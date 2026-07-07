Stellar ağındaki tokenize gerçek dünya varlıklarının değeri 3 milyar doları aştı

Stellar ağında tokenize edilen gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 3 milyar doları geçti. RWA Foundation tarafından paylaşılan güncel veriler, ağın hem blokzincir üzerindeki kullanımının hem de kurumsal ilginin arttığına işaret etti.

Kurumsal kullanımda yeni eşik

3 milyar dolarlık seviye, Stellar için şimdiye kadarki en yüksek eşiklerden biri olarak öne çıktı. Veriler, bu toplamın hem dağıtılan hem de temsil edilen varlık değerlerini kapsadığını gösterdi. Böylece geleneksel finansal ürünlerin Stellar üzerinde tokenize edilme hızının son dönemde belirgin biçimde arttığı görüldü.

Stellar, XRP Ledger benzeri bir yapıda özellikle ödeme altyapısı, varlık ihracı ve tokenizasyon alanlarına odaklanıyor. Ağ, bu nedenle geleneksel varlıkları blokzincire taşımak isteyen finans kuruluşları için öne çıkan seçeneklerden biri haline geldi. Stellar Development Foundation, ağın gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor.

RWA Foundation verileri, Stellar ağındaki zincir üstü gerçek dünya varlıklarının toplam değerinin 3 milyar doları aşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştığını ortaya koydu.

Aktif yatırım stratejilerinde ilk sıra

Stellar yalnızca toplam gerçek dünya varlığı büyüklüğünde değil, tokenize aktif yatırım stratejilerinde dağıtılmış değer bakımından da ilk sıraya yerleşti. Son verilere göre ağda bu kategoride dağıtılmış toplam değer 620 milyon dolara ulaştı.

Bu tutar, rakip ağlarla karşılaştırıldığında belirgin bir fark ortaya koydu. Ethereum 342,9 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Mantle 113 milyon dolar, Avalanche ise 108,6 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Ağ Dağıtılmış değer Stellar 620 milyon dolar Ethereum 342,9 milyon dolar Mantle 113 milyon dolar Avalanche 108,6 milyon dolar

Ethereum ve Solana’nın önüne geçti

Sıralamanın devamında Polygon 82,3 milyon dolar, Arbitrum 70,8 milyon dolar, Monad 61,3 milyon dolar, Base 40,4 milyon dolar ve Plume Network 36,9 milyon dolar ile yer aldı. Solana ise 26,7 milyon dolarlık dağıtılmış değerle listenin alt sıralarında kaldı.

Bu tablo, Stellar’ın özellikle tokenize yatırım ürünleri alanında Ethereum ve Solana gibi daha büyük ekosistemleri geride bıraktığını gösterdi. Ağın son dönemde ulaştığı büyüklük, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması yarışında rekabetin farklılaştığını da ortaya koydu.

Stellar, tokenize aktif yatırım stratejilerinde 620 milyon dolarlık dağıtılmış değerle rakip ağların önüne geçti.