Analistler, Bitcoin’de dip seviyesinin bu döngüde nasıl tanımlanacağı konusunda ayrışıyor

Bitcoin 64.000 dolar civarında işlem görürken piyasa görünümü önceki döngülere kıyasla daha karmaşık bir tablo çiziyor. Fiyat, döngü zirvesine göre yaklaşık yüzde 50 gerilese de bu düşüş geçmiş dönemlerde görülen sert düzeltmelerden daha sınırlı kaldı. Buna karşılık 2025 yükselişi, önceki boğa dönemlerinin ulaştığı ölçüde geniş bir ivme üretemedi.

2025 rallisinin ardından görüş ayrılığı derinleşti

2025 rallisinde spot Bitcoin ETF girişleri, halving sonrası ivme ve kurumsal talepteki canlanma etkili oldu. Bu süreçte Bitcoin, Ekim 2025’te 126.000 doların üzerine çıkarak yeni zirvesini gördü. Ancak bu seviyenin ardından yön aşağı döndü ve piyasanın bundan sonraki aşamasına ilişkin değerlendirmeler belirgin biçimde ayrıştı.

Standard Chartered ve benzer çizgideki bazı kurumsal araştırma masaları, geçen ay döngü dibinin görülmüş olabileceğini düşünüyor. Bu görüşe göre ETF’lerden gelen yapısal talep, bilançolarında Bitcoin tutan şirketlerin alımları ve uzun vadeli sermaye akımlarındaki iyileşme, daha derin bir düşüş olasılığını zayıflatıyor.

Standard Chartered ve benzer kurumlar, ETF talebi ile kurumsal sermaye akışının güçlenmesinin Bitcoin’de daha derin bir geri çekilmeyi sınırlayabileceğini değerlendiriyor.

Daha temkinli tarafta yer alan analistler ise ayı piyasasının son evrelerine yaklaşılmış olabileceğini, ancak dip seviyesinin henüz teyit edilmediğini savunuyor. Galaxy Research haziran ayında yaptığı değerlendirmede, geleneksel döngü göstergelerinin tam anlamıyla sıfırlanmadığını ve bu nedenle yeni kayıpların hala ihtimal dahilinde bulunduğunu kaydetti. Galaxy Research, kripto piyasaları ve dijital varlıklar üzerine analizler yayımlayan araştırma birimi olarak biliniyor.

Makro koşullar ve likidite belirleyici olmaya devam ediyor

Hilbert Capital yatırım direktörü Russell Thomson, Bitcoin’in hala aşağı yönlü bir döngü içinde bulunduğunu ve kalıcı bir taban oluşturmadan önce son dip seviyelerin altını test edebileceğini söyledi. Thomson’a göre mevcut yapı, kripto piyasasına özgü sinyallerden çok küresel makro koşullar ve likidite tarafından şekilleniyor.

Thomson, ilk aşamada 56.000 ile 52.000 dolar aralığının yeniden görülebileceğini, ardından kayıpların 40.000 ile 45.000 dolar bandına kadar genişleyebileceğini öngörüyor. Bu bölgeyi, 2024 başındaki piyasa yapısında görülen önceki konsolidasyon evreleriyle ilişkilendiriyor. Zamanlama açısından ise olası dip oluşumunu Ekim 2026 civarında konumlandırıyor. Ancak ABD Merkez Bankasının faiz indirimleri ya da CLARITY Act olarak bilinen düzenleme tasarısının yasalaşması halinde bu sürecin öne çekilebileceğini belirtiyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurum tarafından denetleneceğini ve hangi varlıkların emtia ya da menkul kıymet sayılacağını daha net belirlemeyi amaçlayan bir düzenleme girişimidir.

Citibank analistleri de 1 Temmuz’da Bitcoin için 12 aylık fiyat hedefini 112.000 dolardan 82.000 dolara indirdi. Banka, Bitcoin’in geleneksel finansal piyasalarla bağının güçlenmesinin, oynaklığı azaltmaktan çok riskli varlıklarla ve makro likidite koşullarıyla korelasyonu artırdığına dikkat çekiyor.

Kurum veya isim Görüş Öne çıkan seviye Russell Thomson Düşüş döngüsünün sürdüğünü düşünüyor 56.000 ile 52.000 dolar, ardından 40.000 ile 45.000 dolar Citibank Makro koşulların etkisinin arttığını vurguluyor 12 aylık hedef 82.000 dolar Galaxy Research Ek düşüş riskini dışlamıyor 40.000 ile 46.000 dolar

Dip seviyesi yerine sermaye rekabeti öne çıkıyor

Bitwise Avrupa araştırma başkanı André Dragosch ise daha olumlu, ancak yine de ihtiyatlı bir tablo çiziyor. Dragosch, mevcut ortamın ayı piyasasının geç evresine benzediğini ve birçok göstergenin aşağı yönlü baskının zayıfladığına işaret ettiğini söylüyor. Yatırımcı duyarlılığının, 2022’de FTX’in çöküşünden sonra görülen seviyelere kadar bozulduğunu, bunun da genellikle satıcı yorgunluğuna eşlik ettiğini vurguluyor.

André Dragosch, son dip seviyesinin henüz kesinleşmediğini, ancak piyasanın bu noktaya oldukça yaklaşmış göründüğünü ve tek bir göstergenin döngü dibini güvenilir biçimde saptayamayacağını vurguluyor.

Bitunix analisti Dean Chen de Bitcoin’deki düşüşün sürdüğünü, ancak bu sürecin artık kripto piyasası iç dinamiklerinden çok küresel likidite rekabetiyle tanımlandığını belirtiyor. Chen’e göre 2024’te onaylanan ABD spot Bitcoin ETF’leri daha kalıcı bir kurumsal talep zemini oluşturdu, fakat Bitcoin aynı anda yapay zeka yatırımları ve hisse senedi piyasaları gibi büyük sermaye temalarıyla rekabet etmek zorunda kaldı.

Chen, bu nedenle asıl sorunun Bitcoin’in ne zaman dip yapacağı değil, küresel risk sermayesi için yeniden ne zaman en cazip alan haline geleceği olduğunu düşünüyor. Ayrıca türev piyasalarının fiyat oluşumundaki ağırlığının önceki döngülere göre belirgin biçimde arttığını, fonlama oranları ile açık pozisyon verilerinin kısa vadeli oynaklık üzerinde daha fazla etkili olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede Bitcoin’in keskin bir V tipi dip yerine daha uzun süreye yayılan yapısal bir taban oluşturabileceği değerlendiriliyor.