ABD’de yazılım geliştiricilerine dava riski, Clarity Act gecikirse devam edecek

ABD’de kripto para sektörüyle ilgili yasama çalışmaları sürerken, yazılım geliştiricilerinin hukuki açıdan zor durumda kalabileceği belirtiliyor. Senatör Cynthia Lummis’in uyarılarına göre, Kongre’de kripto regülasyonunu netleştirecek Clarity Act adlı yasa tasarısında yaşanan gecikmeler nedeniyle ABD’de blockchain alanında çalışan pek çok mühendisin yasal soruşturmalarla karşı karşıya kalabileceği gündeme geldi.

Lummis’ten yazılımcılar için önemli uyarı

Senato’daki son oturumların ardından açıklama yapan Cynthia Lummis, ABD’de kripto para alanında çalışan yazılım geliştiricilerin, sadece açık kaynak kod yayımlamaları sebebiyle kovuşturmaya uğrayabileceğini belirtti. Özellikle Clarity Act’in kabul edilmemesi halinde bu riskin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde artabileceğini aktardı.

Senatör Lummis, Clarity Act’in bu dönem Kongre’den geçmemesi durumunda, ABD’li yazılım geliştiricilerin yalnızca yazılım kodu paylaşmaları nedeniyle kısa süre içinde tekrar yasal süreçlerle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Mevcut yasal ortamın belirsizliği, blockchain tabanlı uygulamalar geliştiren mühendisler açısından endişe yaratıyor. Lummis, federal düzeyde açık bir yasal koruma olmadan geliştiricilerin hedef alınabileceğini ve bu durumun ülkede teknolojik ilerlemeyi tehdit ettiğini söyledi.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de kripto para ve blockchain yazılım geliştiricileri için yasal belirsizliği gidermeye yönelik kapsamlı bir yasa tasarısıdır. Tasarı, geliştiricilerin sırf kod yayımladıkları için cezai soruşturmaya uğramasının önüne geçmeyi amaçlar.

Yasalaşma sürecinde Senato Bankacılık Komitesi ve Tarım Komitesi ilgili düzenlemeleri kabul etmiş durumda. Ancak tasarının kanun olabilmesi için Senato’nun tamamında oylamadan geçmesi, Temsilciler Meclisi ile uzlaşma sağlanması ve nihayet Başkan’ın onaylaması gerekiyor.

Siyasi engeller ve etik tartışmalar

Yasa teklifinin ilerlemesi önünde siyasi çekişmeler de önemli bir engel oluşturuyor. Demokrat Parti milletvekilleri, hükümet yetkililerinin kripto varlık ticareti yapmasını engelleyen etik kurallar çıkarılmadığı sürece Clarity Act’e destek vermeme eğiliminde.

Bu nedenle, tasarıya Başkan, Başkan Yardımcısı ve tüm Kongre üyeleri için dijital varlık ticaretini yasaklayan hükümler eklenmesi gündeme geldi. Söz konusu düzenlemelerin, partiler arası uzlaşma amacıyla pazarlıkların odağına oturduğu aktarılıyor.

Ancak bu etik taleplerin yanı sıra, Senato’nun gündemi de yoğunluğunu koruyor. Haziran ayında Senato’ya dönecek milletvekilleri, kripto düzenlemesinin yanı sıra barınma ve tarım yasaları gibi büyük ölçekli dosyalarla da ilgilenmek zorunda kalacak.

Yasa/Gündem Aciliyet Büyüklük Clarity Act Yüksek Orta Barınma Paketi Çok yüksek Büyük Tarım Yasası Yüksek Büyük FISA Süresi Çok yüksek (12 Haziran) Kritik

Yoğun ajandada rekabet devam ediyor

Haziran ayı itibarıyla Clarity Act’in gündemdeki diğer önemli yasa teklifleriyle birlikte tartışılması bekleniyor. Özellikle barınma krizi ve devasa çiftçilik bütçeleri gibi konular Senato’nun büyük bölümünü meşgul ederken, 12 Haziran’daki FISA süresi de aciliyet listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, ABD’de dijital varlıkların geleceği için kritik öneme sahip görülen Clarity Act’in yıl içinde yasalaşma şansının azaldığı değerlendiriliyor. TD Cowen’dan analist Jaret Seiberg de mevcut tabloyu göz önüne alarak tasarının bu yıl geçme olasılığının giderek düştüğünü söylüyor.

Senatör Lummis ise tüm zorluklara rağmen çözüm arayışlarını sürdürüyor. Sektör ise Kongre’den çıkacak kararı merakla bekliyor.