ADGM lisansı geldi! Bitcoin Suisse’in Orta Doğu hamlesinde sırada ne var?

İsviçre merkezli kripto finans şirketi Bitcoin Suisse, Abu Dabi’deki uluslararası finans merkezi ADGM bünyesinde faaliyet gösteren iştiraki BTCS Middle East için Finansal Hizmetler İzni aldı. ADGM, Abu Dabi Küresel Piyasası olarak bilinen uluslararası finans merkezini ifade ediyor. Şirket bu onayla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurumsal ve profesyonel müşterilere düzenlenmiş dijital varlık hizmetleri sunabilecek.

Lisans süreci tamamlandı

Açıklanan izne göre BTCS Middle East, çok aşamalı ve kapsamlı bir lisans sürecini tamamladı. Bu izin, şirketin Birleşik Arap Emirlikleri pazarında düzenlemelere uygun biçimde dijital varlık finansal hizmetleri vermesinin önünü açtı. Sunulacak hizmetler arasında kurumsal düzeyde saklama, onaylı sanal varlıkların alım satımı ve daha gelişmiş yatırım ihtiyaçlarına yönelik altyapı yer alıyor.

Bitcoin Suisse, 10 yılı aşkın süredir dijital varlık alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin saklama hizmeti verdiği kripto varlıkların toplam büyüklüğü 3,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca grup, staking alanında küresel ölçekte en büyük dördüncü operatör konumunda.

BTCS Middle East Üst Yöneticisi Ceyda Majcen, FSRA tarafından verilen Finansal Hizmetler İzni’nin şirketin uluslararası büyüme planlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Majcen, bu yetkinin dayanıklı altyapı, risk çerçeveleri ve güvene dayalı müşteri ilişkileri kurma konusunda on yılı aşan deneyimi yansıttığını söyledi.

Kurumsal müşterilere odaklanacak

Şirketin verdiği bilgiye göre yeni yapı, özellikle kurumsal ve profesyonel yatırımcıların daha karmaşık ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Bu kapsamda müşteriler, dijital varlık pozisyonlarını yönetme ve riskten korunma amaçlı çözümlere düzenlenmiş bir çerçevede erişebilecek. Böylece şirket, bölgedeki varlığını yalnızca alım satım tarafında değil, daha geniş bir finansal hizmet kümesinde güçlendirmeyi hedefliyor.

İlerleyen dönemde BTCS Middle East’in, müşterilerin tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına erişimini de desteklemesi planlanıyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, tahvil, gayrimenkul veya fon benzeri geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, belirli varlıkların dijital ortamda daha kolay alınıp satılmasını ve parçalı sahipliğe konu olmasını sağlayabilir.

ADGM’den destek mesajı

ADGM Piyasa Geliştirme Direktörü Arvind Ramamurthy, Bitcoin Suisse’i aldığı lisans ve ADGM içindeki genişlemesi nedeniyle tebrik etti. Ramamurthy, bu adımın ADGM’nin dijital varlık ekosisteminin gücünü ve olgunluğunu pekiştirdiğini söyledi.

Arvind Ramamurthy, Abu Dabi bölgenin önde gelen finans merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendirirken, ADGM’nin de yeniliği güçlü ve uluslararası ölçekte tanınan bir düzenleyici çerçeve içinde desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Avrupa’da da lisans aldı

Bitcoin Suisse’in uluslararası genişleme adımları Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Şirketin Avrupa kolu Bitcoin Suisse Europe, iki hafta önce Lihtenştayn Finansal Piyasalar Otoritesi’nden MiCAR çerçevesinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisansı aldı. Bu gelişmeyle birlikte şirketin Avrupa birimi, Avrupa Ekonomik Alanı içindeki seçili pazarlarda müşterilere hizmet verebilir hale geldi.

Şirketin Avrupa genişlemesine Roman Przibylla liderlik edecek. Abu Dabi’de alınan yeni izin ise grubun hem Avrupa’da hem Orta Doğu’da düzenlenmiş pazarlara odaklanan büyüme stratejisinin son halkası olarak öne çıktı.

🚨 Bitcoin Suisse, Abu Dabi’deki BTCS Middle East birimi için Finansal Hizmetler İzni aldı.

🏛️ Bu izinle şirket, BAE’de kurumsal ve profesyonel müşterilere düzenlenmiş dijital varlık hizmetleri sunabilecek.

📊 Grup, 3,7 milyar dolarlık kripto varlık saklıyor ve bu adım bölgedeki $BTC odaklı kurumsal ilgiyi de izleyenler için dikkat çekiyor.

🌍 Şirket, iki hafta önce de Avrupa kolu için MiCAR kapsamında Lihtenştayn lisansı almıştı.