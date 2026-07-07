Galaxy, Teksas’taki Helios tesisinde CoreWeave’e 15 yıllık kiralama kapsamında ilk yapay zeka kapasitesini teslim etti

Galaxy, Batı Teksas’taki Helios veri merkezi kampüsünün ilk genişleme aşamasını tamamlayarak CoreWeave’e 133 megavat kritik BT yükü teslim etti. Bu adım, tesisin Bitcoin madenciliğinden yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına dönüşümünde önemli bir eşik olarak öne çıktı. Şirket, 15 yıllık kira sözleşmesi kapsamında 2026’nın ikinci çeyreğinde kira geliri tahsil etmeye başladı.

İlk aşamada 133 megavat kritik kapasite devreye alındı

İlk inşaat aşamasında yaklaşık 200 megavat brüt enerji kapasitesi sağlandı. Bunun 133 megavatlık bölümü, imzalanan sözleşme çerçevesinde CoreWeave’in kullanımına kritik BT kapasitesi olarak verildi. Galaxy, ilk fazın bütçe ve takvime uygun biçimde tamamlandığını açıkladı.

Helios sahası ilk olarak Batı Teksas’ta 180 megavat kapasiteli bir Bitcoin madenciliği tesisi olarak kuruldu. Galaxy, bu varlığı 2022 yılında Argo Blockchain’den 65 milyon dolar karşılığında satın aldı. Sonraki dönemde kampüs, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yüklerine uygun hale getirildi.

Mini sözlük: Yüksek performanslı bilgi işlem, çok büyük veri setleri ve yoğun hesaplama gücü gerektiren işlemler için kullanılan altyapıyı ifade eder. Kritik BT yükü ise bir veri merkezinde doğrudan sunuculara ve bilgi işlem ekipmanlarına ayrılan kullanılabilir kapasitedir.

CoreWeave de geçmişte kripto madenciliğiyle bağlantılı bir yapıdan çıkarak yapay zeka odaklı bulut hizmetlerine yöneldi. Ethereum ağında iş ispatı döneminin sona ermesiyle madencilik faaliyetlerinin daralması, sektörde benzer dönüşümlerin hız kazanmasına yol açtı. Her iki şirket de artık gelir yapısını madencilik ödülleri yerine daha uzun vadeli altyapı sözleşmelerine dayandırıyor.

Galaxy CEO’su Mike Novogratz, ilk fazın bütçe sınırları içinde ve planlanan takvimde tamamlanmasının, şirketin büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi geliştirme kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi.

İkinci faz inşaatı sürüyor

Şirket, ikinci faz kapsamında 260 megavat kritik BT kapasitesi geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni veri salonlarının 2027’nin ilk yarısında teslim edilmesi bekleniyor. Bu genişlemenin, ilerleyen dönemde müşteri talebini desteklemesi amaçlanıyor.

CoreWeave, Helios sahasında üç geliştirme aşaması boyunca toplam 526 megavat kritik BT yükü için taahhütte bulundu. Sözleşme, sahada onaylanan 800 megavatlık brüt enerji kapasitesini kapsıyor.

Kalem Veri İlk faz teslimatı 133 MW kritik BT yükü İlk faz brüt güç Yaklaşık 200 MW İkinci faz kapasitesi 260 MW kritik BT yükü Toplam CoreWeave taahhüdü 526 MW

Galaxy, uzun vadeli kira sözleşmelerinin yıllık ortalama 1 milyar doların üzerinde gelir yaratabileceğini öngörüyor. Şirket, bu modeli dijital varlık fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha istikrarlı bir gelir zemini olarak değerlendiriyor.

Helios kampüsünün kapasitesi büyüyor

Helios kampüsü Batı Teksas’ta 2.200 dönümden geniş bir alana yayılıyor. Gelişen proje genelinde onaylanan toplam güç kapasitesi 1,63 gigavata ulaştı. Galaxy ayrıca toplam kapasiteyi 3,6 gigavata çıkarabilecek bir genişleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Şirket, veri merkezi faaliyetlerini kripto para piyasasındaki sert fiyat hareketlerine karşı bir denge unsuru olarak konumlandırıyor. Galaxy, dijital varlık fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ilk çeyrekte 216 milyon dolar zarar açıkladı. Yönetim, altyapı gelirlerinin zaman içinde kazançlarda daha yüksek istikrar sağlayacağını belirtiyor.

Mike Novogratz, Galaxy’nin bugün yapısının yaklaşık yarısının veri merkezi faaliyetlerinden, diğer yarısının ise dijital varlık işlerinden oluştuğunu vurguluyor.