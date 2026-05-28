Kayıt Banner
Kripto Para

ABD’de yazılım geliştiricilerine dava riski, Clarity Act gecikirse devam edecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’de Clarity Act’in gecikmesi, yazılım geliştiricilerinin kovuşturma riskiyle karşılaşmasına yol açabilir.
  • ⚡ Demokratlar, kamu görevlileri için kripto ticareti yasağı olmadan yasaya destek vermiyor.
  • 📅 Senato’da Clarity Act’in önünde barınma, tarım ve FISA gibi acil yasa gündemleri var.
  • 🔥 Kritik durum: $BTC ve diğer dijital varlıkların geleceği, düzenlemenin zamanlamasına bağlı.
COINTURK
COINTURK

ABD’de kripto para sektörüyle ilgili yasama çalışmaları sürerken, yazılım geliştiricilerinin hukuki açıdan zor durumda kalabileceği belirtiliyor. Senatör Cynthia Lummis’in uyarılarına göre, Kongre’de kripto regülasyonunu netleştirecek Clarity Act adlı yasa tasarısında yaşanan gecikmeler nedeniyle ABD’de blockchain alanında çalışan pek çok mühendisin yasal soruşturmalarla karşı karşıya kalabileceği gündeme geldi.

İçindekiler
1 Lummis’ten yazılımcılar için önemli uyarı
2 Siyasi engeller ve etik tartışmalar
3 Yoğun ajandada rekabet devam ediyor

Lummis’ten yazılımcılar için önemli uyarı

Senato’daki son oturumların ardından açıklama yapan Cynthia Lummis, ABD’de kripto para alanında çalışan yazılım geliştiricilerin, sadece açık kaynak kod yayımlamaları sebebiyle kovuşturmaya uğrayabileceğini belirtti. Özellikle Clarity Act’in kabul edilmemesi halinde bu riskin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde artabileceğini aktardı.

Senatör Lummis, Clarity Act’in bu dönem Kongre’den geçmemesi durumunda, ABD’li yazılım geliştiricilerin yalnızca yazılım kodu paylaşmaları nedeniyle kısa süre içinde tekrar yasal süreçlerle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Mevcut yasal ortamın belirsizliği, blockchain tabanlı uygulamalar geliştiren mühendisler açısından endişe yaratıyor. Lummis, federal düzeyde açık bir yasal koruma olmadan geliştiricilerin hedef alınabileceğini ve bu durumun ülkede teknolojik ilerlemeyi tehdit ettiğini söyledi.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de kripto para ve blockchain yazılım geliştiricileri için yasal belirsizliği gidermeye yönelik kapsamlı bir yasa tasarısıdır. Tasarı, geliştiricilerin sırf kod yayımladıkları için cezai soruşturmaya uğramasının önüne geçmeyi amaçlar.

Yasalaşma sürecinde Senato Bankacılık Komitesi ve Tarım Komitesi ilgili düzenlemeleri kabul etmiş durumda. Ancak tasarının kanun olabilmesi için Senato’nun tamamında oylamadan geçmesi, Temsilciler Meclisi ile uzlaşma sağlanması ve nihayet Başkan’ın onaylaması gerekiyor.

Siyasi engeller ve etik tartışmalar

Yasa teklifinin ilerlemesi önünde siyasi çekişmeler de önemli bir engel oluşturuyor. Demokrat Parti milletvekilleri, hükümet yetkililerinin kripto varlık ticareti yapmasını engelleyen etik kurallar çıkarılmadığı sürece Clarity Act’e destek vermeme eğiliminde.

Bu nedenle, tasarıya Başkan, Başkan Yardımcısı ve tüm Kongre üyeleri için dijital varlık ticaretini yasaklayan hükümler eklenmesi gündeme geldi. Söz konusu düzenlemelerin, partiler arası uzlaşma amacıyla pazarlıkların odağına oturduğu aktarılıyor.

Ancak bu etik taleplerin yanı sıra, Senato’nun gündemi de yoğunluğunu koruyor. Haziran ayında Senato’ya dönecek milletvekilleri, kripto düzenlemesinin yanı sıra barınma ve tarım yasaları gibi büyük ölçekli dosyalarla da ilgilenmek zorunda kalacak.

Yasa/GündemAciliyetBüyüklük
Clarity ActYüksekOrta
Barınma PaketiÇok yüksekBüyük
Tarım YasasıYüksekBüyük
FISA SüresiÇok yüksek (12 Haziran)Kritik

Yoğun ajandada rekabet devam ediyor

Haziran ayı itibarıyla Clarity Act’in gündemdeki diğer önemli yasa teklifleriyle birlikte tartışılması bekleniyor. Özellikle barınma krizi ve devasa çiftçilik bütçeleri gibi konular Senato’nun büyük bölümünü meşgul ederken, 12 Haziran’daki FISA süresi de aciliyet listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, ABD’de dijital varlıkların geleceği için kritik öneme sahip görülen Clarity Act’in yıl içinde yasalaşma şansının azaldığı değerlendiriliyor. TD Cowen’dan analist Jaret Seiberg de mevcut tabloyu göz önüne alarak tasarının bu yıl geçme olasılığının giderek düştüğünü söylüyor.

Senatör Lummis ise tüm zorluklara rağmen çözüm arayışlarını sürdürüyor. Sektör ise Kongre’den çıkacak kararı merakla bekliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin son 24 saatte 935 milyon dolarlık likidasyonla 72.600 dolara çekildi

ETH fiyatı marttan bu yana ilk kez 2.000 doların altına düştü ve vadeli işlem ilgisinde rekor görüldü

Tesla ve SpaceX’in birleşmesi gündemde BTC rezervinde büyük artış öne çıkıyor

Rusya’da Moskova ve çevresinde kripto madenciliğine 6 yıl yasak getirilmesi planlanıyor

Wall Street’de blockchain entegrasyonu hızlanıyor yeni halka arz dalgası bekleniyor

Banca Sella, İtalya’da MiCA lisansı alan ilk banka oldu

Çin Yüksek Mahkemesi kripto para ve yapay zekada yeni yargı kuralları için çalışma başlattı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Euler platformunda VanEck’in tokenleştirilmiş hazine fonu kurumsal borçlanmaya açıldı
Bir Sonraki Yazı Bit Digital, WhiteFiber’a 100 milyon dolarlık Ethereum kredisiyle finansman sağlıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde Mayıs’ta 2,1 milyar dolar çıktı, BlackRock IBIT’te günün en yüksek çıkışı kaydedildi
BITCOIN (BTC)
Bit Digital, WhiteFiber’a 100 milyon dolarlık Ethereum kredisiyle finansman sağlıyor
Ethereum (ETH)
Euler platformunda VanEck’in tokenleştirilmiş hazine fonu kurumsal borçlanmaya açıldı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
XRP’de 1,60 dolar altında kalıcılık, 0,75 dolara sert düşüş riskini güçlendirdi
RIPPLE (XRP)
Shiba Inu borsalardan 580 milyar token çıktı, spot işlem trafiği yüzde 283 arttı
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?