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DOGECOIN (DOGE)

Binance’ten bilinmeyen bir cüzdana 4 milyara yakın Dogecoin transferi gerçekleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance'ten bilinmeyen bir cüzdana 3.999.999.999 DOGE taşındı.
  • 📊 Ağdaki aktif adres sayısı 5 Temmuz'da yaklaşık 50 bine çıktı ve $DOGE için ilgi arttı.
  • 📉 Dogecoin 29 Haziran'daki 0,069 dolar dip seviyesinden sonra 4 Temmuz'da 0,079 doları gördü.
  • 🧭 Kısa vadede golden cross oluşurken haftalık grafikte olası bir death cross riski izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dogecoin ağında son saatlerde 2026’nın en büyük işlemlerinden biri kaydedildi. Zincir üstü izleme verilerine göre Binance’ten bilinmeyen bir cüzdana 3.999.999.999 DOGE aktarıldı. Söz konusu transferin yaklaşık değeri 299.505.966 dolar olurken işlem ücreti 1.5331 DOGE olarak gerçekleşti.

İçindekiler
1 Transfer ve ağ hareketliliği
2 Öne çıkan teknik seviyeler
3 Piyasa görünümü ve izlenen riskler

Transfer ve ağ hareketliliği

İşlem, Dogecoin ağındaki hareketliliğin belirgin biçimde arttığı bir döneme denk geldi. Kripto para analisti Ali, 5 Temmuz’da aktif adres sayısının yaklaşık 50 bine yükseldiğini açıkladı. Bu artış, ağ kullanımındaki canlanmanın son günlerde güç kazandığına işaret etti.

Whale Alert, Binance’ten bilinmeyen bir cüzdana 3.999.999.999 DOGE taşındığını, işlemin yaklaşık 299,5 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Dogecoin, 2013’te başlatılan ve internet kültüründen doğan bir kripto para olarak biliniyor. Piyasada uzun süredir yüksek topluluk etkisiyle öne çıkan varlık, büyük cüzdan hareketleri nedeniyle sık sık zincir üstü takibe konu oluyor.

Öne çıkan teknik seviyeler

Ali, daha önce 0,06 doları Dogecoin için en kritik destek seviyesi olarak öne çıkarmıştı. Analiste göre bu çok yıllı birikim bölgesi, geçmişte en güçlü yükselişlerin başlangıç noktalarından biri oldu. Bu nedenle fiyatın söz konusu alana yaklaşması, piyasa katılımcıları tarafından yakından izleniyor.

Ali, 0,06 dolar seviyesinin Dogecoin için en önemli destek bölgesi olduğunu, bu alanın geçmişte güçlü rallilerin başlangıcını işaret ettiğini belirtiyor.

Kısa vadeli grafikte de dikkat çeken bir teknik sinyal oluştu. İki saatlik zaman diliminde 50 periyotluk hareketli ortalama, 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkarak golden cross olarak bilinen yapıyı oluşturdu. Bu sinyal, 29 Haziran’da görülen 0,069 dolar seviyesinden gelen toparlanmanın ardından ortaya çıktı. Dogecoin, 4 Temmuz’da 0,079 dolara kadar yükselmişti.

GöstergeSeviyeNot
Büyük transfer3.999.999.999 DOGEBinance’ten bilinmeyen cüzdana taşındı
Kritik destek0,06 dolarAnalistler tarafından önemli bölge olarak izleniyor
Son dip0,069 dolar29 Haziran’da görüldü
Son tepe0,079 dolar4 Temmuz’da kaydedildi

Piyasa görünümü ve izlenen riskler

Dogecoin son 24 saatte yüzde 3,56 gerileyerek 0,0744 dolara indi. Buna karşın son yedi günlük performans yüzde 2,57 artıda kaldı. Fiyat görünümündeki bu dalgalanma, geniş kripto para piyasasındaki karışık seyirle aynı dönemde yaşandı.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak makroekonomik verileri izliyor. Piyasaların odağında çarşamba günü yayımlanacak FOMC toplantı tutanakları ile perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor. Bu verilerin para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Bunun yanında haftalık grafikte daha temkinli bir tablo da öne çıktı. Haftalık 50 hareketli ortalama aşağı yönlü seyrini sürdürürken önümüzdeki haftalarda 200 haftalık ortalamaya yaklaşabilir. Bu kesişim gerçekleşirse death cross olarak bilinen zayıf bir teknik sinyal oluşabilecek.

Dogecoin’in haftalık grafiğinde benzer bir görünüm en son Şubat 2023’te ortaya çıkmıştı. Bu nedenle piyasa katılımcıları hem büyük cüzdan hareketlerini hem de kısa ve uzun vadeli teknik işaretleri birlikte izliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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