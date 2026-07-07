Coinbase, İngiltere’de MiFID lisansı alarak kripto paranın yanında türev ürünler ve hisse işlemlerinin önünü açtı

Coinbase, İngiltere’de MiFID lisansı aldığını açıkladı. Bu onay, şirketin ülkedeki ürün yelpazesini kripto paranın ötesine taşımasına imkan veriyor. Düzenlemeyle birlikte İngiltere’deki kullanıcıların tek bir platform üzerinden türev ürünler ve hisse senetlerine erişmesinin önü açıldı.

İngiltere’de kapsam genişliyor

Lisans, Coinbase’in İngiltere’de faaliyet gösteren yerel kuruluşu için geçerli olacak. Söz konusu kuruluşun halihazırda elektronik para lisansı ve kripto varlık kaydı bulunuyordu. Yeni izinle birlikte şirketin ülkedeki düzenlemeye tabi yatırım hizmetleri alanı da genişlemiş oldu.

Mini sözlük: MiFID, Avrupa finans piyasalarında yatırım hizmetlerini düzenleyen kurallar bütününü ifade eder. Bu çerçeve, yatırım ürünlerinin lisanslı ve gözetim altındaki kurumlar üzerinden sunulmasına imkan tanır.

Şirket, bu adımın sadece düzenleyici bir eşik olmadığını, platformdaki kullanım senaryolarını da değiştireceğini belirtti. Coinbase’e göre kurumsal yatırımcılar ve deneyimli işlemciler; kripto, hisse ve emtia bağlantılı sürekli vadeli işlemler gibi türev ürünlere erişebilecek. Perakende kullanıcılar için ise ilk kez hisse senedi işlemleri gündeme gelecek.

Coinbase, yeni lisansın İngiltere’deki kullanıcıların düzenlemeye tabi yatırım ürünlerine daha erken erişmesini sağlayacağını ve platformdaki seçenekleri belirgin biçimde artıracağını vurguladı.

Tek hesapla çoklu finansal hizmet hedefi

Şirket, İngiltere pazarına yönelik bu yapının kullanıcıların kripto para, türev ürün ve hisse işlemlerine aynı giriş bilgileriyle ulaşmasını sağlayacağını aktardı. Coinbase, bu yaklaşımı finansal hizmetlerde parçalı yapıyı azaltma girişiminin parçası olarak konumlandırıyor.

Planlanan daha geniş model; stabilcoin ödemeleri, birikim ürünleri, borçlanma hizmetleri, kripto para alım satımı, türev ürünler, hisse senetleri ve ilerleyen dönemde tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarını kapsıyor. Şirket bu yapıyı “her şeyin borsası” anlayışına geçiş olarak tanımlıyor.

Alan Önce Yeni lisans sonrası Düzenleyici statü E para lisansı ve kripto kaydı Yatırım hizmetleri yetkisi eklendi Ürün erişimi Ağırlıkla kripto hizmetleri Kripto, türev ürünler ve hisse işlemleri Hedef yapı Ayrı hizmet alanları Tek hesapla birleşik erişim

Düzenleme takvimi ve pazarın büyüklüğü

İngiltere’de kripto varlıklara yönelik kapsamlı düzenleyici çerçevenin Ekim 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Coinbase, aldığı lisansın bu çerçeve tam olarak devreye girmeden önce kullanıcılara düzenlemeye tabi yatırım ürünlerine erişim sağlayacağını ifade etti.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi FCA verilerine göre yaklaşık 7 milyon yetişkin kripto varlık sahibi bulunuyor. Kurumun değerlendirmesine göre kripto sahibi olmayan kesimin yaklaşık dörtte biri, uygun düzenleme olması halinde piyasaya girmeye daha sıcak bakabilir.

Coinbase, İngiltere’nin sermaye piyasaları ve finansal teknoloji alanında önemini koruduğunu, açık kuralların hem kurumların hem de bireysel kullanıcıların güvenini destekleyebileceğini kaydetti.

Coinbase, İngiltere’yi bu yakınsamanın ilk görüleceği ülkelerden biri olarak değerlendiriyor. Şirketin stratejisi, farklı finansal hizmetleri tek oturum altında birleştiren bir yapı kurmaya dayanıyor.