredi varlığını Bitcoin yan zinciri Rootstock üzerinde devreye aldığını duyurmuştu.

Mini sözlük: Rootstock, Bitcoin ağıyla uyumlu çalışan ve akıllı sözleşmeleri destekleyen bir yan zincirdir. Bu yapı, Bitcoin ekosisteminde tokenizasyon ve merkeziyetsiz finans uygulamalarının geliştirilmesine imkan verir.

Tether’in yatırım stratejisi

Bu yatırım, Tether Investments’ın blokzincir temelli finansal altyapı geliştiren şirketlere sermaye sağlama stratejisiyle örtüşüyor. Tether, dolaşımdaki yaklaşık 184 milyar dolarlık arzla dünyanın en büyük stabilcoini olan USDT’yi ihraç ediyor.

Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,04 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı. Tether’in bu kaynağı stratejik yatırımlarda kullandığı görülüyor.

Tether, nisan ayında stabilcoin ekonomisine ve dijital varlık altyapısına erişimi genişletmeye odaklanan Stablecoin Development Corporation’ın 134 milyon dolarlık yatırım turuna da katıldı.

Mayısta ise şirket, Afrika ve Asya’daki sınır ötesi ödeme koridorlarında USDT’nin mutabakat katmanı olarak kullanımını desteklemek için para transfer platformu LemFi’ye yatırım yaptı. Aynı ay içinde Tether, Gürcistan hükümetiyle ülkenin dijital varlık çerçevesi altında Gürcistan larisine endeksli bir stabilcoin geliştirme planını da açıkladı.

Halka arz planı bulunmuyor

Tether, stabilcoin odaklı girişimlerin yanı sıra yapay zeka, enerji, biyoteknoloji ve dijital medya gibi alanlara da yatırım yapıyor. Şirketin yatırım kolu, finansal altyapının dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteriyor.

Şirketin olası halka arzına ilişkin piyasa beklentilerine karşın Tether CEO’su Paolo Ardoino, firmanın borsaya açılma planı bulunmadığını daha önce açıklamıştı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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