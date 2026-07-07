XRP grafiğinde 1,14 dolar direncinin aşılmasıyla 1,20 dolar seviyesi gündeme taşındı

XRP, son haftalarda fiyatı sınırlayan 1,14 dolar direncinin üzerine çıkarak teknik açıdan önemli bir eşiği geride bıraktı. Piyasa analisti Vlad Anderson, bu hareketin kısa vadeli spekülatif işlemlerden değil, güçlü alım talebinden kaynaklandığını ve bu nedenle piyasa yapısında anlamlı bir değişime işaret edebileceğini belirtiyor.

İlk kırılmanın ardından gözler destek bölgesine çevrildi

İşlem hacmi yaklaşık 82 milyon XRP’ye yükseldi ve günlük ortalamanın yüzde 200’den fazla üzerine çıktı. Bu ivmeyle fiyat 1,158 dolara kadar tırmandı. Ancak ardından devreye giren satıcılar, XRP’yi yeniden 1,145 dolar çevresine çekti.

Anderson, bu geri çekilmeyi olumsuz bir sinyalden çok sağlıklı bir yeniden test olarak değerlendiriyor. Teknik analizde daha önce aşılamayan direnç seviyelerinin kırılma sonrasında destek olarak çalışması sık izlenen bir yapı olarak kabul ediliyor. Alıcıların bu bölgeyi koruması halinde yükseliş senaryosunun güç kazanabileceği düşünülüyor.

Vlad Anderson, 1,14 dolar üzerindeki kırılmanın güçlü alımlarla gerçekleştiğini, bu nedenle geri çekilmenin yeni destek bölgesinin test edilmesi anlamına gelebileceğini vurguluyor.

CoinCodex verilerine göre XRP daha sonra 1,12 dolara kadar geriledi. Bu nedenle önümüzdeki birkaç işlem seansı, son kırılmanın kalıcı olup olmayacağını belirlemede kritik önem taşıyabilir.

Üç fiyat seviyesi öne çıkıyor

Anderson’ın izlediği ilk bölge 1,14 ile 1,145 dolar aralığı. Bu alanın yeniden kazanılması, alıcıların piyasada kontrolü tekrar ele aldığını gösterebilir. Bir sonraki önemli eşik ise 1,155 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu noktanın aşılması, yukarı yönlü ivmenin tazelendiğine işaret edebilir.

En güçlü direnç bölgesi ise 1,17 ile 1,20 dolar bandında bulunuyor. Fiyatın bu aralığın üzerine net biçimde yerleşmesi daha geniş çaplı bir yükseliş trendini teyit edebilir. Tersi durumda XRP’nin yatay seyre dönmesi veya yeniden satış baskısıyla karşılaşması ihtimal dahilinde kalıyor.

Seviye Önemi 1,14 ile 1,145 dolar Ana destek bölgesi 1,155 dolar Yeni ivme eşiği 1,17 ile 1,20 dolar Güçlü direnç alanı

Teknik görünüm kadar kurumsal ilgi de izleniyor

Grafikteki hareketin yanı sıra temel göstergeler de XRP cephesinde dikkat çekiyor. Spot XRP ETF’leri art arda dokuz haftadır net para girişi kaydetti. Son dönemde piyasadaki daha temkinli havaya rağmen bu ürünlere 17,2 milyon dolar daha giriş oldu. Bu tablo, kurumsal yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

XRP Ledger üzerinde tutulan tokenize gerçek dünya varlıklarının toplam değeri de 4 milyar doların üzerine çıktı. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve sınır ötesi ödeme ile varlık transferi kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

Spot XRP ETF’lerinde dokuz hafta üst üste görülen net girişler ile XRP Ledger üzerindeki 4 milyar doları aşan tokenize varlık hacmi, piyasanın yalnızca fiyat hareketine değil kullanım alanına da odaklandığını gösteriyor.

Teknik görünümdeki iyileşme, kurumsal girişlerin sürmesi ve XRP Ledger üzerindeki kullanımın genişlemesi birlikte değerlendirildiğinde, XRP kısa vadede belirleyici bir döneme girmiş görünüyor. Fiyatın önümüzdeki günlerde kritik destek ve direnç seviyeleri çevresinde vereceği tepki, bu kırılmanın kalıcı bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceğini şekillendirebilir.