Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Galaxy, Teksas’taki Helios tesisinde CoreWeave’e 15 yıllık kiralama kapsamında ilk yapay zeka kapasitesini teslim etti

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Galaxy, Helios'ta CoreWeave'e 133 MW kritik kapasite teslim ederek 15 yıllık kira dönemini başlattı.
  • 🧠 Eski Bitcoin madenciliği tesisi, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem kampüsüne dönüştü ve $BTC odaklı modelden uzaklaştı.
  • 🏗️ İkinci fazda 260 MW daha eklenmesi planlanırken ilk veri salonlarının 2027'nin ilk yarısında açılması bekleniyor.
  • 💰 CoreWeave'in üç fazda 526 MW taahhüdü, Galaxy için yıllık ortalama 1 milyar doların üzerinde gelir potansiyeli oluşturuyor.
Onur Atam
Onur Atam

Galaxy, Batı Teksas’taki Helios veri merkezi kampüsünün ilk genişleme aşamasını tamamlayarak CoreWeave’e 133 megavat kritik BT yükü teslim etti. Bu adım, tesisin Bitcoin madenciliğinden yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına dönüşümünde önemli bir eşik olarak öne çıktı. Şirket, 15 yıllık kira sözleşmesi kapsamında 2026’nın ikinci çeyreğinde kira geliri tahsil etmeye başladı.

İçindekiler
1 İlk aşamada 133 megavat kritik kapasite devreye alındı
2 İkinci faz inşaatı sürüyor
3 Helios kampüsünün kapasitesi büyüyor

İlk aşamada 133 megavat kritik kapasite devreye alındı

İlk inşaat aşamasında yaklaşık 200 megavat brüt enerji kapasitesi sağlandı. Bunun 133 megavatlık bölümü, imzalanan sözleşme çerçevesinde CoreWeave’in kullanımına kritik BT kapasitesi olarak verildi. Galaxy, ilk fazın bütçe ve takvime uygun biçimde tamamlandığını açıkladı.

Helios sahası ilk olarak Batı Teksas’ta 180 megavat kapasiteli bir Bitcoin madenciliği tesisi olarak kuruldu. Galaxy, bu varlığı 2022 yılında Argo Blockchain’den 65 milyon dolar karşılığında satın aldı. Sonraki dönemde kampüs, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yüklerine uygun hale getirildi.

Mini sözlük: Yüksek performanslı bilgi işlem, çok büyük veri setleri ve yoğun hesaplama gücü gerektiren işlemler için kullanılan altyapıyı ifade eder. Kritik BT yükü ise bir veri merkezinde doğrudan sunuculara ve bilgi işlem ekipmanlarına ayrılan kullanılabilir kapasitedir.

CoreWeave de geçmişte kripto madenciliğiyle bağlantılı bir yapıdan çıkarak yapay zeka odaklı bulut hizmetlerine yöneldi. Ethereum ağında iş ispatı döneminin sona ermesiyle madencilik faaliyetlerinin daralması, sektörde benzer dönüşümlerin hız kazanmasına yol açtı. Her iki şirket de artık gelir yapısını madencilik ödülleri yerine daha uzun vadeli altyapı sözleşmelerine dayandırıyor.

Galaxy CEO’su Mike Novogratz, ilk fazın bütçe sınırları içinde ve planlanan takvimde tamamlanmasının, şirketin büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi geliştirme kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi.

İkinci faz inşaatı sürüyor

Şirket, ikinci faz kapsamında 260 megavat kritik BT kapasitesi geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni veri salonlarının 2027’nin ilk yarısında teslim edilmesi bekleniyor. Bu genişlemenin, ilerleyen dönemde müşteri talebini desteklemesi amaçlanıyor.

CoreWeave, Helios sahasında üç geliştirme aşaması boyunca toplam 526 megavat kritik BT yükü için taahhütte bulundu. Sözleşme, sahada onaylanan 800 megavatlık brüt enerji kapasitesini kapsıyor.

KalemVeri
İlk faz teslimatı133 MW kritik BT yükü
İlk faz brüt güçYaklaşık 200 MW
İkinci faz kapasitesi260 MW kritik BT yükü
Toplam CoreWeave taahhüdü526 MW

Galaxy, uzun vadeli kira sözleşmelerinin yıllık ortalama 1 milyar doların üzerinde gelir yaratabileceğini öngörüyor. Şirket, bu modeli dijital varlık fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha istikrarlı bir gelir zemini olarak değerlendiriyor.

Helios kampüsünün kapasitesi büyüyor

Helios kampüsü Batı Teksas’ta 2.200 dönümden geniş bir alana yayılıyor. Gelişen proje genelinde onaylanan toplam güç kapasitesi 1,63 gigavata ulaştı. Galaxy ayrıca toplam kapasiteyi 3,6 gigavata çıkarabilecek bir genişleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Şirket, veri merkezi faaliyetlerini kripto para piyasasındaki sert fiyat hareketlerine karşı bir denge unsuru olarak konumlandırıyor. Galaxy, dijital varlık fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ilk çeyrekte 216 milyon dolar zarar açıkladı. Yönetim, altyapı gelirlerinin zaman içinde kazançlarda daha yüksek istikrar sağlayacağını belirtiyor.

Mike Novogratz, Galaxy’nin bugün yapısının yaklaşık yarısının veri merkezi faaliyetlerinden, diğer yarısının ise dijital varlık işlerinden oluştuğunu vurguluyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

CryptoQuant, Bitcoin’de dip sinyali için NUPL göstergesinin sıfır çizgisine yaklaşılması gerektiğini açıkladı

Digital Chamber, New York’taki 39 bin 69 hareketsiz Bitcoin cüzdanına yönelik mülkiyet talebine karşı çıktı

Binance’teki büyük alım emirleri, Bitcoin’in $60.800 desteğini savundu

Strategy’nin 216 milyon dolarlık BTC satışına rağmen Bitcoin 63.800 dolara toparlandı

Arkham verilerinde 300 BTC’lik alımlar öne çıktı! BlackRock cephesinde neler değişti?

Peter Schiff, Strategy’nin 3.588 Bitcoin satışında 54 milyon dolar zarar oluştuğunu öne sürüyor

Strategy temettü ödemeleri için 3 bin 588 Bitcoin sattığını açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP grafiğinde 1,14 dolar direncinin aşılmasıyla 1,20 dolar seviyesi gündeme taşındı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP grafiğinde 1,14 dolar direncinin aşılmasıyla 1,20 dolar seviyesi gündeme taşındı
RIPPLE (XRP)
CryptoQuant, Bitcoin’de dip sinyali için NUPL göstergesinin sıfır çizgisine yaklaşılması gerektiğini açıkladı
BITCOIN (BTC)
Ethereum’da $2,245 hedefinin güçlenmesi için 1,796 dolar direncinin aşılması gerekiyor
Ethereum (ETH)
Digital Chamber, New York’taki 39 bin 69 hareketsiz Bitcoin cüzdanına yönelik mülkiyet talebine karşı çıktı
BITCOIN (BTC)
Ripple CTO Emeritus David Schwartz, BonkDAO hazinesinden çekilen 20 milyon dolarlık işlemin kurumsal dolandırıcılık sayılabileceğini açıkladı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?