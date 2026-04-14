Visa, Stripe destekli Tempo blokzincirinde ilk defa doğrulayıcı oldu

Küresel ödeme devi Visa, kendi altyapısını ilk kez bir blokzincir üzerinde çalıştırarak ödeme endüstrisinde önemli bir adım attı. Şirket, Stripe tarafından desteklenen Tempo blokzincirinde “anchor validator” rolünü üstlenerek, sistemin güvenliğinin ve şeffaflığının sağlanmasında kritik bir görev üstleniyor. Bu gelişmenin arkasında yaklaşık altı aylık bir entegrasyon süreci bulunuyor.

Visa’dan doğrudan blokzincir operasyonu

Visa, Tempo ile yaptığı teknik iş birliğinin ardından, doğrulayıcı düğümü tamamen kendi altyapısıyla yönettiğini ve bu sürecin hem şirket içi ekipler hem de Tempo mühendisleriyle yakın çalışma sonucunda gerçekleştiğini açıkladı. Uzun süredir blokzincir ve stabilcoin alanında adımlar atan Visa, Tempo ile birlikte kendi altyapısını doğrudan blokzincire entegre etmeye başlıyor.

Şirketin kripto ekibi lideri Cuy Sheffield, Visa’nın yedi yılı aşkın süredir stabilcoin teknolojileri üzerinde çalıştığını ve bundan sonraki dönemde de yapay zeka tabanlı makineler arası ödemeler gibi yeni ödeme akışlarını desteklemeye odaklanacaklarını belirtti.

Tempo ve ekosistemindeki yeniliklerle yakından ilgilendiklerini aktaran Sheffield, Visa CLI adlı cüzdanın da MPP protokolü üzerinde çalıştığını, bu sayede yapay zeka tabanlı yazılımların kendi başına Visa kartı ile ödeme yapabileceğini vurguladı.

Tempo ise, arkasında kripto yatırım şirketi Paradigm’ın da bulunduğu bir blokzincir platformu. Geçen ay hayata geçen Machine Payments Protocol (MPP), yapay zeka ve yazılım tabanlı ajanların hizmetler için otonom şekilde ödeme yapabilmesini sağlıyor. Visa’nın Tempo’nun teknik altyapısında aktif rol alması, iki şirketin bu alandaki ortaklığını daha da ileriye taşıyor.

Blokzincir entegrasyonunda pragmatik yaklaşım

Visa, Tempo entegrasyonunun ardından farklı blokzincir ağlarında da benzer node çalıştırma planları yapıyor. Ayrıca, Canton Network’te de “Süper Doğrulayıcı” olmayı hedefliyor. Özellikle blokzincir tabanlı yeni ödeme ağları ile rekabet avantajı yakalamayı amaçlayan şirket, hem hız hem de verimlilik konusunda yeni altyapı seçeneklerini değerlendiriyor.

Stripe’ın stabilcoin odaklı girişimci yaklaşımı ise geçtiğimiz aylarda Bridge şirketini 1,1 milyar dolara satın alarak öne çıkmıştı. Benzer şekilde Mastercard da bu yıl BVNK firmasını 1,8 milyar dolarlık bir anlaşmayla bünyesine kattı. Bu gelişmeler, geleneksel ödeme devlerinin stabilcoin ve blokzincir alanına yöneldiğini gösteriyor.

Cuy Sheffield, merkeziyetsizlik kavramının tek başına bazı sorunları çözmediğini, asıl önemli olanın ödeme altyapısının programlanabilir, hızlı ve mevcut sistemlere göre daha iyi olması olduğuna dikkat çekiyor.

Visa’nın yeni stabilcoin planları belirsizliğini koruyor

Visa’ya yeni bir stabilcoin çıkarıp çıkarmayacağı sorulduğunda ise Sheffield, düzenleyici belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. Kurumun Amerika Birleşik Devletleri bankacılık denetim kurulu OCC ile de görüşmeler yürüttüğünü ifade etti. Şirket, olası tüm yeni projelerde iş ortakları ve ağıyla yakın temas halinde ilerlemek istediğini aktarıyor.

Uzmanlara göre, Visa’nın blokzincir dünyasında altyapı seviyesinde rol alması, ödeme sistemlerinin geleceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Şirketin hem teknik hem regülasyon tarafında adımlarını temkinli bir şekilde atması, sektör için de yol gösterici olabilir.