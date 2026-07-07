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BITCOIN (BTC)

CryptoQuant, Bitcoin’de dip sinyali için NUPL göstergesinin sıfır çizgisine yaklaşılması gerektiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CryptoQuant, Bitcoin’de dip sinyalinin güçlenmesi için NUPL göstergesinin sıfır çizgisine yaklaşması gerektiğini açıkladı.
  • 📉 Şu anda 0.158 seviyesindeki NUPL, geçmiş ayı piyasası diplerinde görülen negatif bölgeye henüz inmedi ve bu durum $BTC için ek baskı ihtimalini canlı tutuyor.
  • 📊 Analistler, 2011, 2015, 2018 ve Kasım 2022 diplerinde aynı göstergenin sıfırın altına geçtiğini hatırlatıyor.
  • 🕒 Axel Adler Jr, teslimiyet sürecinin tamamlanmadığını ve tarihsel dip bölgelerine ulaşmanın yaklaşık iki ay uzakta olabileceğini belirtiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin’in düşüş döngüsünde henüz kesin dip oluşmadığına işaret eden yeni zincir üstü analiz, piyasanın önce daha zayıf seviyeleri test edebileceğini ortaya koydu. CryptoQuant, özellikle NUPL göstergesinin uzun vadeli eğilimine dikkat çekerek geçmiş ayı piyasalarında benzer diplerin genellikle bu ölçütün daha aşağı seviyelere inmesiyle şekillendiğini belirtti.

İçindekiler
1 NUPL göstergesinde kritik eşik öne çıktı
2 Geçmiş döngülerle karşılaştırma yapıldı
3 Sıfır çizgisi izleniyor, ancak kesin kural sayılmıyor
4 Diğer zincir üstü veriler de temkinli tablo çizdi

NUPL göstergesinde kritik eşik öne çıktı

CryptoQuant’ın pazartesi günü yayımladığı araştırmada, Bitcoin arzındaki kar ve zarar durumunu izleyen Net Unrealized Profit/Loss, kısa adıyla NUPL metriği öne çıktı. Bu gösterge, dolaşımdaki coinlerin son hareket ettikleri fiyata göre ne kadarının karda ya da zararda tutulduğunu ölçüyor. NUPL değeri şu anda 0.158 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye en son 2023 yılının başlarında görülmüştü.

Mini sözlük: NUPL, yatırımcıların elde tuttukları Bitcoin’lerin gerçekleşmemiş kar veya zarar durumunu ölçen zincir üstü bir göstergedir. EMA ise verideki son değişimlere daha fazla ağırlık veren üstel hareketli ortalamayı ifade eder.

Araştırmaya katkı sunan TheChessOnChain, NUPL verisinin 30 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamalarla yumuşatıldığında zincir üstü tarafta en net döngü göstergelerinden biri haline geldiğini söyledi. Paylaşılan grafikte, NUPL’nin 100 günlük ortalamasının yavaş biçimde sıfırın altındaki döngü dip bölgelerine yaklaştığı görüldü.

TheChessOnChain, NUPL’nin 100 günlük ortalaması her sıfırın altına indiğinde Bitcoin’in döngü dibini oluşturduğunu, bunun 2011 sonu, 2015 başı, 2018 ayı piyasası ve 2022’deki FTX çöküşü sonrası dipte görüldüğünü aktardı.

Geçmiş döngülerle karşılaştırma yapıldı

Analizde, NUPL’nin 100 günlük ortalamasının sıfırın altına indiği dönemlerin Bitcoin için önemli dip alanlarına karşılık geldiği vurgulandı. Bunlar arasında 2011 sonlarında yaklaşık 2 dolar, Ocak 2015’te 182 dolar, Aralık 2018’de 3.206 dolar ve Kasım 2022’de FTX krizinin ardından 15.792 dolar seviyeleri yer aldı.

DönemYaklaşık dip fiyatıNUPL 100 günlük EMA durumu
2011 sonu$2 civarıSıfırın altı
Ocak 2015$182Sıfırın altı
Aralık 2018$3.206Sıfırın altı
Kasım 2022$15.792Sıfırın altı

Bitcoin 60.000 doların hemen üzerinde seyrederken NUPL’nin 100 günlük ortalaması 0.215 düzeyinde bulunuyor. Bu tablo, önceki ayı piyasası dipleriyle kıyaslandığında göstergenin daha aşağı alanlara inmesi için hala pay bulunduğuna işaret ediyor.

Sıfır çizgisi izleniyor, ancak kesin kural sayılmıyor

CryptoQuant, buna rağmen Bitcoin tarihinde NUPL’nin giderek daha yüksek dipler oluşturduğunu da hatırlattı. Bu nedenle göstergenin yeniden sıfırın altına sarkması zorunlu görülmüyor. Araştırmada, daha önceki dört sıfır kesişiminin değişmez bir kural değil, tekrar eden bir örüntü olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

CryptoQuant, önümüzdeki haftalarda izlenecek temel seviyenin sıfır çizgisi olduğunu, ancak bir sonraki dip için net zaman aralığı vermenin şu aşamada mümkün olmadığını vurguluyor.

Piyasada son haftalarda 2022 dönemini hatırlatan çeşitli zincir üstü toparlanma sinyalleri görülse de yatırımcıların önemli bölümü boğaların kontrolü yeniden ele almasından önce yeni makro diplerin gündeme gelebileceğini düşünüyor.

Diğer zincir üstü veriler de temkinli tablo çizdi

CryptoQuant analistlerinden Axel Adler Jr. da kısa ve orta vadeli fiyat görünümünde arz tarafındaki verilerin karışık sinyaller verdiğine dikkat çekti. Adler’in hesaplamasına göre zararda tutulan arz miktarı, Bitcoin ayı piyasalarının tarihsel olarak sona erdiği bölgelere ulaşmaktan yaklaşık iki ay uzakta olabilir.

Adler, bu nedenle piyasadaki teslimiyet sürecinin tamamlanmış bir olay gibi değil, devam eden bir süreç olarak ele alınmasının daha isabetli olacağını savundu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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