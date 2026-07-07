Bitcoin’de 62.700 dolar desteği korunursa 65.600 doların test edilmesi bekleniyor

Bitcoin, haftalık Bollinger Bantlarının alt sınırından gelen tepkiyle yeniden toparlanma işareti verdi. Fiyatın bu bölgede tutunması, son haftalardaki zayıf seyrin ardından alıcıların yeniden güç kazanmaya başladığına işaret ediyor. Buna karşın kısa vadeli görünümde dalgalanmanın sürmesi ve yukarı yönlü hareketin kesintisiz ilerlememesi olası görünüyor.

Bollinger Bantlarında 70 bin dolar eşiği öne çıktı

Haftalık grafikte alt Bollinger Bandı yaklaşık 57.247 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in bu bölgeden yukarı dönmesi, aşağı yönlü baskının şimdilik sınırlanmış olabileceğine işaret etti. Teknik görünümde bir sonraki önemli bölge ise orta bantta yer alan 69.892 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Bollinger Bandı, fiyatın belirli bir dönem içindeki ortalaması ile bu ortalamanın üst ve altındaki oynaklık sınırlarını gösteren teknik göstergedir. Orta bant çoğunlukla 20 dönemlik hareketli ortalamayı, üst ve alt bantlar ise fiyat dalgalanmasının sınırlarını ifade eder.

Piyasada Sky adıyla paylaşım yapan analist, bu tepkinin dip bölgenin oluşmuş olabileceğine işaret ettiğini ve sıradaki hedefin 70.000 dolar çevresi olabileceğini değerlendiriyor. Bu seviyenin yeniden kazanılması, alıcıların piyasa üzerindeki etkisini artırdığına dair daha güçlü bir sinyal verebilir.

Sky, haftalık alt Bollinger Bandından gelen tepkinin dip ihtimalini güçlendirdiğini ve ivmenin korunması halinde orta bant çevresindeki 70 bin dolar bölgesinin yeniden gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Bitcoin’in 69.892 dolar civarındaki orta bandı aşması halinde, haftalık üst bantta bulunan 82.538 dolar seviyesi bir sonraki güçlü direnç olarak izlenecek. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için yalnızca teknik toparlanma değil, daha kuvvetli ivme ve daha geniş piyasa desteği de gerekecek.

62.700 ve 65.600 dolar seviyeleri kısa vadeli yönü belirleyebilir

Kısa vadeli görünümde bir başka analist olan Kaz, Bitcoin’in daha derin bir geri çekilmeden önce yukarı yönde bir hamle daha yapabileceğini düşünüyor. Analistin izlediği ilk önemli destek 62.700 dolar, yukarıdaki likidite hedefi ise 65.600 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaz’ın değerlendirmesine göre Bitcoin, 60.000 ile 61.000 dolar aralığına yaklaşsa da bu destek alanına tam olarak girmeden toparlandı. Analist, alıcıların beklenen bölgeden önce devreye girdiğini ve bu nedenle fiyatın destek alanını tam test etmeden 64.000 dolar çevresine döndüğünü belirtiyor.

Seviye Anlamı 62.700 dolar Kısa vadeli destek bölgesi 65.600 dolar Likidite ve olası reddedilme bölgesi 60.500 dolar Aşağı yönlü olası geri çekilme hedefi

Analist, 62.700 dolar seviyesinin aylık kontrol noktası ve adil değer boşluğu ile çakıştığını, bu nedenle kısa vadede önemli bir destek alanı oluşturduğunu düşünüyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa 65.600 dolar üzerindeki zirvelerin alınması mümkün olabilir. Bununla birlikte bu hareketin tek başına tam anlamıyla kalıcı bir yükseliş kırılması sayılması beklenmiyor.

Kaz, 65.600 dolar bölgesini hem likidite hem de reddedilme alanı olarak izliyor; fiyatın önce bu seviyeyi test edebileceğini, ardından 60.500 dolara doğru yeniden baskı görebileceğini öngörüyor.

Mevcut tabloda öne çıkan senaryo, Bitcoin’in önce 62.700 doları destek olarak koruması, ardından 65.600 dolara yönelmesi şeklinde şekilleniyor. Bu bölgeden gelecek tepkinin gücü ise hem 70.000 dolar hedefinin canlı kalıp kalmayacağını hem de satıcıların yeniden kontrol sağlayıp sağlamayacağını belirleyebilir.