BITCOIN (BTC)

Fed açıklamaları ve Yeni Fed başkanının kripto para mal varlığı

Bilmeniz Gerekenler

  • Bugünkü ÜFE verisinin ardından ABD borsası muhtemelen alıcılı açılacağından aşağıdaki kanalın kırılabileceğini yaklaşık 2 saat önce yazmıştık. Süreç beklendiği gibi gelişti.
  • Trump’ın Fed Başkanı adayı olan Kevin Warsh Senato oylamasına girecek. Bunun öncesinde varlıklarını açıkladı ve böylece kripto para yatırımcısı olduğunu öğrendik.
  • Trump Yönetimi Yetkilisi: Anlaşmanın tüm unsurları hazır, ancak henüz kesinleşmedi - Fox News - İran anlaşması ilerliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı uzun süredir beklenen kanal kırılmasını gerçekleştirmek üzere ve 75.678 dolar test edildi. Yazı hazırlandığı sırada dirençte oyalanan Bitcoin eğer başarılı olursa 80 bin dolara geri dönebilir. Belki de yazı yayınlandığı sırada direnç kırılmış olacak. Yeni Fed Başkanının kripto varlığı ve anlaşmaya dair açıklamalar yükselişe katkı sağladı.

İçindekiler
1 Bitcoin 80 bin dolara gidiyor
2 Fed açıklamaları

Bitcoin 80 bin dolara gidiyor

Bugünkü ÜFE verisinin ardından ABD borsası muhtemelen alıcılı açılacağından aşağıdaki kanalın kırılabileceğini yaklaşık 2 saat önce yazmıştık. Süreç beklendiği gibi gelişti ve endişe edilene göre oldukça zayıf gelen ÜFE, borsanın desteği, Warsh’ın kripto varlıkları derken Bitcoin kanalın direnç seviyesini kırmak üzere.

Trump’ın Fed Başkanı adayı olan Kevin Warsh Senato oylamasına girecek. Bunun öncesinde varlıklarını açıkladı ve böylece kripto para yatırımcısı olduğunu öğrendik. İlk defa kripto para yatırımı olan bir Fed Başkanı göreceğiz. Warsh’ın aynı zamanda Polymarket, SpaceX yatırımları da var.

Trump Yönetimi Yetkilisi biraz önce “Anlaşmanın tüm unsurları hazır, ancak henüz kesinleşmedi” dedi. Yani anlaşma zamanı yaklaşıyor. Eğer Bitcoin bu olumlu havayı kullanabilirse ABD yatırımcıları da günlerdir alıcı pozisyona geçtiği için 80 bin doların kazanılması mümkün. İran’dan halen ateşkes veya barış umutlarını baltalayan türden açıklamalar geldiğini görmedik.

Fed açıklamaları

Fed üyesi Goolsbee devam eden açıklamalarında enflasyondaki artışa dikkat çekti. Mevcut eğilimin risklerine odaklanan isim daha önce faiz indirimlerine mesafeli yaklaşıyordu ve güncel durumdan endişelenmekte haksız değil. Petrol halen 90 doların üzerinde ve enflasyonla mücadele için olması gereken seviye 70 doların altı.

Devam eden açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Beş yıldır aralıksız olarak hedefin üzerindeyiz. Enflasyon beklentilerine dikkat etmeliyiz. Faizlerin yükseltilebileceği durumlar olduğu gibi, sabit tutulabileceği veya düşürülebileceği durumlar da var.

(İran-ABD gerginliği hakkında) Benim endişem, bunun ne kadar süreceği. Savaştan önce faiz indirimleri konusunda iyimserdim. Bu durum ne kadar uzun sürerse, enflasyon yüksek kalırsa, faiz indirimleri 2026’nın ötesine ertelenir.

Enflasyonda iyileşme görülmezse, iyimserlik için zaman ertelenir. Petrol piyasalarında ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Çekirdek enflasyonda ilerleme görsem, manşet enflasyon yüksek olsa bile kendimi daha iyi hissederdim. Enflasyon %4 ise, kimse faizlerin %2’ye geri dönmesi gerektiğini düşünmemeli.

İran savaşının ne kadar süreceği konusunda endişeliyim. Deflasyon olmadan 2026’da daha fazla faiz indirimi olası görünmüyor. Normalde, arz şokunda sıkılaştırma yapmayız. Benzin 5 dolara ulaşır ve aylarca bu seviyede kalırsa, enflasyon beklentileri sabitlenemez hale gelebilir.

Şu ana kadar enflasyon beklentileri sabitlenmiş durumda.”

17:52 Güncelleme: BTC 76.000 $

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
